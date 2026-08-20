3層太陽蛋堡不是夢！日本肯德基爆餡卡士達派與豪氣3層歐姆蛋堡限定開賣。

日本肯德基於2026年08月26日限時推出升級版濃郁月見系列，爆漿1.5倍塔塔醬與3層歐姆蛋堡引發話題。資深編輯李維唐表示，這次產品重磅調整蛋黃濃郁度與內餡比例，極具社群擴散力與赴日旅遊嘗鮮價值。

每年秋天一到，日本各大快餐品牌便會紛紛推出精致的月見美食。日本肯德基特別選在2026年08月26日推出全新升級的濃郁月見系列，全日本門市同步限量開賣。研發團隊今年以感受極致蛋香為核心精神，把靈魂主角太陽蛋風味歐姆蛋的黃金蛋黃醬汁份量全面調高，搭配淋滿爆漿塔塔醬的日式雞排，為喜愛日式速食的饕客帶來前所未有的豐富美味體驗。

▲日本肯德基2026年濃郁月見系列全品項陣容，包含漢堡、捲餅與香草卡士達月見派。圖／日本肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理



爆漿塔塔醬與豪氣3層太陽蛋引爆視覺震撼

在這次登場的新品陣容當中，話題度最高的就是濃郁月見日式雞排堡滿溢塔塔醬以及份量驚人的濃郁3層月見日式雞排堡滿溢塔塔醬。研發團隊將富含濃郁蛋香與切塊酸黃瓜的特製塔塔醬份量，比去年直接增加了1.5倍之多，搭配包裹著秘製醬汁的日式雞排，讓人咬下的第一口到最後一口都能感受到豐富層次。最狂的3層太陽蛋款式原本僅在全日本7家門市試賣，因為在社群平台上獲得廣大迴響，今年決定正式擴大至全日本門市販售，單點售價分別為640日圓與990日圓。

▲視覺衝擊力十足的濃郁3層月見日式雞排堡滿溢塔塔醬將於全日本門市開賣。圖／日本肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理

▲爆漿塔塔醬加量1.5倍的濃郁月見日式雞排堡搭配口感滿分的濃郁月見捲餅。圖／日本肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理

香草卡士達月見派與搖滾歌手西川貴教驚喜代言

不只鹹食漢堡吸引眼球，甜點控也絕對不能錯過麻糬濃郁卡士達月見派。這款甜點選用頂級馬達加斯加香草籽調配卡士達醬，內餡醬料比去年重磅增加了20%，搭配軟糯Q彈的麻糬與外層酥脆的派皮，交織出香氣四溢的外酥內軟三重口感，單點售價為320日圓。此外，日本肯德基特別邀請知名搖滾歌手 T.M.Revolution 西川貴教擔任代言人，在宣傳影片中展現滿滿活力，配合藝人佐藤栞里拍攝的最新電視廣告，讓蛋香大爆發的吸睛感傳遞給每一位饕客。

▲一口咬下濃郁月見咔啦雞腿堡，感受黃金蛋黃醬汁爆漿流出的極致口感。圖／日本肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理

品項售價與限定抽獎活動懶人包

為了讓顧客能輕鬆享有豐富的餐點，全系列提供多元套餐選項。經典款濃郁月見咔啦雞腿堡單點價格為590日圓，包含薯條與飲料的套餐價格為1,000日圓，奢華感十足的濃郁3層月見日式雞排堡滿溢塔塔醬套餐則為1,400日圓。配合新品上市，官方在X平台舉辦抽獎活動，只要於2026年08月19日至09月08日期間關注官方帳號並轉發指定貼文，就有機會抽中價值1,000日圓的數位禮卡，總共將抽出500名幸運得主。

▲藝人佐藤栞里驚喜現身最新電視廣告，手拿日本肯德基限定月見商品宣傳。圖／日本肯德基提供；窩客島編輯李維唐整理







日本肯德基新品品項條列

濃郁月見咔啦雞腿堡： 單點590日圓，套餐1,000日圓（含S號薯條、M號飲料），豪華套餐1,300日圓（含咔啦炸雞、S號薯條、M號飲料）

濃郁月見日式雞排堡滿溢塔塔醬： 單點640日圓，套餐1,050日圓（含S號薯條、M號飲料），豪華套餐1,350日圓（含咔啦炸雞、S號薯條、M號飲料）

濃郁3層月見日式雞排堡滿溢塔塔醬： 單點990日圓，套餐1,400日圓（含S號薯條、M號飲料），豪華套餐1,700日圓（含咔啦炸雞、S號薯條、M號飲料）

濃郁月見捲餅： 單點490日圓，套餐900日圓（含S號薯條、M號飲料），豪華套餐1,200日圓（含咔啦炸雞、S號薯條、M號飲料）

麻糬濃郁卡士達月見派： 單點320日圓，優惠雙入組450日圓

日本肯德基「濃郁月見」系列上市抽獎活動

活動時間：

第1彈：2026年08月19日 12,00 至 2026年08月25日 23,59

第2彈：2026年08月26日 00,00 至 2026年09月01日 23,59

第3彈：2026年09月02日 10,00 至 2026年09月08日 23,59

活動內容：

追蹤日本肯德基官方X帳號（@KFC_jp）並轉發指定貼文，即可線上即時參加抽獎，有機會獲得價值1,000日圓的數位KFC禮卡，三彈活動共計抽出500名幸運得主。

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