杜拜巧克力鬆餅來了！Woosa屋莎秋季菜單9/8登場，軟殼蟹湯丼飯限時回歸必吃

Woosa屋莎洋食鬆餅屋秋季菜單9月8日登場，人氣軟殼蟹湯丼飯限時回歸，更首推雪の舒芙蕾與杜拜巧克力鬆餅。資深編輯李維唐表示，品牌將熱門話題食材融入經典鬆餅，不僅創造出極致的視覺與味覺層次，也為秋日餐桌帶來充滿質感的精緻美味。

陪伴無數饕客走過時光的Woosa洋食鬆餅屋，今年迎來品牌第10個秋天。品牌從最初的一朵雲朵意象出發，憑藉獨創的「雲の鬆餅」與招牌湯丼飯紅遍全台，建立起高人氣的日式洋食印象。邁入第10年的里程碑，Woosa特別於2026年9月8日起在全台門市推出全新秋季菜單，不僅有首度亮相的「雪の舒芙蕾」系列，更將時下話題度極高的杜拜巧克力完美融入鬆餅中。同時，廣受忠實顧客許願敲碗的「軟殼蟹南瓜野菇湯丼飯」也於秋蟹季限時回歸，搭配桌邊現刨水果冰沙的彩虹沙拉與多款300元有找的平價洋食，用鮮活明亮的色彩為沉靜秋日注入繽紛美味。



▲Woosa全新推出的「雪の舒芙蕾」系列甜點合照，左起分別為茶香濃郁的「抹茶紅豆舒芙蕾&抹茶鬆餅」、微苦大人系的「咖啡可可脆片舒芙蕾&經典原味鬆餅」，以及酸甜清香的「棉花糖藍莓舒芙蕾&經典原味鬆餅」，一次展現冰火交融的多重風味體驗。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理

雲遇見雪的雙重口感！杜拜巧克力開心果卡達伊夫脆絲驚艷亮相

延續招牌雲の鬆餅的蓬鬆空氣感，Woosa今年秋天發揮創意首度推出「雪の舒芙蕾」系列。靈感源自法式冷凍舒芙蕾，呈現如慕斯般細緻輕柔且微冰的入口質地，與現點現做、溫熱軟綿的雲の鬆餅相輔相成，創造出冰火交融的層次體驗。其中最引人注目的「巧克力舒芙蕾&巧克力開心果鬆餅」，特別把話題美食杜拜巧克力進行轉化，在巧克力雲の鬆餅內夾入開心果卡達伊夫（Kadaif）脆絲，咬下時酥脆聲響與濃郁開心果香在口中散開。除了巧克力口味之外，品牌同步推出結合微苦咖啡香的「咖啡可可脆片舒芙蕾&經典原味鬆餅」、濃郁茶香的「抹茶紅豆舒芙蕾&抹茶鬆餅」以及「棉花糖藍莓舒芙蕾&經典原味鬆餅」共4款風味，每日採限量供應。



▲Woosa全新推出的「巧克力舒芙蕾&巧克力開心果鬆餅」（售價380元）搭配盛有開心果奶蓋的「雲朵奶蓋開心果奶茶」（售價180元），呈現濃郁又具層次的秋季甜點饗宴。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理

老饕敲碗許願成功！秋蟹季期間限定軟殼蟹湯丼飯與松葉蟹雜炊

除了甜點的創新，Woosa在正餐料理上也呈現滿滿秋意。自9月8日至10月31日特別推出期間限定「秋蟹系列」，首推人氣回歸的「軟殼蟹南瓜野菇湯丼飯」，將整隻軟殼蟹炸至金黃酥脆，搭配自然甜美的南瓜野菇湯頭，提供先品嚐燉飯質感再倒入高湯做成湯泡飯的雙重吃法。另一款「松葉蟹魚卵雜炊」則將松葉蟹的鮮甜與鮭魚卵的鹹香融進高湯米飯，並以柔和蛋香完美包覆，在轉涼的秋季帶來極致暖心的撫慰。



