東京芭娜娜登陸全家！不用飛日本雙重香蕉甜點，台灣這天同步開賣。

東京芭娜娜攜手全家超商推出7款雙重香蕉甜點，日本與台灣全家首度同步開賣。資深編輯李維唐表示，這次台日同步聯名打破以往海外限定的等待期，大幅提升超商甜點的精緻度與話題性。

去日本必買的經典伴手禮東京芭娜娜迎來35週年，這次攜手同樣陪伴大家許久的日本全家超商，帶來史上最大規模的夢幻聯名企劃。兩家品牌特別把經典的香蕉風味融入超商日常甜點中，日本全家於2026年8月18日起推出7款限定新品。最讓台灣甜點控驚喜的是，台灣全家超商也將於8月19日起接力開賣6款台灣專屬限定商品，創下台日全家首度同步聯名的紀錄，讓大家不必買機票飛東京，走到巷口超商就能享受秒飛日本的香蕉甜點饗宴。



▲日本全家便利商店與「東京芭娜娜」聯名推出多款香蕉卡士達風味甜點與冰品。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

雙重香蕉內餡爆漿登場

這次甜點開發的核心圍繞在雙重香蕉主題，讓兩種不同層次的香蕉風味完美堆疊。東京芭娜娜酥脆泡芙特別把酥脆的外皮填滿香蕉鮮奶油與香蕉卡士達雙內餡，外酥內軟且口感豐富。另外針對喜歡跟朋友分享的甜點控，一包5入的東京芭娜娜Q彈蛋糕捲特別採用極具彈性的蛋糕體，裡面包覆滿滿的雙重香蕉內餡，不管是當作辦公室下午茶還是居家點心都非常適合。



▲東京芭娜娜聯名鬆餅（一袋2入），鬆軟餅皮夾入香蕉卡士達與鮮奶油雙餡。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

▲東京芭娜娜聯名香蕉卡士達磅蛋糕，呈現漂亮的大理石紋路與紮實蛋糕口感。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

夏日消暑冰品與質感常溫烘焙

除了冷藏甜點之外，這次更把東京芭娜娜轉化為消暑冰品與精緻烘焙。限定推出的東京芭娜娜脆皮甜筒冰淇淋，將溫和甘甜的香蕉卡士達風味融入滑順冰淇淋中，搭配香脆的甜筒餅乾，呈現清爽不膩口的夏日風味。烘焙系列則帶來夾入雙重內餡的香蕉卡士達鬆餅，以及數量限定的香蕉卡士達餅乾與香蕉卡士達磅蛋糕，將經典伴手禮綿密的香氣延伸到日常常溫點心裡。



▲東京芭娜娜聯名甜筒冰淇淋，搭配香甜脆皮餅乾杯，帶來沁涼的香蕉風味體驗。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

吃得到果肉的液態甜點飲料

這波聯名中最受矚目的亮點之一，當屬限量發售的東京芭娜娜香蕉牛奶。這款飲品特別加入滑順的香蕉果肉，打造出帶有豐富咬勁的飲品口感，更巧妙添加白巧克力作為隱藏調味，大大提升整體的香氣與濃郁度，喝起來就像在品嚐一道精緻的液態甜點。日本全家門市內的數位螢幕也會同步播放東京芭娜娜貓咪吉祥物ばにゃ奈登場的宣傳影片，為大家逛超商時增添不少可愛的驚喜元素。



▲東京芭娜娜聯名香蕉牛奶飲品，加入果肉提升豐富口感與濃郁香氣。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

東京ばな奈ワールド與ファミリーマート35週年跨界聯名活動

活動時間： 日本全家2026年8月18日起開賣，台灣全家2026年8月19日起開賣

活動內容： 日本全家推出7款東京芭娜娜監修雙重香蕉甜點，包含泡芙、Q彈蛋糕捲、甜筒冰淇淋、香蕉卡士達鬆餅、香蕉卡士達餅乾、香蕉卡士達磅蛋糕與香蕉牛奶。台灣全家同步推出6款台灣限定香蕉甜點。

日本全家門市開賣品項（全7款，2026年8月18日起登場）

東京芭娜娜酥脆泡芙 雙重香蕉味

售價：含稅254日圓

亮點：外皮為酥脆口感的泡芙，內餡填滿香蕉風味鮮奶油與香蕉卡士達雙重內餡。

東京芭娜娜Q彈鮮奶油捲 雙重香蕉味

售價：含稅380日圓（1包5入）

亮點：使用口感彈牙扎實的蛋糕體，包裹滿滿的香蕉鮮奶油與香蕉卡士達雙內餡。

東京芭娜娜脆皮甜筒冰淇淋

售價：含稅348日圓

亮點：將香蕉卡士達滑順風味轉化為溫和甘甜的冰淇淋，搭配香脆的甜筒餅乾（本款非雙重香蕉內餡）。

東京芭娜娜香蕉卡士達餅乾（數量限定）

售價：含稅205日圓|

亮點：以香蕉風味麵團包覆香蕉卡士達麵團烘烤而成，呈現鬆軟酥脆的雙重香蕉層次。

東京芭娜娜香蕉卡士達鬆餅（2個入）

售價：含稅168日圓（沖繩地區為190日圓）

亮點：蓬鬆香蕉風味鬆餅皮，夾入香蕉卡士達醬與香蕉鮮奶油雙內餡（北海道、宮崎縣、鹿兒島縣未販售）。

東京芭娜娜香蕉卡士達磅蛋糕（數量限定）

售價：含稅190日圓

亮點：結合香蕉與香蕉卡士達兩種麵團香氣，打造口感濕潤綿密的雙重香蕉磅蛋糕。

東京芭娜娜香蕉牛奶（數量限定）

售價：含稅298日圓

亮點：濃郁香蕉牛奶特別加入滑順香蕉果肉，並添加白巧克力提味，呈現液態甜點般的豐富口感。

台灣全家門市開賣品項（全6款，2026年8月19日起登場）

台灣全家獨家專屬香蕉甜點系列（全6款）

售價：以台灣全家門市現場標示為主

亮點：台日全家首度同步聯名，專為台灣消費者口味研發全新6款香蕉風味甜點（詳細品項清單與價格於8月19日正式公開）。

想知道這波超商甜點大戰還有哪些不能錯過的限定新品，不妨接著看看以下延伸報導。

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