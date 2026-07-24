旅遊必備收納神包！nininono信義區快閃必買推薦，7大滿額禮再送韓國機票。

編輯鄭雅之表示，這次nininono六週年快閃店完美結合變形機能包款與質感出遊配件，打造出既省力又美觀的旅行收納新體驗，非常推薦出國前來親身感受。

出遊就是需要多功能收納神包！質感生活品牌nininono為了歡慶品牌成立六週年，再加上暑期出遊旺季，特別選在台北信義A11打造快閃店。現場不僅有兼具美感與實用的全新「2WAY to WAY隨行系列」，還精心推出限定公益中秋禮盒。現場更準備了豐富的打卡好禮與抽韓國機票活動，陪伴大家輕鬆開啟美好假期。



▲新品「斜背後背雙用包」能自由切換模式滿足出遊通勤需求。(攝影：鄭雅之)

▲快閃店集結「旅行膠囊壓縮收納袋」等多款熱銷收納神器。(攝影：鄭雅之)





全新隨行包一包多用

這次快閃店亮點連連，最受矚目的新品主打多元變形機能。像是熱賣中的「隨行多頁長夾托特包」能輕鬆切換不同背法，「斜背後背雙用包」則完美滿足通勤與出遊情境。現場還特別展示熱門「旅行膠囊壓縮收納袋」與各式質感「盥裝包」，讓大家在出發前就能聰明搞定所有行李打包。



▲「隨行多頁長夾托特包」主打一包多用靈活機能。(攝影：鄭雅之)

完成指定任務就送限定吊飾

除了超實用的旅行配件外，現場也溫馨攜手唐氏症基金會推出「加1一起團圓中秋」聯名禮盒。品牌特別以加1為主題，傳遞滿滿的溫暖與理解，希望大家在節慶送禮時也能發揮愛心。快閃期間只要完成現場打卡就能免費獲得「信義A11站紀念款吊飾」，讓每位前來的逛街民眾都能感受驚喜與歡樂。



▲快閃店特別推出攜手唐氏症基金會的「加1一起團圓中秋」聯名禮盒。(攝影：鄭雅之)





豐富滿額好禮大方送

好康活動當然少不了，現場消費達到指定門檻即贈送「萬用編織防潑水袋」或「折疊收納環保背心袋」等好禮。滿額甚至還有機會抽中韓國來回機票，實現免費出國玩的美夢。另外只要加價200元即可參加趣味戳戳樂遊戲，多款品牌限定周邊好禮等著大家親自來試試手氣帶回家。



▲滿額即贈「萬用編織防潑水袋」與「折疊收納環保背心袋」。(攝影：鄭雅之)

▲質感旅行托特包與防水收納袋等熱門出遊配件，(攝影：鄭雅之)

nininono信義區快閃店 店家資訊

地點：新光三越台北信義新天地A11一樓

時間：即日起至2026年7月26日





優惠活動

打卡免費送「信義A11站紀念款吊飾」

消費不限金額即贈下單小禮

滿1500元贈送「nino Friends按鍵吊飾」或「nino Friends吊飾組」

滿2500元贈送「萬用編織防潑水袋」

滿3500元贈送「折疊收納環保背心袋」

滿6000元可獲得韓國來回機票抽獎資格

現場加價200元可參加驚喜戳戳樂抽好禮





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▲nininono六週年快閃店展示多款旅行收納與變形隨行包商品，(攝影：鄭雅之)

▲旅行必備「盥裝包」擁有豐富分層收納空間方便整理保養品，(攝影：鄭雅之)

▲現場消費打卡即可獲得信義A11快閃店限定紀念好禮，(攝影：鄭雅之)

▲熱銷募資商品「隨行多頁長夾托特包」長夾內部具備多頁收納分層設計方便妥善分類隨身小物，(攝影：鄭雅之)