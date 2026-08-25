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Hello Kitty迷全衝了！Hobonichi 2027復古紅蝴蝶結手帳開賣，17款限量文具清單搶先看。

Hobonichi 2027 手帳Hello Kitty 復古手帳三麗鷗 70年代 Hello Kitty 文具
2026-08-25 18:35文字：編輯 李維唐 圖片提供:ほぼ日
編輯 李維唐

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日本Hobonichi手帳2027年版聯手Hello Kitty重現1970年代復古經典，全系列17款商品預計2026年9月1日搶先開賣。資深編輯李維唐表示，這套聯名完美結合昭和懷舊美學與實用機能，連續22年獲得銷量冠軍的品牌實力，將再次掀起跨國文具控的搶購熱潮。

翻開充滿手寫溫度的頁面，日子彷彿也在筆尖下慢了下來。日本質感生活品牌 Hobonichi 宣布，即將邁入第 26 個年頭的 Hobonichi 手帳 2027 年版，將與三麗鷗最具代表性的角色 Hello Kitty 展開深度合作。這次設計團隊將目光投向 1970 年代深受喜愛的 Hello Kitty Classic 懷舊風格，延伸出一整套包含手帳外皮與生活小物的 17 款聯名系列，預計於 2026 年 9 月 1 日上午 11 點正式發售。這不僅是一次文具產品的亮相，更是為日常書寫注入童年回憶的溫暖生活提案。

▲A6與A5尺寸的「HELLO KITTY/手帳となかよし」手帳外套，滿版印滿Hello Kitty與手帳互動的可愛姿態。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理
▲A6與A5尺寸的「HELLO KITTY/手帳となかよし」手帳外套，滿版印滿Hello Kitty與手帳互動的可愛姿態。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

懷舊經典語彙重現，專屬讀書姿勢寫下靈動日常

走進這次聯名的視覺世界，濃濃的復古氛圍隨之而來。設計靈感汲取自初代 Hello Kitty 的經典配色，除了標誌性的紅蝴蝶結與鮮紅蘋果，連牠的好朋友小老鼠 Joey 也歡樂相隨。令人眼睛為之一亮的，是三麗鷗特別為 Hobonichi 獨家繪製的萌趣姿態。畫面裡的 Hello Kitty 時而捧著手帳專心閱讀，時而探出半個頭俏皮窺探，甚至將整本手帳擋在臉上，展現出極具生活感與畫面感的可愛互動。

為了滿足不同書寫情境，這次推出了多種規格供選擇。A6 尺寸的 Original 與 A5 尺寸的 Cousin 選用觸感親膚的布質外皮，將活潑的插畫圖案完整呈現。偏好輕便攜帶的讀者，則可以選擇細長型的 weeks 週間手帳。weeks 採用了高質感的領帶布料織造工藝，透過立體的織紋與絲綢般的優雅光澤，讓隨手紀錄行程的動作也多了一分沉穩的質感。

▲搭配造型貼紙與隨手便利貼，能在手帳內頁輕鬆打造充滿個人風格的日常書寫畫面。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理
▲搭配造型貼紙與隨手便利貼，能在手帳內頁輕鬆打造充滿個人風格的日常書寫畫面。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

多層次防塵套搭配，堆疊出專屬於你的桌上風景

考量到手帳外皮在隨身攜帶時容易磨損，團隊特別設計了 Hello Kitty 專屬的透明保護套。這款防護套印有獨家的手帳互動印花，直接套在布面外皮上，除了能達成防塵與防潑水的保護效果，印花與底色交疊後，更能創造出趣味十足的立體視覺層次。

這款透明保護套同時也是展現個人風格的絕佳道具。讀者可以自由將它套用在其他單色的 Hobonichi 手帳外皮上，透過隨心所欲的顏色組合，輕鬆切換每日心情，讓每一次打開手帳的過程都充滿美好的儀式感。

▲採用高級領帶布料織造的「HELLO KITTY/手帳とおともだち」weeks週間手帳與隨身文具配件。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理
▲採用高級領帶布料織造的「HELLO KITTY/手帳とおともだち」weeks週間手帳與隨身文具配件。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

