台北地瓜控衝了！杏桃鬆餅屋甜蜜地瓜祭登場，爆款和栗蒙布朗瀑布奢華回歸

微涼秋季正是品嚐旬味甜點的好時機。杏桃鬆餅屋重磅推出甜蜜地瓜祭，嚴選台灣台農66號紅心地瓜打造蜜芋口感，爆款和栗蒙布朗瀑布也奢華回歸。資深編輯李維唐表示，這次將在地台農66號紅心地瓜以職人工法呈現蜜芋風味，結合現擠和栗蒙布朗的視覺震撼，無疑是今年秋天台北最具話題性的質感下午茶首選。

涼爽秋風拂過街頭，代表著品嚐溫潤秋旬美味的季節正式到來。源自日本東京裏原宿貓街的「杏桃鬆餅屋」，一直以來堅持日本飲食文化中「順應食旬」的核心理念。隨著秋意漸濃，品牌選用高品質台灣在地優質地瓜，自2026年9月1日起重磅推出季節限定的「甜蜜地瓜祭」黃金盛宴。這次饗宴精心研發多款結合台灣在地食材與日式職人精神的精緻甜點及濃郁飲品，同時更讓去年引發社群洗版熱潮、選用日本和栗打造的爆款「和栗蒙布朗」雙人套餐奢華回歸，為台北的秋日下午茶時光帶來全新滋味。

▲蜜地瓜焦糖厚鬆餅搭配熱蜜地瓜蜂蜜拿鐵，交織出香甜溫潤的下午茶風味。圖／杏桃鬆餅屋提供；窩客島整理 ▲主廚桌邊現擠細緻如金黃瀑布般的和栗蒙布朗，展現極致視覺饗宴。圖／杏桃鬆餅屋提供；窩客島整理

職人慢火慢熬在地食材台農66號紅心地瓜轉化極致蜜芋風味

台灣得天獨厚的農業技術孕育出豐富多元的地瓜品種，例如冬春季節盛盛產的台農57號黃金地瓜，以及夏秋之際品質最佳的台農66號紅心地瓜。兩種地瓜在風味與口感上各有千秋，而杏桃鬆餅屋的主廚團隊這次特別選用質地細膩、風味清甜的「台農66號紅心地瓜」作為靈魂主角，首次將這份在地美味融入秋季甜點與飲品創作中。在日本傳統飲食文化裡面，口感鬆軟綿密如栗子的地瓜被尊稱為「栗芋」，而高糖度、烘烤過後會自然流蜜的頂級品種則被譽為「蜜芋」。主廚團隊為了完美重現媲美日本頂級「蜜芋」的金黃流蜜狀態，特別選用二砂以慢火細細烹煮約1小時，將紅心地瓜本身濃郁自然的甜味完全激發出來，呈現出質地鬆軟、香甜且帶有Q彈口感的豐富層次。

▲蜜地瓜焦糖薄鬆餅堆疊豐富地瓜與焦糖醬，帶來多層次的Q彈口感。圖／杏桃鬆餅屋提供；窩客島整理



蜜地瓜焦糖厚鬆餅與蜜地瓜蜂蜜拿鐵交織質感下午茶

全系列推出的秋季限定產品中，靈魂主角「蜜地瓜焦糖厚鬆餅」售價260元，以高達4公分的日式原味厚鬆餅為堅實基底，強調每份皆為現點現烤。外酥內軟的熱騰騰厚鬆餅上，堆疊著精心燉煮的蜜芋級紅心地瓜與一整球冰涼香草冰淇淋，最後淋上主廚特製自煮琥珀色焦糖醬，焦糖微苦的深邃韻味與蜜地瓜的香甜在口中化開，冷熱交織的衝擊令人欲罷不能。偏好扎實與Q彈口感的饕客，則可以選擇售價260元的「蜜地瓜焦糖薄鬆餅」，富含小麥清香的薄鬆餅層層堆疊，搭配份量十足的蜜地瓜與焦糖醬，每一口都充滿滿滿幸福感。品嚐甜點的同時，搭配一杯售價160元的季節限定飲品「蜜地瓜蜂蜜拿鐵」，不論冷熱皆能呈現絕佳風味，綿密地瓜泥融合優質牛奶與天然蜂蜜，入口盡是滿滿蜜香與地瓜甜韻，完美打造高質感的秋日午茶體驗。

▲杏桃鬆餅屋秋季限定甜蜜地瓜祭登場，嚴選台灣台農66號紅心地瓜呈現奢華饗宴。圖／杏桃鬆餅屋提供；窩客島整理

視覺系甜點和栗蒙布朗雙人套餐現擠金黃瀑布超吸睛

除了甜蜜地瓜祭之外，擄獲無數甜點控心靈的「和栗蒙布朗雙人套餐」售價499元，包含兩杯精選飲品，這次也以無可比擬的浮誇視覺奢華回歸。嚴選頂級日本和栗製作，主廚在桌邊現擠出細緻如金黃瀑布般的蒙布朗線條，將濃郁栗香與綿密口感完美發揮。甜而不膩的優雅風味，無論是閨蜜之間的微醺下午茶，或是情侶約會的甜點首選，都能帶來兼具視覺與味覺的雙重頂級享受。喜愛地瓜與栗子的美食愛好者們，不妨前往位於台北市中山區敬業三路22號B1的杏桃鬆餅屋台北大直美麗華店，親自體驗這場秋日專屬的黃金美味盛宴。

▲和栗蒙布朗雙人套餐奢華回歸，綿密栗香與溫潤口感完美融合。圖／杏桃鬆餅屋提供；窩客島整理









杏桃鬆餅屋「甜蜜地瓜祭」黃金盛宴與「和栗蒙布朗」奢華回歸 活動時間：2026年9月1日起季節限定開賣活動內容：

蜜地瓜焦糖厚鬆餅：售價260元，以4公分日式原味厚鬆餅為基底，搭配慢火熬煮台農66號蜜地瓜、香草冰淇淋與特製自煮焦糖醬。

蜜地瓜焦糖薄鬆餅：售價260元，富含小麥香氣的薄鬆餅層層堆疊，搭配蜜地瓜與自煮焦糖醬。

蜜地瓜蜂蜜拿鐵（冷/熱）：售價160元，以綿密地瓜泥為基底，融合優質牛奶與天然蜂蜜。

和栗蒙布朗雙人套餐：售價499元（含兩杯飲品），奢華選用日本和栗製作，桌邊現擠細緻金黃蒙布朗瀑布。

如果你也是忠實的甜點控，這些最新公開的台北話題美食同樣值得收進口袋名單。

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