下一趟旅行住哪？從台北Staycation到礁溪泡湯　耀金卡7間質感旅宿攻略

旅行早已成為生活的一部分，許多人會利用週末、連假或紀念日安排一趟小旅行，好好放鬆身心，也更願意入住有特色、有品質的旅宿。不過隨著住宿價格持續攀升，如何兼顧旅遊品質與預算，也成為規劃行程時的重要考量。因此，越來越多人開始透過信用卡住宿優惠，讓每一趟旅程都能住得更舒適，也更划算。



▲下一趟旅行住哪？從台北Staycation到礁溪泡湯，耀金卡7間質感旅宿全攻略

台北Staycation住哪？台北老爺酒店讓週末多一點城市度假感

想換個心情，不一定非得跑到外縣市。座落於中山商圈核心地段的台北老爺酒店，鄰近捷運中山站，周邊串聯百貨、餐廳與藝文空間，很適合把平常熟悉的台北變成一趟城市小旅行。酒店由大倉日航酒店管理集團經營，全館設有202間客房，並於2024年完成客房與餐廳全面升級，以日式細膩款待融合現代簡約美學，營造舒適雅緻的住宿氛圍。



▲台北老爺酒店讓週末多一點城市度假感

館內還有 Le Café 咖啡廳、中山日本料理廳及明宮粵菜廳等餐飲選擇。無論是情侶週末 Staycation、紀念日入住，或外縣市旅客探索台北，都能從住宿到用餐放慢步調，用一晚時間替熟悉的城市換個玩法。地址：臺北市中山區康樂里中山北路二段37-1號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：住宿指定房型享優惠價NT$3,300起精緻客房：專案價平日NT$3,300（2人入住，含2客早餐）豪華客房：專案價平日NT$4,700（2人入住，含2客早餐）

年輕人的台北旅行！台北意舍酒店一次解鎖三種城市玩法

有人旅行是為了離開城市，也有人最喜歡鑽進城市裡探索。台北意舍酒店分別落腳松山、西門町與中山三個各具特色的街區，想逛西門町感受熱鬧街頭、到中山商圈散步逛店，或從松山展開城市探索，都能依照自己的旅行路線選擇住宿據點。三間館別各自融入設計與城市文化元素，特別適合喜歡自由排行程、挖掘咖啡店與特色小店的旅人，安排一趟不用把行程塞滿、說走就走的台北小旅行。



▲台北意舍酒店一次解鎖三種城市玩法

地址：依台北松山意舍酒店、台北西門町意舍酒店及台北中山意舍酒店實際入住館別為準優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：住宿指定房型享優惠價NT$3,300起

北投溫泉住宿推薦！北投老爺酒店用療癒假期替生活充電

工作忙了一整週，偶爾最需要的旅行不是塞滿景點，而是找個地方真正慢下來。北投老爺酒店為臺灣首家「健康療癒型度假酒店（Wellness Hotel）」，坐落於新北投溫泉區核心，從捷運新北投站步行約1分鐘即可抵達，不用舟車勞頓就能快速切換度假模式。每間客房皆可享受北投白磺溫泉，館內另有裸湯、水療設施、獨立湯屋與SPA芳療空間；泡湯之餘，也能到PURE歐式餐廳品嚐融合義法料理與在地旬味的餐點。從泡湯、SPA到美食都能留在飯店裡慢慢體驗，很適合把週末行程留白一點，替忙碌生活安排一場身心充電的小旅行。



▲到北投老爺酒店，以療癒假期替生活充電

地址：臺北市北投區中和街2號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：住宿指定房型，享連續住宿買一晚送一晚優惠另有住宿指定房型一泊二食優惠（不適用買一晚送一晚）

泡湯還想好好吃一頓！北投晶泉丰旅安排一泊二食度假時光

如果這趟旅行只想「好好待在飯店」，把泡湯、美食到放空一次安排好，反而更有度假感。2025年春季開幕的北投晶泉丰旅，距離新北投捷運站步行約3分鐘，全館以日式禪風打造，多數客房設有獨立雙湯池，在房內就能享受北投白磺泉，館內另有大眾風呂、露天泳池及沐蘭SPA。餐飲則有「三燔北投」，提供小農鮮蔬吧、壽喜燒放題及精緻日料，讓泡湯與美食串起完整的度假時光，很適合情侶約會、紀念日，或單純想把週末留給自己。



▲北投晶泉丰旅安排一泊二食度假時光

地址：臺北市北投區中心里泉源路19號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：透過北投晶泉丰旅線上訂房頁面輸入專案代碼「AEBF」，享雙人一泊二食住房專案◆ 泉山客房雙人一泊二食壽喜燒放題（一大床／二人一室）：每房每晚NT$9,350平日（週一至週四）入住享升等泉源客房◆ 泉思家庭客房雙人一泊二食壽喜燒放題（二大床／二人一室）：每房每晚NT$10,450平日（週一至週四）入住享升等泉音陽台家庭客房平日：2026年1至2月、10至12月週一至週四；3至9月週日至週四，免加價旺日：2026年1至2月、10至12月週五及週日；3至9月週五，每房每晚加價NT$1,000假日：週六每房每晚加價NT$3,000

