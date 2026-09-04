16天買一送一抹茶、焙茶任搭！松菸必喝wataru新品，蘋果抹茶、焙茶生乳甜甜圈欠吃

松菸巷弄旁的人氣和茶飲料店周年慶很有誠意！有新飲料、新甜點還有買一送一。編輯 鄭雅之 表示：抹茶控先衝買一送一！

台北抹茶控、焙茶控先喝買一送一！駐點台北松菸商圈的「wataru」和茶專門店迎來創立一週年慶典，本次特別與台灣陶瓷名家「臺華窯」強強聯手，精心打造出全球首創的陶製自動刷茶碗，更特邀京都百年茶鋪「北川半兵衛商店」第六代傳人來台進行交流，同步祭出全品項飲品買一送一優惠，誠意滿滿回饋給所有喜歡和茶的飲料控。



▲wataru嚴選日本熊本若葉單一農園抹茶，搭配自製蘋果醬調製成充滿果香與茶韻的蘋果抹茶。

▲wataru聯名Supranormal Bakery Café推出焙拉米蘇塔、焦糖焙茶千層塔與焙茶千層香草蛋撻等多款精緻茶甜點。





自動刷茶碗驚艷亮相

wataru這次發表的創新茶器結合現代工藝技術，藉由預設的四段式攪打流程，精準掌控旋轉動態與水溫變化，讓茶粉瞬間完美融合，創造出比傳統人工刷茶更加細膩綿密的泡沫，即便不是專業茶道師，也能輕鬆呈現出頂級抹茶原有的甘甜質地與迷人香氣。



▲wataru攜手臺華窯打造智茶碗 Cha Maker，以葉片輪廓設計與自動攪打技術呈現頂級現刷抹茶體驗。





嚴選頂級單一抹茶農園

店內全面升級選用來自日本熊本球磨盆地的「若葉」單一農園抹茶，這款茶葉帶著自然翠綠光澤與獨特的沉穩奶油堅果香，消費者只要在原有茶飲加價30元就能品嚐到這款高品質的稀有品種，給予追求茶香細節的饕客們更頂級的品茗體驗。



▲智茶碗搭配動態轉速控制，一鍵自動完成刷泡，展現極致綿密的鮮奶抹茶層次。





全新蘋果系列飲品

為了帶給消費者全新風味感受，wataru特別研發推出「蘋果抹茶」、「蘋果鮮奶」與「蘋果冷萃」等豐富新選擇，將自家熬製的酸甜蘋果醬分別結合深邃苦甜的茶湯、濃香鮮奶與低溫萃取咖啡，堆疊出清甜又具韻味的豐富層次，全面打破大家對日式抹茶的刻板印象。



▲wataru蘋果鮮奶將香濃鮮奶與溫和蘋果醬完美融合，無咖啡因配方帶來柔和清甜滋味。

▲wataru一週年驚喜推出若葉單一農園抹茶、蘋果抹茶系列與特調飲品，買一送一限時搶喝。





人氣甜點聯名！先搶焙茶生乳甜甜圈

除了職人現刷飲品，「wataru」還攜手「Supranormal Bakery Café」與「EATDONUT」等話題名店，選用極品焙茶粉開發出「焙拉米蘇塔」、「焦糖焙茶千層塔」、「焙茶千層香草蛋撻」以及「焙茶生乳甜甜圈」等四款精緻點心，價格最低只要89元起，成為近期不可錯過的最潮下午茶。



▲wataru跨界合作Eatdonut打造焙茶生乳甜甜圈，鬆軟竹炭麵體裹入濃厚焙茶醬與卡士達香堤雙餡。

▲Supranormal Bakery Café聯名推出焙茶千層香草蛋撻，千層酥脆塔皮融合濃郁香草乳香與焙茶尾韻。

wataru 店家資訊

地址：臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄12號1樓

電話：02-2528-0178

營業時間：10:00～18:00





wataru一週年優惠

飲品買一送一：9月5日至9月20日，全品項飲品享買一送一，限同容量，以價高者計算。

品牌限定好禮：9月5日起，來店消費並追蹤、標註wataru官方社群，即免費贈送品牌限量帆布袋乙只，數量有限，送完為止。









美食優惠小確幸繼續吃！

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