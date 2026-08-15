銷量破2萬支爆款生霜淇淋進駐舞濱！「milkkiss」與「SPARK RICH」打造暑假夢幻消暑甜點。

暑假造訪東京迪士尼附近的舞濱伊克斯皮兒莉，絕不能錯過「SPARK RICH」攜手「milkkiss」推出的限定消暑甜點。資深編輯李維唐表示，這次結合賣破2萬支的特濃生霜淇淋與朝日強碳酸技術，打造出兼具濃密奶香與強勁氣泡感的雙重饗宴，是今年夏日遊日不可錯過的解熱首選。

暑假走在東京迪士尼旁的舞濱大街上，熱氣撲面而來的時候，最想找個地方坐下來吃冰喝涼的。位於舞濱伊克斯皮兒莉（IKSPIARI）1樓 Courtyard 廣場的熱門店面「SPARK RICH」最近完成了一場精采的升級。店家不僅把自家招牌的氣泡飲與漂浮系列全面擴充，更找來在日本已經賣破2萬支的人氣品牌「milkkiss」生霜淇淋進駐。濃郁綿密的奶香搭配頂級氣泡帶來的強烈爽快感，快閃活動會一路持續到2026年8月31日，成為今年夏天遊覽舞濱時最令人期待的消暑小確幸。

▲「SPARK RICH」與「milkkiss」聯名推出豐富夏日消暑菜單。 圖／milkkiss提供；窩客島編輯李維唐整理



一吃就忘不掉的濃密口感！「milkkiss」賣破2萬支的生霜淇淋與無糖特濃水果系列

能讓大家念念不忘且累積賣破2萬支的「milkkiss」生霜淇淋，這次終於在舞濱伊克斯皮兒莉驚艷登場。除了最受歡迎的經典純濃乳香之外，這次最讓人驚豔的是採用4倍濃縮果汁製作、不加糖卻充滿果香存在感的無糖「特濃」系列。包含香氣撲鼻的特濃和梨、特濃葡萄、特濃白桃以及酸甜清香的特濃和柑橘。喜歡傳統日式滋味的話，現場也有黑蜜黃豆粉霜淇淋、純粹養生的非加熱蜂蜜霜淇淋，還有香濃不膩的自家製焦糖霜淇淋，每款售價都是730日圓，每一口都是真材實料的濃郁美味。

▲「milkkiss」推出多款濃郁淋醬生霜淇淋。 圖／milkkiss提供；窩客島編輯李維唐整理

氣泡強勁又無負擔！「SPARK RICH」極致原味氣泡水與天然精釀能量飲

對飲料品質極為講究的「SPARK RICH」，這次在飲料選單上也做出全新嘗試。全新登場的特濃水果氣泡飲包含特濃蘋果、特濃白桃、選用朝日「FRUITS PRESSO」技術的特濃葡萄，以及特濃和柑橘，售價880日圓，濃郁果香與冰涼強氣泡在口中交織出絕妙滋味。追求健康無負擔的人，可以嘗試售價580日圓的精釀能量飲「クラフトエナジー」，這款飲品融合百香果、康科德葡萄、紅寶石葡萄柚與蘋果，並加入天然蜂蜜調味，富含維生素B群、胺基酸與咖啡因，完全不添加砂糖或化學甜味劑。若是想感受最純粹的氣泡衝擊，售價380日圓的原味強氣泡水更是不能錯過，店家採用朝日「EXTRA BURST」技術，在1度低溫下以專利噴嘴抽出綿密氣泡，冰塊減量讓每一口都能喝到最頂級的氣泡口感。

▲「SPARK RICH」主打史上最強碳酸氣泡飲品系列。 圖／milkkiss提供；窩客島編輯李維唐整理



冰淇淋與氣泡飲的夢幻聯動！6款「milkkiss」大份量霜淇淋漂浮飲品

同時想吃冰又想喝氣泡飲料的時候，點一杯「SPARK RICH」與「milkkiss」聯名的漂浮系列絕對是最過癮的選擇。店家豪爽地在強氣泡飲上加滿大份量生霜淇淋，並推出6款令人心動的新組合，包含「蘋果×自家製焦糖」、「和柑橘×芒果」、「葡萄×綜合莓果」、「檸檬水×非加熱蜂蜜」、「可爾必思×milkkiss」以及「白桃×白桃」。其中售價1180日圓的「特濃和柑橘×芒果」，用柑橘的微酸帶出熱帶芒果的甘甜。售價880日圓的「特濃白桃×白桃」則呈現優雅層次感。這種同時滿足「喝」與「吃」雙重享受的新感覺甜點，用濃郁奶香與涼爽氣泡為炎熱夏季帶來最療癒的美味解答。