礁溪溫泉旅行想慢慢玩！礁溪老爺酒店把兩天一夜拉長成度假模式

難得到了礁溪，比起匆匆住一晚，多留點時間反而更能感受度假的節奏。礁溪老爺酒店坐擁蘭陽平原與雪山山脈景致，2024年完成開業20年來規模最大的改裝，由日本建築師伊藤彰操刀，以「真實的日本」為設計理念。館內除了碳酸氫鈉美人湯，還有無邊際景觀泳池、露天風呂與多元休閒設施，餐飲則融入宜蘭在地時令食材。無論兩人泡湯放空或帶著家人出遊，都能從景色、湯泉到美食慢慢體驗，把宜蘭小旅行真正切換成度假模式。



▲把兩天一夜拉長成度假模式就到礁溪老爺酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：入住指定房型，享連續住宿買一晚送一晚優惠

太魯閣住宿推薦！太魯閣晶英酒店讓山林本身成為旅行目的

有些旅行是先決定景點再找飯店，也有些旅行，是因為一間旅宿而決定出發。太魯閣晶英酒店是全台唯一坐落於太魯閣國家公園境內的國際五星級度假酒店，依傍立霧溪畔，峽谷與層疊山景就在旅宿周圍。館內設有可俯瞰峽谷的露天無邊際泳池，並規劃深度戶外遊程、特色手作與駐村瑜珈等活動，從晨起到夜晚都有不同體驗。對想暫時離開城市、把行程留給山林的旅人來說，住宿本身就能成為這趟旅行值得期待的一部分。



▲太魯閣晶英酒店讓山林本身成為旅行目的

地址：花蓮縣秀林鄉富世村天祥路18號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：透過太魯閣晶英酒店線上訂房頁面輸入專案代碼「AE2026」，享雙人一泊二食住房專案◆ 山嵐客房二中床：NT$10,800◆ 文山套房一大床：NT$18,800※小旺日、旺日、假日、特定假日之定義依飯店公告為準，並依飯店規定加價使用。加人加價、房型升等（視當日住房狀況）依飯店規定加價使用。

好友、家人一起出發！礁溪寒沐酒店讓泡湯假期有更多玩法

想約朋友一起出遊，或帶著家人安排礁溪旅行，住宿除了要舒服，也得讓不同年齡層都找到自己的放鬆方式。礁溪寒沐酒店將溫泉、自然與生活美學融入住宿體驗，每間客房皆設有獨立湯池，館內另有綜合溫泉池、裸湯及休閒設施；想悠閒泡湯、享受飯店餐飲，或讓孩子在館內放電，都能依照自己的步調安排。無論雙人旅行或親友同行，都很適合把行程留白一點，把時間真正留給度假。



▲礁溪寒沐酒店讓泡湯假期有更多玩法

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號優惠期間：2026/07/28 - 2026/12/31美國運通耀金卡 卡友優惠：入住指定房型，享一泊二食連續住宿買一晚送一晚，或同日買一房送一房優惠

下一趟旅行怎麼住？先想想這次最想得到什麼

旅行不一定要跑得遠、行程也不一定要排得滿。想暫時離開日常，可以在台北安排一晚 Staycation；想徹底放鬆，就到北投或礁溪泡進溫泉裡；如果期待的是一場真正遠離城市的假期，也可以往花蓮出發，讓山林與旅宿成為旅行的一部分。比起單純比較房價，先想清楚這趟旅行最想得到什麼，反而更容易找到適合自己的住宿方式。



下一次準備出發前，不妨先選好真正想去的地方與想住的旅宿，再搭配適合的住宿優惠，讓旅程安排更有餘裕。全新升級的「美國運通耀金卡」集結餐飲、旅宿與生活禮遇，指定五星飯店住宿3,300元起，全台24間五星飯店餐廳2人用餐享5折起、逾百間指定餐廳85折起，星巴克、Uber Eats、Klook及Expedia登錄另享刷卡金優惠。新申辦美國運通耀金卡，首刷禮可選最高NT$7,000刷卡金或20,000點會員酬賓積分。



從選擇住宿到安排旅途中的餐飲與消費，都能依照自己的旅行方式搭配適合的優惠，讓旅費多一點安排空間，也把更多時間留給真正想體驗的行程，讓每一次出發都更貼近自己期待的旅行方式。



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※各項優惠適用資格、優惠內容、活動期間、使用方式及限制條件，請依美國運通官方網站最新公告為準。



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