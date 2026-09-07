9月超商省錢月曆公布！「CITY TEA買10送10」搭配全家霜淇淋特價，照著買單月省數千元

開學季與九月省錢檔期全面開跑，各大超商紛紛推出咖啡與茶飲爆殺折扣，資深編輯李維唐表示，掌握隨買跨店取與會員日買一送一機制，是本週上班族與學生族群省荷包的核心關鍵。

面對物價飛漲的年代，許多上班族與學生族群每日不可或缺的超商咖啡與茶飲，成為精打細算的重要開銷，為了幫民眾省下荷包，各大便利商店在9月7日至9月13日期間，陸續推出震撼市場的限定折扣優惠，從週一開工必備的現煮咖啡，到月中辦公室最愛的現萃茶飲，甚至是週末紓壓的冰品零食，通通祭出買一送一或5折起的破盤價格，只要掌握正確的下單時機與門市跨店取技巧，每個月就能輕鬆省下數千元飲料預算。



▲本週末超商優惠，7-11行動隨時取優惠「CITY TEA買10送10」與「開工咖啡買一送一」。

▲OPEN POINT 行動隨時取 APP 也在 9月7日 至 9月13日 連續 7 天推出 CITY 系列指定飲品組合 666 元優惠。

7-11行動隨時取優惠「CITY TEA買10送10」與「開工咖啡買一送一」

連鎖超商龍頭7-11選在9月7日至9月9日期間，隆重推出備受期待的「7號茶會員日」飲品檔期，吸引大批茶飲愛好者關注，本次活動主力鎖定CITY TEA系列，其中熱銷款黃金蕎麥茶祭出限量30,000組的買10送10優惠，琥珀小葉紅茶與梔子花青茶也開放任選買10送10，連同部分不可思議茶BAR指定純茶品項皆可享有此項福利，對於上班族而言是絕佳的辦公室囤茶時機。此外，每週一登場的馬上開心咖啡日，則提供CITY CAFE指定風味拿鐵與瑪奇朵任選2杯99元，品項涵蓋黃金榛果太妃風味拿鐵與香草焦糖風味瑪奇朵，完美拯救開工日的心情。

除了單日快閃活動，OPEN POINT行動隨時取APP也在9月7日至9月13日連續7天推出CITY系列指定飲品組合666元優惠，內容包含精品拿鐵12杯、特大杯美式20杯、大杯拿鐵18杯、脆酷摩卡14杯、黑糖珍珠撞奶16杯，以及現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯，平均單杯價格相當划算。針對喜歡喝特調飲品的消費者，珍珠焙火烏龍奶茶與咖啡珍珠歐蕾推出4杯200元，青梅冰茶、一顆檸檬系列與珍珠奶茶則推出4杯160元組合，9月7日當天加碼英式紅茶與四季春青茶買7送7，滿足多元飲用需求。

7-11週末超值五六日「瓶裝咖啡與泡麵買2送2」門市搶購攻略

到了9月12日至9月13日週末期間，7-11門市延續深受消費者喜愛的超值五六日檔期慣例，推出多款民生商品買2送2活動，優惠範疇涵蓋氣泡水、瓶裝咖啡、瓶裝拿鐵、巧克力以及杯麵等熱銷商品。透過單件平均特價進行換算，折抵後的氣泡水單價來到15元左右，瓶裝黑咖啡與拿鐵單價約落在30元，杯麵平均每碗只需25元，相當適合民眾在週末前往門市一次補足整週所需的零食與飲品備糧。

全家康康5週末5折「霜淇淋2支55元」與「隨買跨店取咖啡買6送6」

全家便利商店FamilyMart同樣展現極強的促銷力道，除了在平日週中不定期於APP推播推出一日快閃「咖啡買6送6」優惠（涵蓋美式與拿鐵品項），讓會員能預先透過隨買跨店取機制預購囤杯外，週末檔期更是重頭戲所在。每週五至週日定期的「康康5」活動，針對5樣指定商品提供高達5折的讓利優惠，品項常態性涵蓋茶飲、可樂、冰棒與泡麵等民生消費品，極具市場吸引力。