▲Woosa秋季期間限定「秋蟹系列」大合照，集合了回歸的軟殼蟹湯丼飯、松葉蟹魚卵雜炊與彩虹沙拉等滿滿鮮味料理。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理

▲老饕敲碗許願回歸的「軟殼蟹南瓜野菇湯丼飯」，售價410元，整隻金黃酥脆的軟殼蟹配上濃郁南瓜湯頭，可品嚐燉飯與湯泡飯兩種吃法。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理

餐桌下起繽紛水果雪！桌邊現刨4色水果冰沙彩虹沙拉

為了提升視覺與味覺的雙重享受，全新登場的彩虹沙拉系列加入令人驚艷的桌邊現刨服務。服務人員會在顧客面前將覆盆莓、草莓、白桃與黃桃等冷凍水果現刨成晶亮果雪，如細雪般飄落於沙拉之上。期間限定的「彩虹松葉蟹魚卵沙拉」以日式海藻、豆腐與蔬菜為底，堆疊松葉蟹肉與鮭魚卵，果雪的微酸剛好襯托出海味鮮甜；「彩虹酪梨水果沙拉」則以滑順酪梨帶來豐富口感，視覺與風味兼具，成為社群打卡的焦點。



▲色彩繽紛清爽的「彩虹酪梨水果沙拉」，售價320元，結合滑順酪梨、豆腐與各式新鮮蔬果，兼具健康與多層次口感。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理

高性價比日常洋食登場

除了秋蟹與限定甜點，Woosa也推出多款300元有找的平價日常洋食新品。包含暖胃的「吻仔魚玉子雜炊」、帶著柚香與微麻辣感清爽上桌的「柚香麻辣吻仔魚義大利麵」、濃郁起司醬包裹管麵的「熔岩起司管管麵」，以及適合聚餐分享的「焗烤青醬野菇」搭配特製雲朵麵包。



▲新品「彩虹吻仔魚海藻沙拉」，售價280元，將日式飲食常見的海藻與豆腐融入沙拉，搭配鮮美吻仔魚與現刨果雪，呈現極具創意的清爽口感。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理

▲適合聚餐分享的前菜「焗烤青醬野菇(附麵包)」，售價160元，香濃青醬野菇經焗烤後香氣四溢，搭配可愛的特製雲朵麵包沾著享用十分對味。 圖／Woosa洋食鬆餅屋提供；窩客島編輯李維唐整理





Woosa屋莎洋食鬆餅屋 第十個秋天秋季全新菜單登場

活動時間：

全新秋季菜單、雪の舒芙蕾系列：2026年9月8日起登場

期間限定「秋蟹系列」：2026年9月8日至10月31日止

活動內容：

甜點新品： 首度推出「雪の舒芙蕾」系列（每日限量），首波主打結合杜拜巧克力風味的「巧克力舒芙蕾&巧克力開心果鬆餅」，另有咖啡可可脆片、抹茶紅豆、棉花糖藍莓等共4款風味。

秋蟹限定餐點： 人氣「軟殼蟹南瓜野菇湯丼飯」回歸、新品「松葉蟹魚卵雜炊」與「彩虹松葉蟹魚卵沙拉」。

桌邊體驗： 點購彩虹沙拉系列，享服務人員桌邊現刨覆盆莓、草莓、白桃、黃桃4色冷凍水果冰沙。

平價洋食新品： 多款300元有找日常洋食，包含吻仔魚玉子雜炊、柚香麻辣吻仔魚義大利麵、熔岩起司管管麵、焗烤青醬野菇等。

全台門市： 台北京站店、台北松菸店、信義A8店、板橋遠百店、新莊宏匯店、桃園站前店、中壢大江店、桃園華泰店、新竹巨城店、竹北遠百店、宜蘭新月店、台中遠百店、台中漢神店、台南中山店、台南新天地店、高雄遠百店、高雄夢時代店

線上訂位連結： https://reurl.cc/rr4VXN

享受完令人心動的秋日洋食饗宴後，不妨繼續探索更多精彩的美食話題與限定驚喜

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