去日本7-11別只買拿鐵！爆紅「粉紅葡萄柚果昔」開賣，補滿41.5mg維生素C解暑救星。

日本7-11爆紅現打果昔再添強棒！8月18日開賣全新粉紅葡萄柚血橙果昔，主打急速冷凍果肉與41.5mg維生素C。資深編輯李維唐表示，這款果昔成功精準切中夏日抗疲勞與旅日補給需求，預計將成為今夏赴日遊客的超商必吃首選。
炎炎夏日去日本旅遊或出差，走進日本7-11便利商店買杯冰飲是許多台灣人的指定動作。在眾多飲品之中，備受好評的現場調理果昔系列「7Cafe Smoothie」近期再度引發熱烈討論。日本7-11於2026年8月18日全日本門市陸續推出全新口味「粉紅葡萄柚果昔」，這杯售價410.40日圓（含稅）的冰品，憑藉夢幻的粉紅外觀與每杯含有41.5mg維生素C的營養調配，迅速成為夏日擺脫疲勞與補充體力的夢幻選擇。
鮮果冰磚與急速冷凍技術完美結合！一口喝下宛如現採水果在舌尖爆汁
這杯果昔能擁有優異口感的秘密，來自於嚴選色澤鮮豔且果汁飽滿的粉紅葡萄柚果肉，並搭配帶有微酸甘甜層次的血橙果汁冰磚。日本7-11採用獨家急速冷凍技術，在水果摘採後的最佳賞味期快速封存鮮美風味與營養價值。透過專用果昔機現場打碎時，血橙的微酸完美襯托出葡萄柚獨有的柑橘香氣。入口瞬間可以吃到飽滿的果肉層次，彷彿直接咬下新鮮葡萄柚般爽快，完全沒有人工糖漿的化學黏膩感。
補充旅途中欠缺的關鍵營養！一杯輕鬆補足年輕族群維生素C缺口
根據日本厚生勞動省發布的「國民健康與營養調查結果」顯示，成年人每日建議維生素C攝取量為100mg，然而20歲至29歲的年輕人在日常飲食中平均每日攝取量僅約60mg，存在明顯的營養缺口。特別是在高溫下長時間奔波觀光或通勤時，身體極易累積沉重疲勞感。這款果昔特別將維生素C含量提升至41.5mg，一杯就能填補一整天欠缺的活力精華。無論是早晨作為開啟一天的元氣早餐，或是午後走累時想要來杯冰涼甜品，都是無負擔的優質選擇。
歡慶水果系陣容豐富化！打造滿足多元口味的日系現打果昔地圖
為了滿足大家隨時隨地都想喝到現打新鮮水果的願望，日本7-11近年持續拓展現打果昔的風味地圖，讓冰櫃里的選擇變得相當豐富。除了新登場的粉紅葡萄柚口味外，喜愛優格酸甜口感的人，絕不能錯過含稅330.48日圓的莓果優格果昔，這杯嚴選草莓與藍莓，搭配明治Bulgaria優格冰磚並融入蜂蜜，滑順又不失清爽。若是追求飽足感與營養，含稅390.96日圓的巴西莓香蕉果昔則以超級食物巴西莓為基底，交織香蕉、草莓與藍莓的濃郁甘甜，是不少人當作輕食首選的爆款。
對於喜歡豐富風味層次的果粉來說，含稅298.08日圓的綜合水果果昔堪稱CP值極高，一口氣集結了香蕉、蜜柑、鳳梨、蘋果、芒果與檸檬6種水果，銅板價就能享受到滿滿果香。而偏好甜點般綿密口感的親友，則非常推薦含稅360.72日圓的草莓牛奶果昔，其鮮奶冰磚特別加入濃縮鮮乳、煉乳與生鮮鮮奶油，完美中和草莓的微酸，每一口都宛如精緻甜點般療癒。這些經典口味與新發售的粉紅葡萄柚果昔相輔相成，讓旅人在每一次走進日本7-11時，都能找到最對味的解暑伴侶。
獨家專用機器自動辨識運作！客製化調配時間打造極致綿密口感
日本7-11現打果昔之所以能維持高品質，全靠門市現場的自動化調理機制。大家在冷藏櫃挑選好裝有冷凍果塊與專用冰磚的杯子後，結帳即可拿去專用果昔機掃描條碼。機器會根據杯內水果材質與冰磚密度，自動調整微電腦運轉時間與旋轉轉速。這種個別客製化的打碎方式，避免了傳統果汁機過度攪拌導致果昔變稀，或是攪拌不均留有硬冰塊的問題，讓每一杯果昔都能呈現宛如專賣店現點現做的綿密口感。
日本7-11「粉紅葡萄柚果昔」新品活動資訊
活動名稱： 日本7-11『セブンカフェ スムージー』粉紅葡萄柚果昔新登場
活動時間： 2026年8月18日（二）起順次販售
活動內容： 日本7-11開賣全新「粉紅葡萄柚果昔」，售價410.40日圓（含稅）。嚴選急速冷凍粉紅葡萄柚果肉搭配血橙果汁冰磚，每杯富含41.5mg維生素C，主打盛夏清爽解暑與補充營養。
販售地區： 日本全國7-11門市（設有7Cafe Smoothie專用果昔機之店舖）
官方網站： https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html
日本7-11「7Cafe Smoothie」水果系果昔全系列售價與特色整理
粉紅葡萄柚果昔（新品）
售價： 410.40日圓（含稅）
特色： 鮮豔粉紅葡萄柚果肉搭血橙冰磚，富含41.5mg維生素C，微酸甘甜且飽滿爆汁。
莓果優格果昔
售價： 330.48日圓（含稅）
特色： 草莓與藍莓搭配明治Bulgaria優格冰磚及蜂蜜，質地滑順且酸甜適中。
巴西莓香蕉果昔
售價： 390.96日圓（含稅）
特色： 超級食物巴西莓結合香蕉、草莓與藍莓，風味濃郁且具飽足感。
綜合水果果昔
售價： 298.08日圓（含稅）
特色： 集合香蕉、蜜柑、鳳梨、蘋果、芒果與檸檬6種水果，銅板價享多層次果香。
草莓牛奶果昔
售價： 360.72日圓（含稅）
特色： 特製牛奶冰磚含濃縮鮮乳、煉乳與生鮮鮮奶油，完美中和草莓微酸，口感宛如甜點。