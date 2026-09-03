台幣30有找！店員都默默囤貨的無印良品「百元好物」6選，捲軸垃圾袋根本收垃圾救星

無印良品其實有很多銅板好物！編輯王瀅瀅表示，順手幫你換好新垃圾袋真的有夠方便。

無論是尋找高質感居家用品，還是解決各種生活難題的收納好物，MUJI無印良品總是大家挖寶的首選。不過許多無印迷不知道的是，店裡其實藏著不少「100日圓以下」的隱藏版寶藏，換算台幣甚至不到30元就能輕鬆帶回家！從靈巧收納的捲軸式再生聚乙烯垃圾袋，到質地柔韌的便攜式拭鏡布，通通都是兼具質感與生活機能的高CP值熱銷推薦。以下這6款日本店員也愛的平價好物，目前僅有第4與第6款能在台灣無印良品官網買到，下次去日本旅遊不妨直接排進必買清單吧！

▲無印良品隱藏版百元日幣好物，折合台幣不到30元就能輕鬆打包極簡質感與生活機能。

1.再生聚乙烯垃圾袋

這款垃圾袋加入約10%的再生材質，貫徹無印一貫的環保理念。圓底設計讓袋身能輕鬆站立，搭配不占空間的輕巧捲軸，收納起來超省事。最貼心的是連號袋身設計，只要整捲丟在垃圾桶底部，換袋時順手一拉就能直接使用，讓日常家務變得更加俐落！

▲垃圾袋採用輕巧捲軸設計，收納完全不占用空間。可直接放在垃圾桶底部，讓換袋過程更加順手流暢。

2.無酒精濕紙巾

以純淨水為主的單純配方，不含香料、酒精與防腐劑，用起來格外安心。柔軟的紙巾觸感對手部肌膚非常溫和，就算頻繁擦拭也不必擔心刺激。對於偏好無添加保養概念的人來說，這款手感舒服的隨身清潔小物絕對是包包裡的必備款。

▲成分單純且不含酒精，對手部肌膚非常溫和。無香料配方讓日常清潔變得更加安心無負擔。

3.淺型水槽過濾網

細緻的網目能精準擋下各種殘渣，連微小的廚餘都不放過，輕鬆維護排水口順暢。過濾網的彈性極佳，能完美包覆直徑15公分、深度10公分以下的淺型排水口。不論安裝還是拆換都非常滑順，讓清理廚房水槽不再是一件讓人抗拒的麻煩事。

▲極佳的伸縮彈性，能完美服貼各類淺型排水口。細緻網目能精準攔截小垃圾，維護水槽衛生。

4.地毯清潔滾輪補充紙/斜撕型

黏著清潔器專用的替換滾紙，特別將切口改為斜撕設計，解決傳統膠帶撕取時容易黏扯的困擾。16公分寬度加上90圈的充足份量，能隨時替你黏走地毯上的毛髮與灰塵。不過要特別注意，這款不適用於平滑的木地板，以免黏性太強傷到地面或膠帶本身。

▲能輕鬆黏除地毯毛髮，是居家清潔的好幫手。貼心的斜裁切口設計，讓每次撕取都順暢無比。

5.髮圈/粗

經典簡約的環狀粗髮圈走實用耐看路線，沉穩的茶色能自然融入各種髮色與日常穿搭。彈性剛剛好且不容易拉鬆，綁起頭髮牢固卻又不緊繃。不管是工作時隨手綁包頭，還是運動時固定髮絲，這款超高CP值的小物都是隨身包包裡最貼心的小幫手。

▲沉穩茶色百搭好看，環狀結構耐用且不易鬆脫，適合隨身預備使用。

6.攜帶用拭鏡布

運用和紙傳統工法製成的柔軟不織布，能輕鬆擦掉眼鏡或手機螢幕上的髒污指紋。近期材質改版升級為尼龍與PET不織布，手感依然舒服，但變得更耐用、不易破。小巧的單張獨立包裝超級方便隨身帶，隨手一擦就能還你清晰乾淨的視野！

▲柔韌不織布不易破裂，能有效擦淨螢幕指紋與油污。單張包裝好攜帶，隨時維持鏡面乾淨透亮。

MUJI無印良品百元好物商品資訊

再生聚乙烯垃圾袋 30張入／貨號：44316641／售價：99日圓（約台幣21元）

無酒精濕紙巾 15張入／貨號：83923815／售價：99日圓（約台幣21元）

淺型水槽過濾網 30張入／貨號：12931973／售價：99日圓（約台幣21元）

地毯清潔滾輪補充紙/斜撕型／貨號：44131954／售價：99日圓（約台幣21元）

髮圈/粗‧茶色／貨號：76669005／售價：90日圓（約台幣19元）

攜帶用拭鏡布 14張入／貨號：84465499／售價：80日圓（約台幣17元）





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