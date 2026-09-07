a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆

空總a-We台灣主題特展免門票！a-We巨型球偶裝置、獨家心理測驗免費玩，編輯鄭亦庭表示：還有超多a-We周邊都很可愛。

大阪萬博超可愛a-We回台灣！2025年大阪世博期間帶著臺灣之名首登世界舞台的文化外交大使「a-We」，這是帶著「We TAIWAN」系列活動回臺，「a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！」即日起至11月3日在空總國家文化基地圖書館展演空間展出，2層樓空間打造5大主題展區，現場還推出超過50款超可愛a-We周邊，讓大家看展覽、買周邊。



▲大阪世博外交大使a-We回台灣！免門票a-We臺灣主題特展即日起至11月3日於空總國家文化基地。(攝影：鄭亦庭)



▲a-We臺灣主題特展免費看！展出觸摸會變色移動的互動裝置，並推出5款全新演化形態a-We等。(攝影：鄭亦庭)





空總a-We臺灣主題特展5大主題展區免費參觀

▲空總a-We臺灣主題特展免費看！廊道更呈現a-We海外出任務的故事。(攝影：鄭亦庭)





獨家設計a-We類型心理測驗

▲空總a-We展覽獨家設計a-We類型心理測驗，對著機台選擇問題答案，就能獲得自己的a-We類型。(攝影：鄭亦庭)





空總a-We特展周邊區超過50種新品

▲空總a-We特展周邊區！超過50種周邊新品，超可愛娃娃盲盒必買。(攝影：鄭亦庭)



▲空總a-We特展周邊區！a-We保溫瓶、托特包、隨身包、手機殼等超過50款周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)





We TAIWAN系列活動

▲空總a-We展覽免門票！2樓展區則將5個全新演化形態的a-We實體化。(攝影：鄭亦庭)



▲穹頂劇場化身17公尺高的巨型a-We空降東草坪，成為空總園區最醒目的打卡地標。(攝影：鄭亦庭)





a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！ 特展 展覽資訊

文化空總「a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！」在圖書館展演空間兩層樓展出，從遠處就能看到2樓陽台擠成一團的巨型a-We氣球迎街大家，展區分為「遇見、認識、找到、共感、加入a-We」5 大主題展區，一進入展場就能看到互動式巨型a-We裝置，只要觸摸綠色 a-We便會變色、移動，另一區則看到5款全新演化形態的a-We，廊道更呈現海外出任務的精彩旅程故事。空總a-We展覽2樓展區則將5個全新演化形態的a-We實體化，讓大家近距離拍照，更獨家設計a-We類型心理測驗，回答完一個個「有點臺灣」的日常場景問題，就能解析自己的a-We類型成分表，「投影體驗膠囊」則讓大家躺下來觀賞a-We腦中的奇思妙，此外，展覽期間「巨大a-We」也將出沒在文化空總東草坪，穹頂劇場化身成高達17公尺的Q彈氣泡造型，大家來空總參觀a-We特展，別忘記到東草坪跟超可愛的巨大a-We拍照。空總a-We特展最後回到1樓「a-We周邊區」，一次公開超過50種全新周邊商品，包括a-We娃娃盲盒、保溫瓶、托特包、手機殼，以及有著台灣元素的a-We鑰匙圈，其中a-We透明扭蛋區更是每日限量，售完隔天補貨，現場還能看到多達25位插畫家a-We賀圖創作應援圖，此外，a-We首款LINE表情貼也同步上架，讓大家看完a-We展覽，在日常生活中也能有a-We陪伴。除了空總a-We特展，9月週末還會推出「We TAIWAN」表演團隊匯演，以及9月19日「a-We 之夜」，帶大家重溫大阪世博，而在大阪引起排隊熱潮的《臺灣光譜》展，也將於10月8日至明年1月10日在臺南國家美術館升級登場，結合沉浸光影、繪畫與聲場裝置，帶大家感受台灣的多元文化。展覽地點：空總國家文化基地圖書館展演空間(臺北市建國南路一段177號)展覽期間：即日起至11月3日開放時間：11:00–19:00，週一休館

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更多 a-We臺灣主題特展：a～～～Wemoji！ 特展 照片：

▲空總a-We展覽免門票！2樓展區則將5個全新演化形態的a-We實體化。(攝影：鄭亦庭)



▲空總a-We展覽免門票！2樓展區則將5個全新演化形態的a-We實體化。(攝影：鄭亦庭)



▲空總a-We特展周邊區！a-We保溫瓶、托特包、手機殼等超過50款周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)



▲空總a-We特展周邊區！a-We保溫瓶、托特包、隨身包、手機殼等超過50款周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)

▲空總a-We特展周邊區！a-We透明扭蛋每日限量，售完隔天補貨。(攝影：鄭亦庭)

