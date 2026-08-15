東京相撲部屋娛樂進駐東京塔！可以踩在真實土俵與力士互動，還能品嚐橫綱認證相撲鍋。

去東京又有全新朝聖景點！位於東京塔內的「東京相撲部屋娛樂」盛大開幕，結合真實土俵體驗與橫綱認證美食。資深編輯李維唐表示：「這打破了傳統相撲觀賽的距離感，將日本國技轉化為五感沉浸式娛樂，絕對是今年赴日自由行不可錯過的重頭戲。」

造訪東京地標東京塔，除了遠眺繁華的城市天際線，現在還能親身感受日本國技的極致震撼。由 KRONOS GAIA 株式會社打造的「東京相撲部屋娛樂 TOKYO SUMO CLUB ENTERTAINMENT」，正式在東京塔 FootTown 5F 開幕。這座專為各國旅客量身打造的相撲秀餐廳，將深厚的相撲文化與現代娛樂巧妙融合，為大家提供一處能全方位體驗日本傳統精神的嶄新舞台。



開幕當天，第63代橫綱旭富士親自蒞臨現場發表開幕宣言，現場氣氛無比熱烈。這個品牌不僅擁有第63代橫綱旭富士與第70代橫綱日馬富士的官方認證，更是目前日本唯一同時獲得兩位歷代橫綱認可的相撲主題餐廳，讓每位到訪者都能在傳奇的光環下，體驗最純正的相撲文化魅力。

▲相撲力士於土俵兩側凝神對視，準備迎接即將展開的猛烈對攻。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理



現場還原真實泥土土俵，結合鏡獅子與花魁道中的當代燈光視覺饗宴

走入「東京相撲部屋娛樂」的空間，映入眼簾的是充滿溫暖木質感與濃郁和風氣息的座席安排。最吸引所有人目光的，莫過於位於場地中央，完全依照傳統工法由真實泥土堆砌而成的本格土俵。在傳統日本文化中，一般大眾極難有機會近距離觸碰甚至踩踏土俵，然而在這裡，參與相撲挑戰的賓客能夠親自踏上這座土俵，體會力士平時站在場上的肅穆與張力。



為了讓這場文化體驗更具娛樂性與視覺衝擊，場地四方特別配置了LED大螢幕與多角度動態照明系統。相撲秀不單單展示力士之間的對決，更融入了「鏡獅子」與「花魁道中」等精緻的日本傳統舞踊演出。傳統藝能的優雅姿態與現代科技燈光互相交織，將歷史悠久的國技提升至嶄新的演出境界，帶給觀眾前所未有的視聽震撼。

▲現場邀請觀眾穿上趣味相撲服裝登上土俵，與相撲力士進行歡樂的互動挑戰。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

第63代橫綱旭富士認證相撲鍋，五感滿足的極致和食重箱體驗

一趟完美的文化之旅，絕不能缺少美食的滋潤。「東京相撲部屋娛樂」提供三款不同等級的精緻餐點服務，滿足各類賓客的需求。所有套餐的核心靈魂，正是由第63代橫綱旭富士親自認證的相撲鍋。這道傳統上專為相撲力士補給體力的料理，湯頭鮮美，食材豐富，完美還原了相撲部屋內最道地的家常滋味。



搭配相撲鍋登場的，是盛裝著豐富日本特色飲食的精緻和食重箱。無論是選購 V-VIP，VIP 還是 STANDARD 套餐，都能品嚐到滿滿的日式旬味。同時，考量到來自世界各地旅客的飲食習慣，店家亦貼心提供純素食選項。所有方案皆包含看秀，橫綱認證相撲鍋，特製御膳，一杯免費飲品，紀念合照以及專屬紀念禮品，讓賓客能以五感深度的角度，將美好的旅程記憶打包帶回家。

▲來自世界各地的外國遊客邊享用精緻的和食御膳、邊專注拍照觀賞場上的相撲表演。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲包含豐盛六格和食御膳、新鮮牛肉小火鍋、壽司及湯品的尊榮套餐。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

