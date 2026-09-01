後座吃東西超克難？3COINS「5款車用好物」讓塞車變享受，追劇、喝飲料一架搞定

這些東西都是沒有也不會怎樣，但有了就會覺得相見恨晚的好物！編輯王瀅瀅表示，光是能讓飲料好好站著就夠痛哭流涕了。

每逢假期開車出遊，最怕遇到連假塞車或動輒數小時的長途車程。長時間待在狹小的車廂裡，如果環境雜亂又缺乏便利的收納設計，難免讓人越坐越焦躁。為了提升搭乘舒適度，日本生活雜貨品牌3COINS推出了多款兼具高顏值與機能性的車用好物。不論是可以隨手收納眼鏡與票卡的小巧遮陽板收納包，還是能在後座優雅用餐的飲料架，都是讓車內空間瞬間煥然一新的神幫手。

▲日本熱門雜貨3COINS推出多款高CP值車內用品，輕鬆解決車內雜亂無章的煩惱。

1.汽車保溫保冷椅背收納袋

夏日出遊隨手購買的冰鎮飲料，常因瓶身冒出的冷凝水珠將車椅弄得濕答答，這款保冷保溫袋正好能完美解決這個困擾。內部具備的大容量能一次塞入六瓶500毫升的瓶裝水。安裝方式也相當簡便，只要使用扣環安全帶即可輕鬆固定在頭枕上，幫你在大熱天隨時保持冷飲的沁涼感。

▲這款椅背保冷袋能一口氣放入六瓶瓶裝水，除了有效隔絕冰飲產生的冷凝水珠，還能讓人在炎炎夏日隨時享有冰涼飲品。

2.汽車遮陽板收納包

車內隨手放置的太陽眼鏡、停車票卡或充電線總是東倒西歪，一不小心就找不到。這款採用魔鬼氈固定於遮陽板上的收納包，能將眼鏡與各類卡片收納妥當，徹底發揮小空間大收納的智慧。使用時記得避免放入過重物品或過度塞滿，才能維持俐落的外型與使用壽命。

▲遮陽板收納包利用魔鬼氈輕鬆安裝，俐落的收納設計讓駕駛拿取物品更順手，再也不怕停車票卡在關鍵時刻失蹤。

3.汽車後座飲料架

在移動的車上飲食簡直像一場考驗，隨時都有打翻飲料的危機。這款後座架不僅能穩穩停放杯具，還能秒變簡易餐桌；內建兩個雙向手機支架無論橫放豎放都方便邊吃邊追劇。下方貼心附設的掛鉤還能吊掛垃圾袋，解決吃完零食後無處丟垃圾的窘境。

▲底部貼心設有懸掛鉤可固定垃圾袋，讓後座乘客輕鬆維持車廂內的乾淨整潔，不用時還能摺疊收起來不佔位。

4.車用智慧垃圾桶

想處理車內廢棄物又怕擺個垃圾桶佔位置，這款可折疊的智慧垃圾桶提供了極佳解法。它支援懸掛與立放兩種模式，懸掛時可彈性調節高度，置於地板時則能利用底部的魔鬼氈穩固不滑動。當不需使用時只需折疊起來，便能還給車內乾淨俐落的空間。

▲ 可折疊的車用智慧垃圾桶支援懸掛與立放兩種模式，能依車內空間彈性調整。

5.汽車椅背收納袋

只要將收納袋穿過頭枕支柱並扣緊扣環，就能善用座椅後方的閒置空間。不論是水瓶、抽取式衛生紙或隨身雜物都能條理分明地安放，省去尋找物品的時間，讓後座乘客享有更寬敞舒適的搭乘體驗。

▲隨身雜物與面紙都能分類擺放，給予後座乘客更寬敞且無壓力的搭乘空間。

3COINS車用好物商品資訊

CAR保冷保温シートバックポケット（汽車保溫保冷椅背收納袋） 售價：￥880（約台幣185元）

CARサンバイザー収納（汽車遮陽板收納包） 售價：￥330（約台幣70元）

CAR後部座席ドリンクホルダー（汽車後座飲料架） 售價：￥880（約台幣185元）

CARスマートダストボックス（車用智慧垃圾桶） 售價：￥880（約台幣185元）

CARバックシート収納（汽車椅背收納袋） 售價：￥330（約台幣70元）





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