從桌面收納到微型配件，17款療癒周邊豐富書寫時光

除了手帳本體，這次聯名更將觸角延伸至桌面上不可或缺的各種質感配件。能夠穩穩立在桌上的收納包 stappo，以及能透過彈性束帶固定在手帳上的 comodo 扁平筆袋，皆延續了與 weeks 相同的領帶織布工藝，成套擺放時顯得格外俐落有致。手帳內部的裝飾細節同樣面面俱到。全系列包含專為手帳尺寸打造的三色透明夾、三種規格的閱讀墊板、裝飾貼紙、隨手便利貼，以及深受手帳迷喜愛的 Pochitto6 按壓式印章。每一件小物都延續了相同的復古美學，將繁瑣的行程整理轉化為每天療癒身心的美感體驗。

▲透明防護外套「たのしい時間」可疊加於手帳外皮上，交疊出具立體感且防塵防潑水的童趣層次。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理
▲透明防護外套「たのしい時間」可疊加於手帳外皮上，交疊出具立體感且防塵防潑水的童趣層次。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理

陪伴全球百萬讀者，紀錄生活的經典隨身書

起源於創辦人糸井重里知名網站的 Hobonichi 手帳，主張不設限格式，讓使用者依照自身步調自由紀錄生活。這本被許多人視為 LIFE 的 BOOK 的隨身書，至今已跨越文化與語言，使用者遍及全球超過 100 個國家與地區。其 2026 年版在全球創下了 1,100,000 本的驚人銷量，更在日本知名通路 Loft 寫下連續 22 年銷售冠軍的輝煌紀錄。

想要收藏這份來自 70 年代的溫暖禮物，台灣讀者可以在 2026 年 9 月 1 日上午 11 點透過 Hobonichi 官方線上商店、日本直營門市 TOBICHI，或是日本 Amazon、樂天等平台進行訂購。若剛好安排了秋天赴日旅遊，預計於 2026 年 9 月 16 日新開幕的 Hobonichi 手帳東京車站店，也能親自感受這套實品帶來的細緻質感。

▲專為手帳讀者設計的三色透明資料夾，收納單據與票券時兼具實用與滿滿懷舊質感。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理
▲專為手帳讀者設計的三色透明資料夾，收納單據與票券時兼具實用與滿滿懷舊質感。圖／株式会社ほぼ日提供；窩客島編輯李維唐整理


Hobonichi 2027 手帳 × Hello Kitty Classic 昭和復古聯名發售活動

活動時間：

  • 官方線上商店及主要通路：2026年9月1日（二）上午11點正式開賣
  • 東京車站直營店開幕暨發售：2026年9月16日（三）正式開幕發售

活動內容：

  • 推出以1970年代「Hello Kitty Classic」為主題的2027年版手帳與周邊文具，全系列共計17款限量商品
  • 推出A6（Original）、A5（Cousin）布質手帳外皮，以及獨家領帶布料織造的weeks週間手帳
  • 推出可混搭保護的專屬透明保護套（Cover on Cover）與weeks專用透明套
  • 推出同款領帶織布工藝收納包stappo、flat pencase comodo筆袋、三色透明資料夾、閱讀墊板、裝飾貼紙、隨手便利貼及Pochitto6按壓式印章

Hobonichi 官方線上商店：https://www.hobonichi.co.jp/

  • TOBICHI 東京直營店：東京都千代田區神田錦町3-18
  • TOBICHI 京都直營店：京都府京都市下京區河原町通四條下ル市之町251-2 壽ビル3F
  • Hobonichi 手帳商店 東京車站店：東京都千代田區丸之內1-9-1（東京車站境內，2026年9月16日盛大開幕）
  • 其他合作販售通路：日本全國Loft實體門市、Amazon日本官網、日本樂天市場（各門市開賣時間與庫存依現場為準）

想了解更多今年秋季不能錯過的日本限量限定小物？請繼續鎖定下方深度報導。

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