針對熱門的冰品市場，全家於9月12日至9月13日週末期間，持續針對全家霜淇淋與多款指定冰品推出2支55元或買2送2等級的超值折扣，成為民眾週末消暑的首選。另外配合開學季，全家即日起至9月14日前後推出鮮食與飲品加碼，包含指定鮮奶、優酪乳、豆米漿與燕麥飲享有第2件5折起的優惠，搭配飯糰或主餐優惠券，提供平日上班上課用餐最實惠的省錢組合。



▲每週五至週日定期的「康康5」活動，針對 5 樣指定商品提供高達 5 折的讓利優惠。

萊爾富與OK超商「門市DM與APP會員限定買一送一」聰明消費指引

相較於雙雄的大型廣宣，萊爾富 Hi-Life 與 OK mart 則聚焦於會員導向的彈性補給，檔期優惠多集中於門市實體 DM、APP 隨時取或線上會員獨享推播。萊爾富常態性於開學季與月中推出指定美式與拿鐵買一送一或第 2 件低價優惠，並搭配門市指定零食泡麵折扣；OK mart 則主打 OKCAFE 指定飲品買一送一與獨家門市折扣，適合民眾每日開工前透過各家 APP 確認當日快閃好康。



▲萊爾富常態性於開學季與月中推出指定美式與拿鐵買一送一或第 2 件低價優惠。









7-ELEVEN 7號茶會員日與馬上開心咖啡日

活動時間：2026/09/07–2026/09/09（茶會員日）；2026/09/07–2026/09/28 每週一（馬上開心咖啡日）

活動內容：

CITY TEA 黃金蕎麥茶買 10 送 10，限量 30,000 組。

CITY TEA 琥珀小葉紅茶、栀子花青茶任選買 10 送 10。

指定風味拿鐵與瑪奇朵任選 2 杯 99 元。

OPEN POINT 行動隨時取推出指定飲品組合 666 元起。

全台 7-ELEVEN 門市與 OPEN POINT APP 行動隨時取。

全家 FamilyMart 康康5與隨買跨店取快閃優惠

活動時間：2026/09/07–2026/09/13（依各檔期與週末公告為準）

活動內容：

週末康康 5 指定商品 5 折起，涵蓋茶飲、零食與泡麵。

全家霜淇淋與指定冰品週末享有 2 支 55 元或買 2 送 2 優惠。

開學季指定鮮奶、優酪乳、燕麥飲第 2 件 5 折起。

全台全家便利商店門市與 FamilyMart APP 隨買跨店取。





本週四大超商「必買省錢攻略」實戰指引

總結 9月7日 至 9月13日 的實戰省錢節奏：

9月7日（週一）：優先鎖定 7-11 馬上開心咖啡日指定拿鐵 2 杯 99 元，以及 APP 隨時取英式紅茶買 7 送 7，同時可評估 666 元咖啡組合是否符合個人常態需求。

9月7日至9月9日：開啟 7-11 OPEN POINT APP 搶購「7號茶會員日」CITY TEA 買 10 送 10，是辦公室團購囤茶的首選時機。

週中快閃：密切注意全家 APP 隨買跨店取推播，如有推出咖啡買 6 送 6 即刻下單。

9月12日至9月13日（週末）：前往 7-11 門市採買「超值五六日」買 2 送 2 瓶裝飲料與泡麵，同步至全家享用 2 支 55 元霜淇淋與康康 5 折指定商品，一站式補齊一整週的零食與飲品。

搶完這一波超商飲品優惠還嫌不夠嗎，我們同步為您整理了更多本月不可錯過的美食資訊

推薦閱讀：不用飛出國！板橋凱撒Lotus「蓮饗美食節」強勢登場，爽吃越馬印3國道地料理再抽墾丁住宿券

推薦閱讀：CoCo買一送一要喝！30元「茉香凍奶綠」先喝，這8款任搭兩杯才99元

推薦閱讀：台北火鍋控私房清單！黑毛屋本家「飛魚旨湯鍋」秋季限定，4人同行再送日本A5和牛