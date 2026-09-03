童年陰影變夢幻逸品！《玩具總動員》阿薛玩具一番賞，連「內斯比夫人」巴斯都神還原

雖然阿薛應該是很多人小時候的童年陰影，但編輯王瀅瀅表示，這套一番賞真的不能不抽欸！

皮克斯經典動畫《玩具總動員》陪伴無數大人小孩成長，經典角色的魅力早已深植人心。不過這次日本BANDAI SPIRITS旗下的一番賞可不打算走溫馨路線，全新推出的「一番賞〈玩具總動員〉～Playtime pals forever～」直接將鏡頭轉向第一集中讓人又愛又恨的反派阿薛。阿薛房裡那些充滿魔幻與詭譎氣息的改造變異玩具，這次全部神還原為實體公仔，搭配重現經典電影名場面的精彩賞品，就連不是死忠玩總迷的人看到，恐怕也會忍不住想伸手試試手氣。

▲BANDAI SPIRITS預計於9月底推出以反派阿薛改造玩具為主題的最新一番賞，收錄了大量第一集中的怪異改造玩具與經典角色。

A賞〈胡迪〉場景公仔

這次A賞選用了第一集極具代表性的名場面，將胡迪困在牛奶籃裡的模樣實體化。公仔細緻呈現了胡迪在坦白內心傷痛的同時，努力開導因發現自己只是玩具而自暴自棄的巴斯光年。如果湊近觀察胡迪的額頭，還能發現阿薛先前留下的傷痕也被完整刻畫出來，細節滿滿。

▲A賞重現胡迪困在牛奶籃中的場面，連額頭上的傷痕都神還原。

B賞〈蜘蛛娃娃〉迷你公仔

身為阿薛房裡最具代表性的變異玩具，蜘蛛娃娃擁有娃娃頭與金屬機械蜘蛛腳的衝擊造型。雖然第一眼看過去讓人感到有些毛骨悚然，但它在劇中其實是個心思細膩且心地善良的好夥伴，反差萌指數爆表。

▲外表看似驚悚其實內心善良的蜘蛛娃娃公仔。

C賞〈盒手〉迷你公仔

看似驚悚的綠色怪手從驚喜盒中彈出，這款盒手公仔完整保留了阿薛改造玩具特有的荒謬美學。儘管外表令人防備，但它在故事中卻是個只要同伴開口請求，隨時都會毫不猶豫伸手相助的热心好傢伙。

