夢想成真！美少女戰士變身盒化身潤唇膏，日本萬代最新夢幻周邊開賣。

日本萬代推出美少女戰士變身盒潤唇膏，將夢幻道具化為高保濕美妝。資深編輯李維唐表示，這類兼具童年情懷與實用功能的精緻周邊，將大幅提升日常補妝的療癒儀式感。

許多人童年記憶裡最夢幻的「美少女戰士」再次帶來令人心動的變身魔法，日本萬代株式會社旗下美妝品牌CreerBeaute推出全新的奇蹟羅曼史美少女戰士多用途唇頰彩，將作品中最具代表性的歷代變身器轉化為隨身美妝品，從2026年8月28日起於日本Sailor Moon store、美妝雜貨店與藥妝店陸續開賣，為日常妝容注入滿滿的少女心。

▲萬代CreerBeaute推出美少女戰士三款歷代經典變身器多用途唇頰彩。圖／萬代CreerBeaute提供；窩客島編輯李維唐整理



經典變身器精緻重現，隨身攜帶展現夢幻美感

CreerBeaute這次將美少女戰士歷代經典變身器「變身胸針」、「水晶星粉盒」以及「宇宙心粉盒」實體化，電鍍外殼在光線折射下呈現出極致耀眼的亮澤，中央嵌上的璀璨寶石更點亮整體質感。精巧的手掌大小尺寸，不論放置於隨身化妝包，或是利用隨附長度約38mm的金屬掛鏈掛在包包上，都能作為極具質感的時尚配件，讓外出補妝成為一種滿懷期待的優雅儀式。

▲變身胸針造型唇頰彩，搭配優雅白茶香氣與潤澤膏體。圖／萬代CreerBeaute提供；窩客島編輯李維唐整理

一物兩用清透顯色，打造自然好氣色與舒適香氛

開蓋後的膏體兼具唇彩與腮紅功能，質地輕盈順滑，擦上後呈現微透自然顯色度，能完美融合於各種日常妝容。三款不同造型的胸針搭配專屬的精油香氣與膏體色彩，「變身胸針」散發優雅清爽的白茶香氣；「水晶星粉盒」搭配甜美的蜜桃香氣；「宇宙心粉盒」則透出溫柔迷人的牡丹花香，每次塗抹都能感受療癒的感官體驗。

▲水晶星粉盒造型唇頰彩，甜美蜜桃香氣展現自然好氣色。圖／萬代CreerBeaute提供；窩客島編輯李維唐整理



高保濕植萃成分注入，修護滋潤雙唇與肌膚

這款唇頰彩為2018年推出的熱銷商品升級版，針對現代女性對於保濕的需求，成分特別添加玻尿酸、荷荷芭油與茵陳蒿花萃取精華，給予肌膚深度滋養，同時加入印加果油長效鎖水，維持全天候的水潤光澤。即使在忙碌的日常生活中，也能隨時修護乾燥肌膚，為肌膚添上紅潤好氣色。

▲宇宙心粉盒造型唇頰彩，迷人牡丹花香與心型鏡盒完美結合。圖／萬代CreerBeaute提供；窩客島編輯李維唐整理

販售資訊與商品規格

每款商品的售價為1,650日圓，適用年齡為15歲以上，商品產地由中國大陸製造外殼容器，日本在地生產唇頰彩膏體。販售通路包含Sailor Moon store原宿本店、心齋橋與名古屋PARCO等快閃店，以及日本各大雜貨店與藥妝店。這款融合童年憧憬與實用機能的美妝品，是陪伴每位女性在現實生活中勇敢綻放光芒的最佳夥伴。

▲美少女戰士多用途唇頰彩實體吊卡包裝，附贈金屬掛鏈方便隨身攜帶。圖／萬代CreerBeaute提供；窩客島編輯李維唐整理



Miracle Romance美少女戰士多用途唇頰彩開賣活動

活動時間：2026年8月28日（金）起順次發售

活動內容：萬代CreerBeaute推出三款「美少女戰士」歷代變身器造型多用途唇頰彩（變身胸針、水晶星粉盒、宇宙心粉盒），售價各1,650日圓（含稅），具備保濕成分與專屬香氛。

商家：Sailor Moon store原宿本店、Sailor Moon store快閃店（心薔橋店、名古屋PARCO店）、日本各大雜貨店與藥妝店。

官方網站：https://sailormoon-official.com/

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





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