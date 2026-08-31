札幌大通區全新地標！TRUNK(HOTEL) SAPPORO 2027開幕，米其林星級鮨齋藤與水療湯屋必訪。

TRUNK(HOTEL) SAPPORO 將於2027年9月盛大開幕，不僅帶來107間客房與獨家水療湯屋，更引進米其林星級鮨齋藤。資深編輯李維唐表示，品牌首度跨出東京即選址札幌大通區，成功將在地文化與極致旅宿美學深度融合，勢必掀起新一波北海道奢華自由行風潮。

日本豪華精品飯店品牌 TRUNK(HOTEL) 迎來發展歷程中的重要里程碑，宣告將於2027年9月17日在札幌市中心大通區推出 TRUNK(HOTEL) SAPPORO。這項計畫不僅是品牌旗下第4間飯店，更是至今規模最大的作品，同時代表品牌首度將足跡延伸至東京以外的地區。整座建築樓高18層，規劃107間客房，由東京建築設計事務所 GENERAL DESIGN CO., LTD. 與品牌內部創意團隊 TRUNK Atelier 共同操刀。設計團隊深入轉化北海道的歷史脈絡、人文風格與自然景致，將大地的生命力織入當代建築架構，使旅人在繁華的都市軸線上，依舊能感受到溫潤而厚實的在地生活底蘊。

▲客房圍繞世紀中葉民俗色彩主題設計，設有寬敞沙發區與大面落地窗市景。圖／TRUNK(HOTEL) SAPPORO提供；窩客島編輯李維唐整理

▲LOUNGE & BAR 戶外餐位打造透明玻璃穹頂，讓賓客在雪景中感受浪漫詩意。圖／TRUNK(HOTEL) SAPPORO提供；窩客島編輯李維唐整理

獨家水境樂土水療設施，重塑都市生活節奏

作為品牌首度登場的水療設施，TRUNK(BATH HOUSE) 以水境樂土為主題獨佔整座樓層，旨在為繁忙的城市生活創造一處靜謐的沉澱空間。賓客穿越迎賓大堂與酒吧後，一條長達40公尺的水道在眼前展現，引領旅人進入10個精心規劃的公共沐浴區。各區域透過獨特的燈光、音效與水溫設計，打造深度沉浸的感官體驗。男女分區的浴場空間配置多個大型公共浴池、桑拿、冷水池與露天休憩區，讓靜謐與活力自然並存，展現都市療癒的全新樣貌。

▲TRUNK(BATH HOUSE) 浴場上方懸掛璀璨水晶鏡面球，打造感官沉浸體驗。圖／TRUNK(HOTEL) SAPPORO提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲TRUNK(BATH HOUSE) 擁有長達40公尺的水道設計，引領賓客探索沉靜空間。圖／TRUNK(HOTEL) SAPPORO提供；窩客島編輯李維唐整理

米其林星級鮨齋藤首度進駐札幌，呈獻在地當季饗宴

極致的旅宿體驗隨時與在地飲食文化相呼應。享譽國際並曾連續10年獲得米其林三星肯定的鮨齋藤，將隨飯店開幕設立首家札幌分店。大廚齋藤孝司以精湛的江戶前壽司技法，結合北海道豐富獨特的在地食材，在主廚板前演繹細膩的飲食美學。此外，飯店內的全日餐廳嚴選當地季節食材，LOUNGE & BAR 則提供溫馨的社交氛圍與現場音樂表演。冬日造訪的旅人，更能在透明穹頂的戶外餐位享受美食，感受被漫天雪色包圍的獨特詩意。

▲全日餐廳嚴選北海道季節食材，呈現沉穩雅致的用餐氛圍。圖／TRUNK(HOTEL) SAPPORO提供；窩客島編輯李維唐整理



世紀中葉民俗色彩與當代綠意，交織多功能生活空間

飯店設有107間客房，包含18間套房與89間標準客房，室內設計圍繞世紀中葉民俗色彩主題，以溫暖木質紋理與細緻工藝，展現對20世紀中葉現代風格的詮釋。在宴會與活動空間方面，飯店配備私人演播廳、整合式電影院、私人卡拉OK室，以及位於10樓與11樓的3座宴會廳 HINATA、MIYABI 與 KODACHI，分別配有甜點室、私人壽司吧與附設披薩窯爐的露天平台。飯店內更打造一座挑高6公尺、採用天然材質與大面落地窗的室內禮拜堂，將陽光與綠意引入室內，為各類私人聚會與活動提供貼近自然的寧靜場域。

▲私人演播廳配備整合式電影院與豪華座椅，打造專屬私人觀影空間。圖／TRUNK(HOTEL) SAPPORO提供；窩客島編輯李維唐整理









TRUNK(HOTEL) SAPPORO 品牌首度進駐札幌盛大開幕活動

活動時間： 2027年9月17日開幕

地理位置與規模

位於北海道札幌市中心大通區（〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西4丁目），建築樓高18層，規劃107間客房（含18間套房與89間標準客房），為品牌旗下規模最大的飯店。

建築與空間設計

由東京建築設計事務所 GENERAL DESIGN CO., LTD. 與品牌創意團隊 TRUNK Atelier 聯手打造，室內風格圍繞「世紀中葉民俗色彩」主題，融合北海道自然景致與工匠傳統。

亮點設施與美食資訊

獨家水療設施 TRUNK(BATH HOUSE)： 品牌首個水療浴場設施，獨佔整座樓層。以「水境樂土」為靈感，規劃40公尺水道與10個公共沐浴區，配備大型公共浴池、桑拿、冷水池及露天休憩空間。

米其林星級壽司「鮨．齋藤（Sushi Saito）」： 首度進駐札幌開設首家分店，由大廚齋藤孝司親自操刀，將東京傳統江戶前壽司工法結合北海道在地頂級食材。

LOUNGE & BAR 與全日餐廳： LOUNGE & BAR 設有現場鋼琴與樂團演出，並於冬季戶外餐位配置透明穹頂；全日餐廳嚴選北海道季節食材。

活動場地與禮拜堂

設有私人演播廳（含整合式電影院、卡拉OK室）、10樓與11樓三座宴會廳（HINATA、MIYABI、KODACHI，附設私人壽司吧與披薩窯爐露天平台），以及一座挑高6公尺之室內禮拜堂。

官方網站： https://sapporo.trunk-hotel.com/

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