從北海道雪國到東京心臟，打破季節限制的文化創新與傳承之路

這座震撼登場的相撲秀餐廳，背後的誕生故事充滿對文化推廣的熱情。推手 KRONOS GAIA 株式會社原本深耕於北海道栗山町。北海道雖然以冬季雪景與滑雪運動聞名國際，但為了打破只有冬天值得造訪的季節局限，營運團隊開始思索如何創造四季皆能吸引旅客的深度體驗。最終，他們選擇了代表日本靈魂的相撲文化，並於札幌推出首間「札幌相撲部屋娛樂」。



札幌店推出後大獲好評，許多遊客讚譽這是日本之旅中最棒的回憶。隨著廣大旅客與旅行社希望在東京也能體驗的呼聲日益高漲，營運團隊獲得了進駐東京塔的難得契機。將北海道累積的成功經驗帶到日本最具代表性的指標建築，這不僅僅是一次事業版圖的擴張，更是一次將日本傳統文化推向世界頂峰的重大跨越。未來，隨著札幌店計畫完成升級改裝，東京與札幌雙據點將共同成為向世界展現日本特色的文化窗口。

▲從藍天與綠意映襯的角度仰望昂然挺立的經典地標東京鐵塔。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲歌舞伎演員身穿綠金相間的傳統服飾，畫著經典面譜並展現動感十足的肢體動作。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

交通便捷與完整預約資訊，輕鬆安排一站式東京旅遊行程

位於東京塔 FootTown 5F 的「東京相撲部屋娛樂」，地理位置極佳，能無縫融入各類東京自由行的行程中。現場共有177個座席，每日提供四個公演時段，分別為第1部 11:00 至 12:30，第2部 14:00 至 15:30，第3部 17:00 至 18:30 以及第4部 20:00 至 21:30，方便旅客彈性規劃觀光與用餐時間。



交通方面，從都營大關東線「赤羽橋站」赤羽橋口步行約5分鐘即可抵達，亦可從東京地下鐵日比谷線「神谷町站」或都營三田線「御成門站」步行前往。若是剛從羽田機場或成田國際機場抵達，搭乘大眾運輸工具轉乘亦十分順暢。目前官方網站與線上預約系統已全面開放，想體驗與力士近距離互動，踩踏真實土俵並品嚐橫綱級美食的旅客，不妨提前安排這趟獨一無二的和風探索之旅。

▲餐廳內部的座位分區與票價說明圖，清楚標示了 V-VIP、VIP 與 Standard 等區域及包含的套餐內容。圖／クロノスガイヤ株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理







東京相撲部屋娛樂（TOKYO SUMO CLUB ENTERTAINMENT）開幕體驗秀

活動時間：每日提供四個固定公演時段（每場次體驗時間約 90 分鐘）：

第 1 部： 11:00 至 12:30

第 2 部： 14:00 至 15:30

第 3 部： 17:00 至 18:30

第 4 部： 20:00 至 21:30

活動內容：

【國技秀場觀賞】 近距離欣賞震撼力十足的力士相撲對決，並結合「鏡獅子」與「花魁道中」等精緻日本傳統舞踊演出，搭配 LED 大螢幕與動態燈光呈現視覺饗宴。

【真實土俵體驗】 開放賓客親自踏上場地中央由真實泥土堆砌而成的本格土俵，參加「相撲挑戰」，體會站在國技舞台上的肅穆與張力。

【橫綱認證美食】 品嚐由第 63 代橫綱旭富士親自認證的道地相撲鍋（ちゃんこ汁），搭配盛裝豐富日式旬味的精緻「和食重箱」（提供 V-VIP、VIP、STANDARD 等等級，亦可更換為純素食套餐）。

【互動與紀念品】 包含全場一杯免費飲品，提供與力士互動紀念合照，以及獲贈專屬紀念禮品一套。

東京相撲部屋娛樂 TOKYO SUMO CLUB ENTERTAINMENT

店家地址： 東京都港區芝公園 4-2-8 東京塔 FootTown 5F

官方網站： https://tokyo-sumo.com/

線上訂位網站： tablecheck.com





備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





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