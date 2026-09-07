特休又囤到過期？英國心理師揭「每隔43天休假一次」，比久久休一次長假更能補血

身為每次都把特休囤到過期的社畜，真的非常需要看這篇！編輯王瀅瀅表示，今天下班第一件事情，就是排特休！

身為每天被工作追著跑的台灣上班族，你是否也常看著特休天數默默過期，甚至陷入咬牙硬撐的職業倦怠？在緊湊高壓的職場環境中，許多人習慣把假囤起來，幻想未來排趟夢幻長假，卻沒發現自己早已精神透支。英國心理師Hazel Anderson-Turner，就提出了一個很可愛又實用的「43天休假法則（The 43 Rule）」。研究指出，比起久久一次的奢華長假，不如每隔大約43天（也就是一個半月左右）就給自己安排一次短暫的休假，這樣才能幫你的身心電池持續穩穩定定地充電！

▲專家建議每43天安排一次短暫休假，能讓身心愉悅感維持更久。

特休不是用來放著發霉的！每43天就該給自己放個假

你最近是不是也常看著朋友圈的出遊照感到心煩、對工作越看越不順眼，甚至出現失眠或隨時想炸鍋的狀況？這其實就是職場上常見的職業倦怠（Burnout）與「安靜崩潰（Quiet Cracking）」。所謂的安靜崩潰，指的是表面上雖然照常上工、沒有大張旗鼓地抗議，但內心早已被壓力壓垮，正悄悄與工作脫節、失去熱情。

心理師Hazel Anderson-Turner與團隊（Grant et al., 2025）的研究發現，當我們休假回家後，那種放鬆與幸福感大約可以維持43天；最有趣的是，休一兩週長假雖然當下很爽，但收假後的落差感跟心態下滑速度反而比休短假更快！所以每隔43天放一次短假，反而是最能穩定維持心理健康的黃金週期。不過專家也特別提醒，休假的重點在於「心理上徹底與工作斷聯」，如果你人躺在海灘上卻還在偷看公務訊息，大腦根本沒辦法獲得真正的休息。

▲察覺自己正在默默崩潰時，最好的自救方式就是立刻排假休息。

休假別再癱著滑手機！教你打造高效充電假期

想要讓每一次的短假發揮最大效益，一些生活小技巧絕對不能少。專家非常建議在休假前一天和收假第一天，盡可能把行程跟開會排空，留些緩衝時間處理突發狀況，這樣你就不用在出發前夕熬夜趕工，更不會在收假前晚被工作嚇醒。另外，休假期間的安排也很講究，很多人放假只會癱在沙發上滑手機或喝兩杯，但這種「被動休息」其實無法真正充電；相反地，去戶外運動、跟好朋友聚聚，或是做一些能讓你感到快樂的事，反而更能幫你找回對生活的熱情與主控權。

▲比起躺在沙發上滑手機，從事運動或社交活動更能為身心快速充飽電。

今天下班前的第一件事：霸氣劃下下次的特休日！

說到底，休息真的不是偷懶，而是為了讓自己在職涯這條路上走得更長久、更優雅。工作固然重要，但它絕對不是人生的全部，別再把特休當成遙不可及的奢侈品，而是要把休息當成日常維護身心健康的基本配備。今天下班前不妨就打開行事曆，從上一次放假的時間往後推算43天，霸氣地為自己標記下一個休息日吧！懂得聰明休假、掌握自己的生活節奏，你才能在努力工作的同時，依然是那個熱愛生活的自己。

▲工作並非人生的全部，學會在忙碌日常中取得平衡才是長久之道。

資料來源：





看更多新生活提案

推薦閱讀：聽媽媽的話早點吃飯！歐美Z世代掀「早鳥晚餐」熱潮，不只告別胃食道逆流還拯救睡眠危機。

推薦閱讀：維繫友情不用約吃飯！歐美正夯「Doorbell Friend」把朋友加入日常，順路喝15分鐘咖啡感情更好。

推薦閱讀：韓國年輕人最新紓壓法！首爾聖水洞Ceiling Service集眾人一起發呆，躺床聽音樂舒服到睡著。