▲結合強氣泡飲與特濃生霜淇淋的夢幻漂浮系列。 圖／milkkiss提供；窩客島編輯李維唐整理

暑假遊日限時體驗！舞濱伊克斯皮兒莉吉祥物陪你度過沁涼夏日

這場期間限定活動由株式会社milkkiss營運，現場還能看到品牌代表吉祥物「Mousse君」與「Milkkiss醬」的可愛蹤影。無論是想嚐嚐看賣破2萬支的生霜淇淋，還是體驗朝日最高氣泡壓力的強氣泡水衝擊，這座位於舞濱伊克斯皮兒莉1樓 Courtyard 的快閃店都能帶來極致涼爽的體驗。活動時間只到2026年8月31日為止，這個暑假有安排前往舞濱周邊逛街或去迪士尼玩的朋友，別忘了順路前來感受這份夏日限定的甜蜜衝擊。

▲品牌可愛吉祥物Mousse君與Milkkiss醬。 圖／milkkiss提供；窩客島編輯李維唐整理







史上最強炭酸「SPARK RICH」舞濱店改版再出發，引進賣破2萬支「milkkiss」生霜淇淋

活動期間：即日起至 2026 年 8 月 31 日止（期間限定）

活動地點：舞濱伊克斯皮兒莉（IKSPIARI）1樓 ザ・コートヤード（The Courtyard 廣場）

活動亮點：

擴充水果氣泡飲與強氣泡系列選單，引進「朝日史上最高氣壓」碳酸抽出技術。

首度於舞濱推出在日本累積銷售破 2 萬支的「milkkiss」生霜淇淋。

全新推出 6 款使用最大份量生霜淇淋與強氣泡結合的特製漂浮飲品。

現場設有品牌吉祥物「Mousse君」與「Milkkiss醬」打卡裝置。

milkkiss特濃生霜淇淋系列（均一價 730 日圓，含稅）

無糖「特濃」果汁濃縮系列（果汁4倍濃縮，果香十足）：

特濃和梨霜淇淋

特濃葡萄霜淇淋

特濃白桃霜淇淋

特濃和柑橘霜淇淋

經典和風與風味系列：

黑蜜黃豆粉霜淇淋

非加熱蜂蜜霜淇淋

自家製焦糖霜淇淋

SPARK RICH 特濃水果氣泡飲與強氣泡系列

特濃水果氣泡飲（售價 880 日圓，含稅）：

特濃蘋果氣泡飲

特濃白桃氣泡飲

特濃葡萄氣泡飲（採用朝日「FRUITS PRESSO」）

特濃和柑橘氣泡飲

無負擔精釀能量飲（售價 580 日圓，含稅）：

クラフトエナジー（精釀能量飲）：選用百香果、康科德葡萄、紅寶石葡萄柚、蘋果與蜂蜜，無添加砂糖及化學甜味劑，富含維生素B群、胺基酸與咖啡因。

湘南潮彩檸檬水（湘南潮彩レモネード）

極致原味強氣泡水（售價 380 日圓，含稅）：

原味強氣泡水（プレーン炭酸）：採用朝日「EXTRA BURST」技術，於1度低溫下以特許專利噴嘴抽出綿密強勁氣泡，少冰設計呈現不被稀釋的極致氣泡感。

milkkiss × SPARK RICH 雙品牌聯名大份量漂浮飲品

特濃和柑橘 × 芒果（售價 1,180 日圓，含稅）：和柑橘的酸甜搭配熱帶芒果的香甜。

特濃白桃 × 白桃（售價 880 日圓，含稅）：雙重白桃香氣堆疊，甜美溫和。

特濃蘋果 × 自家製焦糖（售價 880 日圓，含稅）：蘋果氣泡搭配特製焦糖風味。

檸檬水 × 非加熱蜂蜜（售價 880 日圓，含稅）：檸檬酸爽結合蜂蜜的綿密甘甜。

葡萄 × 綜合莓果：濃郁葡萄搭配莓果華麗酸甜。

可爾必思 × milkkiss：乳酸菌酸甜風味結合特濃生霜淇淋。





吃完這款令人難忘的夏日限定甜點後，若還想探索舞濱周邊更多不容錯過的在地美食與逛街地圖，不妨繼續看下去

推薦閱讀：日本星巴克限定開喝！巨峰葡萄爆汁果肉搭微氣泡柑橘，新品售價、品項一次看。

推薦閱讀：去日本必喝爆款！GODIVA「雙葡萄巧克力冰沙」限量開賣時間價格搶先看。

推薦閱讀：Krispy Kreme哈利波特限定甜甜圈！東京門市變身9又4分之3月台，鐵粉今天就訂機票。