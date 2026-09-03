貓奴去日本一定要收！東京芭娜娜秋冬限定黑貓造型甜點與7款周邊販售通路解析

資深編輯 李維唐 表示：「日本甜點品牌在秋冬季節的聯名與限定企劃，向來是台灣旅客衝東京採購的重要指標。這次東京芭娜娜讓超萌黑貓 Bunyanko 帶回經典巧克力香蕉風味，還加碼推出7款生活雜貨周邊，展現出極強的品牌延伸力與收藏價值。」

每到秋冬換季，準備出國去日本東京度假的台灣旅客總會特別期待各大品牌推出的季節限定好物。由株式會社 Grapesstone 旗下紅遍全球的甜點品牌東京芭娜娜（Tokyo Banana）所打造的秋冬限定系列，於2026年9月10日正式展開販售。這次的主角由帶著俏皮表情的黑貓角色 Bunyanko 帥氣擔綱，不僅帶來滿滿視覺與味覺驚喜的巧克力香蕉風味蛋糕，更一口氣推出了7款質感滿分的原創生活周邊商品，搶先為喜愛日本甜點與貓咪文化的貓奴們提供最燒的購物清單。



▲東京芭娜娜秋冬限定「黑貓 Bunyanko」巧克力香蕉甜點與7款全系列原創周邊商品合照。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

▲東京芭娜娜黑貓巧克力香蕉海綿蛋糕，一共有6款不同可愛動作的黑貓圖案設計。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

黑貓造型海綿蛋糕搭配濃香巧克力香蕉餡，隱藏版表情包增添驚喜體驗

這款名為「東京芭娜娜 Bunyanko」的限定甜點，在製作工藝上一改大家熟悉的黃色外觀，特別將外層的海綿蛋糕烤製成代表黑貓的深色調，內餡則換上濃郁可口的巧克力香蕉卡士達醬，完美呈現巧克力與香蕉的經典絕配。盒裝內的蛋糕隨機印有6種不同姿勢的黑貓圖案，包含象徵好運的招財貓姿勢、穿著白靴般的腳踏姿勢，以及展現撒嬌模樣的求關注姿勢，其中雙手舉起的招財貓更是出現機率極低的隱藏款，讓人在享用甜點時多了一份開箱抽獎的樂趣。商品分為4入裝（售價756日圓）與附贈限定貼紙的8入裝（售價1,512日圓），預計一路販售至2027年3月31日。主要實體門市包含 JR 東京站的「東京ばな奈 s」、大丸東京店、東京 Gift Palette 店，以及羽田機場第一與第二航廈的專賣店。



▲東京芭娜娜黑貓巧克力香蕉風味蛋糕8入外盒包裝與隨盒附贈的限定貼紙。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

涵蓋日常隨身與居家小物，全7款黑貓主題實用生活周邊全覽

除了美味的限定蛋糕，官方這次大膽跨足生活雜貨領域，推出了7款兼具實用性與設計感的可愛周邊。實體門市與線上通路都大受歡迎的環保購物袋，單買售價為990日圓，搭配4入或8入蛋糕的組合套組售價分別為1,650日圓與2,350日圓。隨身配件方面，則推出了售價700日圓的三連式壓克力鑰匙圈、售價900日圓的黑貓臉型收納小包，以及售價1,100日圓的手抱芭娜娜坐姿玩偶吊飾，非常適合掛在背包上陪你出國趴趴走。

針對居家與辦公情境，本次還推出售價2,250日圓的觸感軟綿大抱枕，以及售價2,350日圓、具備良好保溫保冷功能的帶蓋不銹鋼馬克杯，為生活空間注入滿滿療癒感。外出穿搭方面，售價2,400日圓的黑貓造型單肩包在內層印滿了黑貓滿版印花，兼具時尚外觀與優異的收納空間。



▲東京芭娜娜黑貓環保購物袋正反兩面設計細節展示。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

▲一手就能掌握的手抱香蕉黑貓坐姿玩偶吊飾實體質感。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

▲線上預購限定「黑貓周邊完整收集組」全7款生活原創雜貨大合照。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理

專屬限定包裝箱直郵到家，線上預購全套周邊與便利郵寄方案

對於無法親自飛一趟日本實體門市，或是想要一次把周邊全部收集齊全的重度粉絲，官方也貼心推出了線上通路獨家的全套組合。在2026年9月3日至9月14日期間，大家可以在官方線上商城「Paq to Mog」以及日本樂天市場、Yahoo!奇摩購物等官方旗艦店預購「黑貓周邊完整收集組」，售價為9,980日圓。這個特別組合不僅一次包辦全部7款周邊商品，還會使用專屬的黑貓圖案紙箱包裝出貨。此外，線上商城也特別提供方便寄送的小型商品郵寄組合，包含3種周邊組合、環保袋配毛巾組合等，預計於10月中旬起陸續發貨。



▲一手即可輕鬆掌握的東京芭娜娜黑貓臉型收納小包實體大小。圖／株式会社グレープストーン提供；窩客島編輯李維唐整理





東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」秋冬限定發售活動

活動時間：2026年9月10日（木）～2027年3月31日（水）頃（線上預購期間為2026年9月3日10:00～9月14日17:00）

活動內容：

限定甜點系列

東京芭娜娜黑貓 巧克力香蕉風味「見ぃつけたっ」

特色：巧克力風味黑貓顏色海綿蛋糕，內餡為濃郁巧克力香蕉卡士達醬。蛋糕共有6種隨機表情圖案（含隱藏版雙手招財貓）。

4入裝：售價 756 日圓

8入裝：售價 1,512 日圓（附贈限定貼紙）

全7款原創周邊商品

東京芭娜娜黑貓 環保購物袋

特色：正面印有頭頂東京芭娜娜蛋糕的黑貓，背面印有豐富表情圖案。

單品售價：990 日圓

4入蛋糕組合套組：1,650 日圓

8入蛋糕組合套組：2,350 日圓（附限定貼紙）

東京芭娜娜黑貓 三連壓克力鑰匙圈

特色：附有3款可愛黑貓壓克力吊飾，可拆卸個別獨立使用。|

售價：700 日圓

東京芭娜娜黑貓 臉型收納小包

特色：俏皮黑貓臉型掌心大小收納包，附有珠鏈可當鑰匙圈，適合裝護唇膏、鑰匙、耳機等小物。

售價：900 日圓

東京芭娜娜黑貓 坐姿玩偶吊飾

特色：抱著東京芭娜娜造型蛋糕的抱抱坐姿玩偶，可掛在包包上或擺放在桌上。

售價：1,100 日圓

東京芭娜娜黑貓 軟綿大抱枕

特色：柔軟親膚材質，打造觸感療癒的黑貓造型抱枕。

售價：2,250 日圓

東京芭娜娜黑貓 帶蓋不銹鋼馬克杯

特色：附蓋設計的不銹鋼材質，具備優異的保溫與保冷功能。

售價：2,350 日圓

東京芭娜娜黑貓 造型單肩包

特色：外觀為可愛黑貓臉型，內裡採用滿版黑貓印花設計，附內袋提升收納實用度。

售價：2,400 日圓

線上通路限定組合

黑貓周邊完整收集組（通販限定）

內容：包含全7款原創周邊商品，並使用專屬黑貓圖案紙箱包裝出貨。

預購期間：2026年9月3日 10:00 ～ 9月14日 17:00

售價：9,980 日圓

在看完可愛的黑貓新品後，讓我們繼續探索更多東京車站的隱藏版美食

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