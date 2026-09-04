大雨還要下多久？全台「這天起」強勢轉晴，氣象署最新降雨熱區一次看

全台連日陰雨讓人心情沉悶，週末受低壓帶影響，各地仍有局部大雨發生機率。窩客島資深編輯李維唐表示，這波降雨雖然影響出遊，但下週一起大風向轉為偏北風，水氣顯著減少，南部民眾終能告別雨天擁抱陽光。

連日陰雨讓人直呼快要發霉，每日起床伴隨耳邊的強烈雨聲，儼然成為全台灣民眾近期共同的生活日常。特別是南部地區的居民，面對持續不斷的雨勢，心中不斷發出渴望見到陽光的吶喊。中央氣象署指出，這股沉悶的天氣雖然還會持續幾天，但關鍵的轉折期已經近在咫尺。隨著大氣環境的改變，只要再忍耐幾天，久違的溫暖陽光將重新回歸，民眾可以開始期待下週的好天氣。

▲氣象署發布未來一週天氣趨勢圖，顯示週末受低壓帶影響全台天氣不穩定，北部、東北部及午後山區需注意局部大雨，下週一轉北風後南部有望迎來陽光。 圖／中央氣象署提供；窩客島整理



週末低壓帶持續影響，各地午後雷雨防劇烈變化

明後兩天的天氣型態依舊不太穩定。受低壓帶的持續籠罩影響，2026年9月4日與9月5日兩天，北部及東北部地區極易出現陣雨或雷雨，並且有局部大雨發生的機率。南部地區的降雨時間相對較長，中部與花東地區則集中於中午過後至晚上降雨機率較高。全台各地包含澎湖、金門、馬祖皆有短暫陣雨，民眾外出務必隨身攜帶雨具。特別是中午到下午這段熱力作用最強的時間，雨勢會特別明顯，外出活動時應格外留意安全。

週日迎接天氣過渡期，下週一風向轉變南部有望放晴

進入9月6日週日後，整體天氣型態將迎接過渡期。雖然仍處於低壓帶影響下，但環境水氣已開始出現減少趨勢，降雨的範圍與持續時間會比先前縮減。北部與東北部仍需留意短暫陣雨，其他地區則轉為多雲偶陣雨的天氣，偶爾能見到陽光露臉。到了9月7日與9月8日，台灣附近環境轉為偏北風，迎風面的大臺北及東半部地區仍有局部短暫陣雨，但南部地區及其他各地將有機會轉為多雲到晴的天氣，南部居民終於能告別連日陰雨，重新擁抱陽光。

▲台北街頭在大雨滂沱中顯得濕漉，誠品書店與屈臣氏等招牌燈光在雨夜中閃爍，行人撐傘行走在濕滑的行人道上，計程車與公車有序地穿梭在雨中的馬路上。 圖／AI生成提供；窩客島整理

科羅旺颱風琉球海域打轉，沿海地區防範長浪襲擊

除了低壓帶之外，台灣東方海面上的科羅旺颱風動向也備受關注。由於周邊導引氣流不甚明顯，預計未來5天科羅旺颱風都將在琉球群島附近海域持續徘徊打轉。近期若有規劃前往琉球出差或旅遊的民眾，務必隨時留意颱風動態與航班異動資訊。此外，受颱風與大氣環流影響，海岸線將出現長浪現象。9月4日東南部沿海、蘭嶼及綠島要注意長浪，9月5日與9月6日則是基隆北海岸、東北部與東部沿海會有長浪發生，進行海邊活動請提高警覺。

雨水充沛補充水資源，擺脫陰鬱情緒期待晴朗未來

長時間的降雨確實容易影響生活品質與心情，但從另一個角度思考，這波降雨也在進入乾季之前，為全台水庫補充了相當珍貴的水資源。隨著下週偏北風帶來相對穩定的天氣型態，這場漫長的雨季即將畫下句點。民眾不妨趁著這幾天收拾好心情，準備迎接下週回歸的舒適晴天。

▲氣象署發布最新雷達回波圖，顯示一道強烈雨帶正橫跨台灣北部海域及陸地，北台灣多地受其影響降雨顯著，局部地區更出現黃色至紅色的高回波強度，顯示雨勢相當猛烈。 圖／中央氣象署提供；窩客島整理









全台未來 5 日天氣趨勢預報

9/4 (五) ～ 9/5 (六) ｜ 低壓帶影響

受低壓帶壟罩影響，各地天氣不穩定。北部、東北部易有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率；南部降雨時間較長，中部與花東地區中午過後至晚上降雨機率較高。各地中午至下午雨勢通常較大，外出請隨身攜帶雨具並注意安全。

9/6 (日) ｜ 環境過渡期

仍受低壓帶影響，但整體水氣較前兩日逐漸減少。降雨時間與範圍縮減，北部、東北部仍有短暫陣雨，其他地區為多雲偶陣雨，偶爾有機會透透陽光，午後山區活動仍需防範局部較大雨勢。

9/7 (一) ～ 9/8 (二) ｜ 風向轉偏北風

台灣附近環境轉吹偏北風，整體水氣明顯減少。迎風面的大臺北與東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區（包含南部）將陸續轉為多雲到晴的天氣，南部雨勢停歇、有機會見到久違陽光（中午過後南部地區及各山區仍需留意局部午後雷陣雨）。