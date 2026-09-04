哈利波特迷衝台中！25週年快閃店PARK2登場，7大打卡點與70款限定周邊搶先看

慶祝電影上映25週年，《哈利波特》快閃店9月11日重磅進駐台中PARK2草悟廣場。資深編輯李維唐表示，本次快閃店重現7大經典打卡場景並推出近70款全新限定周邊，極具收藏價值與話題性。

二十五年前，電影《哈利波特：神秘的魔法石》首度登上大銀幕，用不可思義的魔法世界震撼全球無數影迷的心。在電影上映 25 週年之際，這股風靡世界的魔法浪潮即將席捲台中。從 2026 年 9 月 11 日起至 2026 年 11 月 1 日止，《哈利波特》快閃店將正式進駐台中 PARK2 草悟廣場，打造屬於全台粉絲的夢幻慶典。現場特別設置七大精心設計的打卡拍照據點，設計靈感全部來自電影經典畫面。



入口處最令人震撼的主視覺，呈現雄鹿、傑克羅素梗犬及水獺等守護獸護法剪影，環繞著魔杖發出的耀眼光芒，身後則是若隱若現的霍格華茲城堡。來自電影中的經典名場面「雄鹿現身」打卡點，更是粉絲拍照留念的絕佳位置。而在剪影林間若隱若現的「林中護法」壁畫，夢幻光影交錯令人目不轉睛。現場同時推出近 70 款全新生活周邊商品，包含充滿學院質感的證件套、軟萌實用的絨毛化妝包，以及極具收藏價值的絨毛玩偶吊飾，邀請大家一同走進這場沉浸式的魔法盛會。



▲捕捉《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》經典場面，枯木剪影間浮現耀眼雄鹿護法。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理

沉浸式七大打卡點重現電影經典畫面

步入 PARK2 草悟廣場，入口處的「護法主視覺」瞬間吸引眾人目光。若隱若現的霍格華茲城堡前，雄鹿、傑克羅素梗犬與水獺護法剪影盤旋於魔杖光芒中，營造出如夢似幻的光影交錯感。一旁的「星空護法打卡點」展現護法們在窗格裡奔騰跳躍的靈動姿態。「雄鹿現身」打卡點完美重現《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中的經典一幕，枯木剪影間，耀眼的雄鹿護法悄然浮現。



整片「林中護法」壁畫讓四位護法剪影在林間若隱若現，展現極具生命力的美感。氣勢磅礡的「霍格華茲概念全景」壁畫，則集結飛天車、魔杖、霍格華茲特快車、分類帽及金探子等經典要素，一次喚醒粉絲滿滿的魔法回憶。進店後還能到「轉蛋區」試試手氣，滿版繽紛扭蛋膠囊牆面好拍又趣味。壁爐旁的「機械食死人」裝置，重現《哈利波特：鳳凰會的密令》中鄧不利多的軍隊練習防禦咒語的訓練場景，讓每一位造訪的民眾都能拍得過癮。



▲集結飛天車、魔杖、霍格華茲特快車、分類帽及金探子等經典電影元素的氣勢壁畫。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理

打造質感家居角落的魔法生活美學

將魔法元素融入日常生活，就從質感家居用品開始。首推具備霧面金屬質地的「鋼杯」，四款精緻雷雕圖案耐看且耐用，霧面手感極佳，售價為 480 元。桌面吸水神器「木杯墊」售價 238 元，方形款印有魔藥學經典字樣 Potions，圓形款則呈現符咒學 Charms Class 圖樣，輕鬆為餐桌增添儀式感。收藏派粉絲不容錯過的「啤酒玻璃杯」六入一組售價 880 元，設計靈感來自電影中六位主要角色，擺放於櫃中展示或日常使用皆相當合適。兼具實用與擺飾功能的「金屬杯墊」售價 280 元，一口氣推出十款設計，從學院校徽、九又四分之三月台，到海格送給哈利波特的「怪獸的怪獸書」等經典圖樣，提供金、銀、黑三種質感色彩選擇。



▲霧面金屬質地的精緻雷雕鋼杯，手感極佳且耐用耐看。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理

▲包含生日蛋糕造型等多款軟綿絨毛玩偶吊飾，掛在包包上回頭率極高。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理

辦公室必備療癒好物與個人風格配件

讓工作環境充滿魔法動力，多款辦公室實用小物隨之登場。具備軟綿觸感的「絨毛玩偶吊飾驚喜盒」單盒售價 269 元，共有六款設計，其中海格送給哈利波特的生日蛋糕造型，特別還原拼錯字的「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」細節，掛在包包上回頭率極高。「陶瓷杯墊」售價 199 元，收錄蜂蜜公爵、衛氏巫師法寶店及魔法大集合等五款靈感設計，保持桌面乾爽舒適。四款學院配色的「掛繩證件套」售價 280 元，配戴即可展現專屬學院風格。此外，「夜光流沙杯墊」售價 280 元，擺放於辦公桌上隨手擺動，極具視覺舒壓效果。



▲以四個護法圖騰打造的金屬鑰匙圈，搭配精緻魔杖小吊飾，方便隨身攜帶展現風格。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理

▲四學院配色的質感掛繩證件套，戴上即可展現專屬學院風格。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理

出行隨身風格選物與收納提案

外出隨身配件兼具功能性與設計感。「冷水瓶」容量為 500 ml，售價 280 元，推出 Expecto Patronum 及符咒學等七款靈感圖案，隨時補水超便利。隨身物品收納則交給「護法主題鑰匙圈」，四款隨機樣式售價 380 元，包含雄鹿、水獺、傑克羅素梗犬與野兔等經典角色造型。「絨毛化妝包」售價 480 元，毛茸茸的觸感搭配精緻電繡，輕鬆收納各類隨身雜物。「隨身長方鏡」售價 199 元，收錄四學院、蜂蜜公爵及路摸思等 11 款精美圖案，方便隨時整理儀容。



▲觸感軟萌的絨毛化妝包，收納隨身雜物兼具可愛與實用性。圖／普泰提供；窩客島編輯李維唐整理





《哈利波特》台中PARK2草悟廣場快閃店

活動時間：2026年9月11日～2026年11月1日

週一至週四：11:00～22:00

週五及假日前一天：11:00～22:30

週六及連續假日：10:30～22:30

週日及假日：10:30～22:00

活動內容：

七大經典電影打卡點：護法主視覺、星空護法、雄鹿現身、林中護法壁畫、霍格華茲概念全景壁畫、轉蛋區、機械食死人訓練裝置。

近70款全新限定商品：霧面金屬鋼杯（480元）、木杯墊（238元）、啤酒玻璃杯6入組（880元）、金屬杯墊（280元）、掛繩證件套（280元）、絨毛玩偶吊飾驚喜盒（269元/單盒）、陶瓷杯墊（199元）、夜光流沙杯墊（280元）、500ml冷水瓶（280元）、護法主題鑰匙圈（380元）、絨毛化妝包（480元）、隨身長方鏡（199元）等。

地點：PARK2草悟廣場

地址：台中市西區英才路534號

官方網站：www.harrypotter.com

拍完絕美護法打卡牆還意猶未盡嗎？帶你延伸解鎖更多近期不可錯過的精彩快閃店與生活風格活動。

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