▲綠色怪手從驚喜盒中竄出的盒手公仔。

D賞〈滾滾鮑勃〉迷你公仔

上半身是飛行員公仔、下半身卻被接在滑板底座上的滾滾鮑勃，展現了阿薛隨心所欲的奇特創意。因為擁有飛行員的基因，讓它在阿薛的房間裡擔綱起精湛的駕駛與操控重任。

▲將噴射機飛行員上半身接在滑板上的滾滾鮑勃。

E賞〈腿仔〉迷你公仔

由一雙芭蕾舞者的美腿與釣魚浮標組合而成的腿仔，造型極具辨識度。它在玩具們策劃逃離阿薛房間的精密大作戰中，扮演了關鍵的啟動角色，是不可或缺的功臣之一。

▲結合芭蕾舞者美腿與釣魚浮標的腿仔公仔。

F賞〈鴨子〉迷你公仔

將小鴨塗鴉龍頭與摔角手身軀結合的鴨子，擁有極具反差的迷人臉龐與強壯軀幹。雖然模樣搞怪，但它可是個極度重視同伴、隨時準備衝鋒陷陣的仗義夥伴。

▲顛覆以往溫馨路線，這套一番賞收錄了大量第一集中的怪異改造玩具與經典場面。

G賞〈珍妮＆變異珍妮〉迷你公仔

阿薛從妹妹手中搶走並進行慘無人道改造的珍妮，這次以超具巧思的設計呈現。公仔附贈了翼龍頭部配件，玩家可以自由為它進行頭部替換，完美還原被改造成變異珍妮的驚悚瞬間。

▲G賞珍妮公仔附有翼龍頭部替換配件，可自由重現被改造前後的兩種型態。

H賞〈內斯比夫人〉迷你公仔

被迫參加妹妹辦的荒謬下午茶會、失去一隻手臂並戴上貴婦花帽的巴斯光年，化身為內斯比夫人登場。這款公仔完美捕捉了那段令人會心一笑卻又帶著淡淡心酸的經典荒謬名場面。

▲巴斯光年被迫參加阿薛妹妹下午茶會並戴上花帽，化身為內斯比夫人登場。

I賞〈RC〉迷你公仔

安弟房裡的經典座駕遙控車RC也加入戰局，雖然它無法像其他玩具一樣開口說話，但透過靈活移動眼睛、轉動輪胎與跳躍，依然展現出極強的存在感。

J賞〈藍尼〉迷你公仔

發條玩具望遠鏡藍尼以小巧可愛的姿勢亮相，雖然這款迷你公仔為了整體造型細緻度設為不可動，但圓滾滾的雙眼與經典造型依然讓人愛不釋手。

K賞〈吱吱〉迷你公仔

發聲器壞掉的小企鵝吱吱重現了最初沙啞失聲的模樣，直到後來從鯊魚先生那裡接過新發聲器才重新找回歌喉，呆萌的站姿散發著濃濃的療癒感。

▲安弟房裡的經典座駕遙控車RC化身迷你公仔，車身細節相當精緻。

L賞〈札克天王〉迷你公仔

巴斯的宿敵實則為親生父親的邪惡帝王札克霸氣登場，身上帶著誓言擊敗巴斯並摧毀銀河聯邦的凶狠氣場，威嚴感十足。

M賞〈書蟲〉迷你公仔

來自陽光托兒所的綠色毛毛蟲書蟲，頭戴睡帽並手提手電筒，細緻還原它在圖書館裡管理所有玩具說明書的學霸模樣。

N賞〈電話機〉迷你公仔

陽光托兒所的老資歷玩具電話機，轉盤與復古造型極具懷舊感。它靈活的雙眼會上下移動，溝通時則必須仰賴那支經典的紅色受話器。

▲巴斯的宿敵邪惡帝王札克霸氣亮相，眼神與戰甲細節均刻畫得相當到位。

O賞收納包

這款收納包罕見地集結了阿薛房裡的變異玩具圖樣，甚至還加碼收錄了第二集中玩具賣家艾爾的稀有款設計，是市面上極難尋獲的獨特潮流配件。

▲收納包款式中甚至驚喜出現了玩具賣家艾爾的設計，極具收藏價值。

P賞資料夾＆貼紙組

實用度滿分的A5資料夾搭配三張一組的精美貼紙，收錄了許多平時極少商品化的經典熱門配角，非常適合粉絲收藏或是與同好交換。

▲實用度極高的A5資料夾搭配三張一組貼紙，收錄了許多平時極少商品化的熱門配角，滿足粉絲的收藏慾望。

Q賞名場面明信片組

一次大手筆豪氣附送八張明信片，將《玩具總動員》系列中最具代表性與渲染力的名場面一次打包，張張都值得細細品味。

▲豪氣附贈八張的明信片套組，濃縮了系列電影中的經典名場面。

Last One賞〈巴斯〉場景公仔

最後一抽賞將被阿薛背上綁著巨型沖天炮的巴斯光年實體化，只要將這款公仔與A賞的胡迪擺放在一起，就能完美重現兩人互通心聲的經典名場面，玩總迷必收。

▲將巴斯與A賞胡迪擺放在一起，即可重現兩人互通心聲的感動場面。

這套充滿話題性與收藏價值的驚喜一番賞，預計於2026年9月30日起在日本實體店面及一番賞ONLINE陸續開抽，每抽參考售價為880日圓（約台幣176元）。不論你是想重溫經典電影場面的資深影迷，還是對怪誕風格毫無抵抗力的玩具玩家，這次超特別的一番賞絕對要抽起來！

▲這套一番賞預計於2026年9月30日在日本實體門市與線上通路開抽，玩總迷不要錯過！



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