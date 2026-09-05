花蓮三天兩夜補助最高省4,000元！入住理想大地雙人8,888元起，爽玩歐風運河再享一泊二食

交通部觀光署針對花蓮觀光推出全新獎勵振興方案，國人前往花蓮進行三天兩夜自由行，每房最高可獲得4,000元住宿補助。對此，資深編輯 李維唐 表示，這次中央補助搭配在地頂級飯店的加碼優惠，無疑是近年國旅CP值最高的花蓮出遊時機。知名花蓮理想大地渡假飯店同步推出三天兩夜一泊二食專案，雙人房8,888元起，搭配補助後極具市場吸引力。

交通部觀光署針對花蓮觀光推出全新獎勵振興方案，希望吸引全台旅客重返花蓮享受慢活時光。只要前往花蓮進行三天兩夜自由行，每房最高可獲得4,000元的住宿補助。為了響應這項利多政策，在地知名頂級渡假飯店花蓮理想大地渡假飯店同步推出專屬優惠，推出三天兩夜一泊二食住宿專案，雙人房售價8,888元起，搭配觀光署補助後價格更親民，成為近期國人規劃花蓮旅遊的最佳選擇。

▲理想大地渡假飯店響應花蓮永續旅遊，以三天兩夜慢旅串聯水岸住宿，在地遊程與共享接駁，符合資格者住宿最高可折抵4,000元。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲洄瀾山谷金針花旅帶領旅客走進赤科山金色花海，串聯花東縱谷景點與地方產業，從季節風景深入認識花蓮土地。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

觀光署花蓮旅遊補助規則與最高4,000元領取方式

這次交通部觀光署發布的花蓮振興旅遊補助，重點在於鼓勵旅客進行深度旅遊。旅客在花蓮住宿第1晚可獲得1,000元補助，第2晚再獲得1,000元補助，若持續入住至第3晚或參加指定國旅方案，總補助金額最高可達4,000元。這項補助大幅降低了民眾出遊的成本壓力，也為花蓮當地的觀光旅宿業注入強心針。



理想大地三天兩夜住房專案與一泊二食優惠細節

配合這項補助政策，花蓮理想大地渡假飯店推出三天兩夜一泊二食住房優惠，雙人同行總價僅需8,888元起。專案內容相當豐富，包含每日精緻早餐，以及第1天晚上於里拉餐廳享用的自助晚餐，或是選擇風味餐廳的風味套裝晚餐。如果旅客選擇在平日入住，飯店還特別額外加碼贈送第2天晚間的餐點抵用券500元，讓入住體驗更具價值。

西班牙風情園區與運河遊艇體驗

花蓮理想大地渡假飯店以萬坪綠意與西班牙高第建築風格聞名，園區內擁有長達2.2公里的應許之河。在三天兩夜專案中，特別包含免費體驗運河遊艇導覽，讓旅客能搭乘遊艇穿梭於綠意綠洲與歐風建築之間，感受彷彿置身歐洲的異國渡假氛圍。此外，園區內還設有戶外景觀游泳池、岩島冷熱泉水池與豐富的戶外綠地設施，適合全家大小一同前來放鬆。

▲拾光行旅將住宿，餐飲，運河遊艇與園區體驗融入三天兩夜行程，讓旅客放慢腳步，感受花蓮水岸度假的從容節奏。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲跟著五月天住花蓮專案串聯鯉魚潭，日出大道及花蓮車站主題展區，並提供指定路線接駁，讓旅客輕鬆展開五月天主題旅行。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

花蓮交通配套與免費接駁服務

針對搭乘大眾運輸工具的旅客，理想大地也提供極具誠意的交通服務。只要預訂這次三天兩夜專案，即可享有花蓮火車站或壽豐火車站往返飯店的定點定時免費接駁服務，大幅降低交通安排的繁瑣過程。從火車站出發即可輕鬆銜接飯店的接駁車，直接抵達渡假園區，省去租車或叫車的額外花費。

▲入住理想大地三天兩夜並符合活動條件，可獲贈價值800元的神農生活洄瀾好禮，以花蓮地方物產延伸旅程，也支持在地品牌發展。圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







花蓮自由行獎勵旅遊振興方案 & 理想大地三天兩夜一泊二食優惠專案

活動時間：依交通部觀光署補助公告及花蓮理想大地渡假飯店官網公告活動期間為準。

活動內容：

觀光署補助：國人前往花蓮進行三天兩夜自由行，第1晚補助1,000元、第2晚補助1,000元，符合指定國旅方案或連住加碼者最高可獲得4,000元住宿補助。

理想大地專案：三天兩夜一泊二食雙人房8,888元起，含每日精緻早餐、第1天里拉餐廳自助晚餐或風味餐廳套裝晚餐。

加碼優惠：平日入住加碼贈送第2天晚間500元餐點抵用券。

園區體驗與交通：免費體驗應許之河運河遊艇導覽乙次，並提供花蓮火車站或壽豐火車站往返飯店之定點定時免費接駁服務。

花蓮理想大地渡假飯店

店家地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

聯絡電話：03-865-6688

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