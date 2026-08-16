去日本7-11別只買拿鐵！爆紅「粉紅葡萄柚果昔」開賣，補滿41.5mg維生素C解暑救星。

日本7-11爆紅現打果昔再添強棒！8月18日開賣全新粉紅葡萄柚血橙果昔，主打急速冷凍果肉與41.5mg維生素C。資深編輯李維唐表示，這款果昔成功精準切中夏日抗疲勞與旅日補給需求，預計將成為今夏赴日遊客的超商必吃首選。

炎炎夏日去日本旅遊或出差，走進日本7-11便利商店買杯冰飲是許多台灣人的指定動作。在眾多飲品之中，備受好評的現場調理果昔系列「7Cafe Smoothie」近期再度引發熱烈討論。日本7-11於2026年8月18日全日本門市陸續推出全新口味「粉紅葡萄柚果昔」，這杯售價410.40日圓（含稅）的冰品，憑藉夢幻的粉紅外觀與每杯含有41.5mg維生素C的營養調配，迅速成為夏日擺脫疲勞與補充體力的夢幻選擇。

▲日本7-11強調「素材のおいしさ」（素材的美味），其現打果昔系列美味的秘密在於採用「急速凍結」技術鎖住鮮果風味。圖／日本セブン-イレブン提供；窩客島整理



鮮果冰磚與急速冷凍技術完美結合！一口喝下宛如現採水果在舌尖爆汁

這杯果昔能擁有優異口感的秘密，來自於嚴選色澤鮮豔且果汁飽滿的粉紅葡萄柚果肉，並搭配帶有微酸甘甜層次的血橙果汁冰磚。日本7-11採用獨家急速冷凍技術，在水果摘採後的最佳賞味期快速封存鮮美風味與營養價值。透過專用果昔機現場打碎時，血橙的微酸完美襯托出葡萄柚獨有的柑橘香氣。入口瞬間可以吃到飽滿的果肉層次，彷彿直接咬下新鮮葡萄柚般爽快，完全沒有人工糖漿的化學黏膩感。

▲未攪拌前的「粉紅葡萄柚果昔」杯，可以清楚看見上層飽滿的急速冷凍粉紅葡萄柚果肉與下層的血橙果汁冰磚。圖／日本セブン-イレブン提供；窩客島整理

補充旅途中欠缺的關鍵營養！一杯輕鬆補足年輕族群維生素C缺口

根據日本厚生勞動省發布的「國民健康與營養調查結果」顯示，成年人每日建議維生素C攝取量為100mg，然而20歲至29歲的年輕人在日常飲食中平均每日攝取量僅約60mg，存在明顯的營養缺口。特別是在高溫下長時間奔波觀光或通勤時，身體極易累積沉重疲勞感。這款果昔特別將維生素C含量提升至41.5mg，一杯就能填補一整天欠缺的活力精華。無論是早晨作為開啟一天的元氣早餐，或是午後走累時想要來杯冰涼甜品，都是無負擔的優質選擇。

▲專用機器現打完成的日本7-11「粉紅葡萄柚果昔」，呈現夢幻鮮豔的粉紅色澤，口感綿密爆汁。圖／日本セブン-イレブン提供；窩客島整理



歡慶水果系陣容豐富化！打造滿足多元口味的日系現打果昔地圖

為了滿足大家隨時隨地都想喝到現打新鮮水果的願望，日本7-11近年持續拓展現打果昔的風味地圖，讓冰櫃里的選擇變得相當豐富。除了新登場的粉紅葡萄柚口味外，喜愛優格酸甜口感的人，絕不能錯過含稅330.48日圓的莓果優格果昔，這杯嚴選草莓與藍莓，搭配明治Bulgaria優格冰磚並融入蜂蜜，滑順又不失清爽。若是追求飽足感與營養，含稅390.96日圓的巴西莓香蕉果昔則以超級食物巴西莓為基底，交織香蕉、草莓與藍莓的濃郁甘甜，是不少人當作輕食首選的爆款。



對於喜歡豐富風味層次的果粉來說，含稅298.08日圓的綜合水果果昔堪稱CP值極高，一口氣集結了香蕉、蜜柑、鳳梨、蘋果、芒果與檸檬6種水果，銅板價就能享受到滿滿果香。而偏好甜點般綿密口感的親友，則非常推薦含稅360.72日圓的草莓牛奶果昔，其鮮奶冰磚特別加入濃縮鮮乳、煉乳與生鮮鮮奶油，完美中和草莓的微酸，每一口都宛如精緻甜點般療癒。這些經典口味與新發售的粉紅葡萄柚果昔相輔相成，讓旅人在每一次走進日本7-11時，都能找到最對味的解暑伴侶。

▲日本7-11人氣果昔口味：草莓牛奶果昔（左）與巴西莓香蕉果昔（右），杯內裝滿急速冷凍的水果方塊與特製冰磚。圖／日本セブン-イレブン提供；窩客島整理

獨家專用機器自動辨識運作！客製化調配時間打造極致綿密口感

日本7-11現打果昔之所以能維持高品質，全靠門市現場的自動化調理機制。大家在冷藏櫃挑選好裝有冷凍果塊與專用冰磚的杯子後，結帳即可拿去專用果昔機掃描條碼。機器會根據杯內水果材質與冰磚密度，自動調整微電腦運轉時間與旋轉轉速。這種個別客製化的打碎方式，避免了傳統果汁機過度攪拌導致果昔變稀，或是攪拌不均留有硬冰塊的問題，讓每一杯果昔都能呈現宛如專賣店現點現做的綿密口感。

▲新登場的粉紅葡萄柚果昔（左）與經典熱賣的巴西莓香蕉果昔（右），多樣化的風味滿足夏日不同的解暑需求。圖／日本セブン-イレブン提供；窩客島整理





日本7-11「粉紅葡萄柚果昔」新品活動資訊

活動名稱： 日本7-11『セブンカフェ スムージー』粉紅葡萄柚果昔新登場

活動時間： 2026年8月18日（二）起順次販售

活動內容： 日本7-11開賣全新「粉紅葡萄柚果昔」，售價410.40日圓（含稅）。嚴選急速冷凍粉紅葡萄柚果肉搭配血橙果汁冰磚，每杯富含41.5mg維生素C，主打盛夏清爽解暑與補充營養。

販售地區： 日本全國7-11門市（設有7Cafe Smoothie專用果昔機之店舖）

官方網站： https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

日本7-11「7Cafe Smoothie」水果系果昔全系列售價與特色整理

粉紅葡萄柚果昔（新品）

售價： 410.40日圓（含稅）

特色： 鮮豔粉紅葡萄柚果肉搭血橙冰磚，富含41.5mg維生素C，微酸甘甜且飽滿爆汁。

莓果優格果昔

售價： 330.48日圓（含稅）

特色： 草莓與藍莓搭配明治Bulgaria優格冰磚及蜂蜜，質地滑順且酸甜適中。

巴西莓香蕉果昔

售價： 390.96日圓（含稅）

特色： 超級食物巴西莓結合香蕉、草莓與藍莓，風味濃郁且具飽足感。

綜合水果果昔

售價： 298.08日圓（含稅）

特色： 集合香蕉、蜜柑、鳳梨、蘋果、芒果與檸檬6種水果，銅板價享多層次果香。

草莓牛奶果昔

售價： 360.72日圓（含稅）

特色： 特製牛奶冰磚含濃縮鮮乳、煉乳與生鮮鮮奶油，完美中和草莓微酸，口感宛如甜點。