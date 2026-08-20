去日本唐吉訶德開搶！夢奇奇攜手 Hello Kitty 推出10款超萌家居服與限定貼紙帳。

日本唐吉訶德即將引爆搶購潮！經典玩偶夢奇奇攜手三麗鷗巨星 Hello Kitty 推出10款限定商品，甜甜價日幣千元起即可無痛包款。資深編輯李維唐表示，這波跨界合作兼具童年情懷與日系穿搭實用性，絕對是赴日必買的夢幻逸品。

還記得小時候那隻總是吸著手指頭、臉上帶著可愛雀斑的毛茸茸玩偶嗎？誕生於1974年的日本經典角色夢奇奇（Monchhichi），以軟綿綿的玩偶身體搭配精緻的面部造型，風靡全球超過50年，在30多個國家熱銷超過70,000,000體，是許多人成長過程中最溫暖的陪伴。今年夏天，夢奇奇帶來令人驚喜的夢幻聯動，特別找來三麗鷗家族的人氣巨星 Hello Kitty 展開重磅合作，由知名服飾設計品牌 Branch-Out 傾力打造，精心推出10款兼具視覺美感與生活實用性的夢幻單品，讓兩大萌主直接攻佔粉絲的日常生活。



▲夢奇奇與 Hello Kitty 戴上招牌紅蝴蝶結聯名登場，宣布於日本唐吉訶德門市獨家限量販售。 圖／株式會社 Branch-Out 提供；窩客島編輯李維唐整理

戴上紅蝴蝶結的閨蜜穿搭提案

這次的聯名最讓人心融化的細節，就是夢奇奇特別戴上了 Hello Kitty 最具代表性的紅色蝴蝶結，兩位巨星同框賣萌簡直讓人毫無抵抗力。為了讓大家在居家休閒或出門散步時都能擁有好心情，特別設計了滿版印花短袖 T 恤與舒適短褲組合。除了有充滿活力的全身姿勢圖案，還有超級吸睛的大頭頭像款，輕盈透氣的布料非常適合台灣炎熱的夏季。如果不習慣太張揚的滿版圖案，也有優雅的單顆印花款式，提供經典黑白雙色。



另外更推出了採用立體毛圈刺繡工藝（Sagara Embroidery）的短袖 T 恤，精緻的毛線觸感讓角色的線條更加立體生動，提供白色、海軍藍與熱情紅等豐富配色，輕鬆穿出質感滿滿的日系休閒風。



▲「夢奇奇×Hello Kitty」滿版印花短袖 T 恤與居家短褲，推出全身姿勢與大頭頭像兩款萌趣設計。 圖／株式會社 Branch-Out 提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「夢奇奇×Hello Kitty」簡約圖樣印花 T 恤與立體毛圈刺繡短袖 T 恤，提供黑、白、海軍藍與紅等多元配色選擇。 圖／株式會社 Branch-Out 提供；窩客島編輯李維唐整理

讓日常充滿儀式感的隨身療癒小物

除了穿在身上的可愛服飾，生活雜貨系列更是讓人想全套打包。特別推出的三件組壓克力透明迷你吊飾，透亮質感在陽光下閃閃發光，不管是扣在隨身水壺、護唇膏小包、隨身小小包，或是下雨天必備的雨傘傘柄上，都能秒變專屬於你的可愛標記，再也不怕跟別人撞包或拿錯傘。



對於平時喜歡記錄生活的貼紙控與手帳族來說，特別版貼紙帳更是這次絕不能錯過的寶藏商品。整套包含質感活頁 Binder、專屬彈性綁帶、貼紙台紙以及滿滿的聯名貼紙，讓你隨心所欲地收集、黏貼並隨身攜帶，把每一次翻開手帳的過程都變成一種極致的療癒享受。



▲「夢奇奇×Hello Kitty」生活雜貨系列，包含壓克力迷你吊飾3件組與附活頁 Binder 的限定貼紙帳。 圖／株式會社 Branch-Out 提供；窩客島編輯李維唐整理

日本血拼行程預備！DON DON DONKI 門市販售全攻略

這次夢奇奇與 Hello Kitty 的全系列10款聯名限定商品，預計於2026年8月29日星期六在日本全國唐吉訶德（DON DON DONKI）門市獨家限量開賣。全系列價格非常平易近人，印花 T 恤與貼紙帳含稅價為2,199日圓（約未稅1,999日圓），輕便短褲含稅價為1,759日圓（約未稅1,599日圓），而三件組壓克力吊飾含稅價只要1,099日圓（約未稅999日圓），完全是可以無痛包款的親民甜甜價。近期有規劃前往日本旅遊逛街的台灣朋友，不妨把唐吉訶德排進行程裡。由於每間門市的進貨數量與上架時間可能有所不同，建議大家出發前可以先向門市詢問，才能順利將這波超強聯名帶回家。



夢奇奇×Hello Kitty 日本唐吉訶德獨家限定聯名商品發售活動

活動時間：2026年8月29日星期六起正式發售（數量有限，售完為止）



日本株式會社 Branch-Out 推出「夢奇奇×Hello Kitty」全系列10款獨家限定商品，品項及售價資訊如下：

夢奇奇×Hello Kitty 滿版半袖 T 恤（全身款 / 白色 / M、L）：未稅1,999日圓，含稅2,199日圓

夢奇奇×Hello Kitty 滿版短褲（全身款 / 白色 / M、L）：未稅1,599日圓，含稅1,759日圓

夢奇奇×Hello Kitty 滿版半袖 T 恤（大頭款 / 白色 / M、L）：未稅1,999日圓，含稅2,199日圓

夢奇奇×Hello Kitty 滿版短褲（大頭款 / 白色 / M、L）：未稅1,599日圓，含稅1,759日圓

夢奇奇×Hello Kitty 圖樣印花半袖 T 恤（白色、黑色 / M、L）：未稅1,999日圓，含稅2,199日圓

夢奇奇×Hello Kitty 毛圈刺繡半袖 T 恤（白色、海軍藍 / M、L）：未稅1,999日圓，含稅2,199日圓

夢奇奇×Hello Kitty 毛圈刺繡半袖 T 恤（紅色、海軍藍 / M、L）：未稅1,999日圓，含稅2,199日圓

夢奇奇×Hello Kitty 壓克力迷你吊飾3件組（透明色）：未稅999日圓，含稅1,099日圓

夢奇奇×Hello Kitty 限定貼紙帳（透明色，含 Binder、綁帶、台紙、貼紙）：未稅1,999日圓，含稅2,199日圓





銷售通路：日本全國唐吉訶德門市（DON DON DONKI，部分門市除外，實際進貨狀況依各門市現場為主）

品牌官網：https://www.branch-out.jp/

夢奇奇官方網站：https://www.monchhichi.co.jp/

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





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