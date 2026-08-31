> 美食 > 飛日本初秋必喝！日本星巴克推出冰鎮蜜地瓜星冰樂與雙重地瓜蛋糕開啟秋日甜點熱潮。

飛日本初秋必喝！日本星巴克推出冰鎮蜜地瓜星冰樂與雙重地瓜蛋糕開啟秋日甜點熱潮。

日本星巴克日本星巴克新品2026日本星巴克地瓜星冰樂
2026-08-31 03:49文字：編輯 李維唐 圖片提供:スターバックスコーヒージャパン株式会社
編輯 李維唐

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迎接初秋，日本星巴克打破傳統熱地瓜印象，推出冰鎮紅遙地瓜系列飲品與甜點。資深編輯李維唐表示，冷鎮手法能鎖住蜜地瓜濃郁甘甜，絕對是今年初秋赴日必嚐的亮點甜點。

盛夏餘溫漸退，街頭開始籠罩在一抹涼爽秋意之中。迎接9月的到來，日本星巴克特別選在季節交替之際，帶來一場打破傳統思維的秋季味覺饗宴。這次品牌不再主打溫熱呼呼的傳統烤地瓜，而是改由「冰鎮濃蜜地瓜」為核心靈感，發表兩款全新調飲與一款雙重地瓜蛋糕，用冰涼口感襯托出秋季黃金蜜地瓜特有的濃郁甘甜，讓大家在尚未完全消退的殘暑中，搶先細品初秋的細緻風味。

▲日本星巴克初秋限定「冷やしとろり蜜芋」系列飲品，主打冰鎮紅遙地瓜濃郁甘甜風味。 圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理
▲日本星巴克初秋限定「冷やしとろり蜜芋」系列飲品，主打冰鎮紅遙地瓜濃郁甘甜風味。 圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理

日本星巴克選用冰鎮日本國產紅遙地瓜，打造極致冰涼星冰樂

這次推出的「冰鎮濃蜜地瓜紅遙星冰樂」，特地嚴選日本國產紅遙地瓜作為主角。紅遙地瓜以質地高雅、甜味綿密著稱，研發團隊將其製作成極致滑順的地瓜泥，再巧妙搭配清爽牛奶基底。冰鎮過後的蜜地瓜質地變得更加濃密，入口即化的滑順感令人驚豔。飲料頂層的鮮奶油淋上了濃郁的烤地瓜風味醬，並撒上模擬烤地瓜表面糖蜜結晶的香脆碎片。吸一口星冰樂，冰鎮蜜地瓜的綿密與碎片的香脆在口中交織，堆疊出豐富多元的層次口感。

濃郁地瓜泥遇上優雅奶茶，交織出香氣四溢的地瓜慕斯紅茶拿鐵

喜愛茶飲的顧客則不能錯過「冰鎮濃蜜地瓜紅遙慕斯紅茶拿鐵」。這款飲品將冰鎮好的紅遙地瓜泥，結合了以大吉嶺與阿薩姆紅茶為基底的經典奶茶，最上層覆蓋著質地輕盈蓬鬆的地瓜風味慕斯。品嚐時可以先感受慕斯棉柔的觸感，接著使用吸管攪拌均勻，讓蜜地瓜的甘甜、大吉嶺的優雅花香與阿薩姆的厚實茶體完美融合。溫和茶香平和了蜜地瓜的甜膩，帶來微苦而清爽的回甘，非常適合秋意漸濃的時節。

紅遙地瓜結合安納地瓜，冷吃熱食皆有驚喜的雙重地瓜蛋糕

除了飲料之外，同時登場的還有「紅遙地瓜與安納地瓜雙重烤蜜地瓜蛋糕」。這款甜點集合了兩種個性鮮明的地瓜品種，甜味優雅清爽的紅遙地瓜與香氣濃郁綿密的安納地瓜相互映襯，創造出極具深度與層次的風味。這款蛋糕最推薦的吃法是冰鎮後品嚐，冷藏能讓地瓜的黏密感與濃郁甜味直接釋放，與冰涼的蜜地瓜飲料形成絕妙搭配。如果選擇加熱享用，地瓜則會散發出宛如剛出爐般的誘人香氣，表面糖蜜融化後的焦香感更是令人食指大動。

▲結合紅遙地瓜與安納地瓜的「紅はるかと安納芋の焼き蜜芋ケーキ」，表面微焦糖蜜展現層次口感。 圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理
▲結合紅遙地瓜與安納地瓜的「紅はるかと安納芋の焼き蜜芋ケーキ」，表面微焦糖蜜展現層次口感。 圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理


日本星巴克 2026 初秋限定「冰鎮濃蜜地瓜」系列新品

活動時間：2026年9月2日星期三起，數量有限，售完即止。
活動內容：

  • 冰鎮濃蜜地瓜紅遙星冰樂：外帶價687日圓，內用價700日圓（Tall尺寸）
  • 冰鎮濃蜜地瓜紅遙慕斯紅茶拿鐵：外帶價628日圓，內用價640日圓（Tall尺寸）
  • 紅遙地瓜與安納地瓜雙重烤蜜地瓜蛋糕：外帶價530日圓，內用價540日圓

日本星巴克 2026 初秋限定「冷やしとろり蜜芋」系列新品

活動時間：2026年9月2日（水）起，數量有限，售完即止。
活動內容：

  • 『とろり蜜芋 紅はるか フラペチーノ®』：外帶價687日圓，內用價700日圓（Tall尺寸）
  • 『とろり蜜芋 紅はるか ムース ティー ラテ』：外帶價628日圓，內用價640日圓（Tall尺寸）
  • 『紅はるかと安納芋の焼き蜜芋ケーキ』：外帶價530日圓，內用價540日圓

全日本星巴克門市（部分門市除外），門市資訊可至日本星巴克官方網站查詢。

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。



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