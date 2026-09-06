1,200元爽吃米其林等級和牛！台北花園大酒店PRIME ONE牛排館響應台北餐廳週，滿額再送波士頓龍蝦

響應2026台北餐廳週，台北花園大酒店 PRIME ONE 牛排館於9月推出1,200元+10%和牛主題午餐，晚餐滿額再送半尾龍蝦。資深編輯李維唐表示，這次結合老城懷舊風情的頂級海陸饗宴，極具高CP值與話題性。

坐落於台北萬華與西門商圈交界的台北花園大酒店，為西門町區域唯一的五星級飯店，長期以「旅艋舺遊西門」為核心精神，透過建築空間與細緻服務，展現艋舺歷史與當代西門町交織出的獨緻風華。館內榮獲米其林餐盤推薦的 PRIME ONE 牛排館，以嚴選熟成肉品、龍眼木柴燒直火炙烤工藝及靜謐優雅的用餐環境聞名，一直是饕客心中品味頂級餐飲的夢幻清單。為了響應「2026台北餐廳週」帶動的城市美食探索風潮，PRIME ONE 牛排館於2026年9月1日至2026年9月30日特別推出期間限定的餐飲禮遇，邀請民眾從餐桌出發，細細品味台北老城區的新舊交融魅力。

▲台北花園大酒店旗下 PRIME ONE 牛排館響應「2026台北餐廳週」，自2026年9月1日至9月30日推出限定餐飲優惠，平日午餐推出「老城時光 The Nostalgic City」主題套餐，每位1,200元+10%。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



PRIME ONE牛排館復刻經典懷舊西餐，1,200元輕鬆品味澳洲和牛饗宴

在這次的「2026台北餐廳週」活動期間，PRIME ONE 牛排館特別於平日午餐時段精心打造「老城時光 The Nostalgic City」主題套餐，優惠價每位只需1,200元+10%，原價為每位1,580元+10%。整套餐點以復古懷舊西餐廳為靈感，主廚團隊將過去老式高級西餐館的靈魂記憶重新演繹。開胃前菜老式鮮蝦凱撒沙拉以鮮美蝦仁搭配靈魂凱撒醬汁，呈現清新雋永的風味。湯品白花椰帕瑪森濃湯則巧妙融合白花椰菜的細致甜味與帕瑪森起司的濃郁香氣，口感溫潤順口。主菜部分嚴選澳洲和牛肋眼4oz，搭配質地綿密的經典薯泥與醇厚肉汁，巧妙襯托出和牛極致細嫩的油脂肉質。餐後附上法式茶點集以及咖啡或茶，從前菜、湯品、主菜至甜點，道道勾勒出優雅且令人懷念的餐飲記憶。

▲「2026台北餐廳週」活動期間，於 PRIME ONE 牛排館享用平日晚餐及假日午、晚餐，單人消費滿2,500元+10%，即招待龍蝦半尾乙份，以限定主題料理與加碼禮遇，邀請饕客從餐桌品味老城風華。圖／台北花園大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北餐廳週限時加碼，晚餐與假日消費滿額免費招待半尾鮮美龍蝦

除了超值的平日午餐主題套餐外，PRIME ONE 牛排館也同步鎖定晚餐與假日用餐人潮，推出豐盛的海陸升級加碼活動。凡於2026年9月1日至2026年9月30日的平日晚餐及假日午晚餐時段前往用餐，單人消費滿2,500元+10%，飯店即免費招待原價680元+10%的龍蝦半尾乙份。讓前來用餐的賓客能在享用頂級牛排的同時，多了一道鮮甜飽滿的極品海鮮，大幅提升頂級餐飲的層次感。天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺指出，希望透過這次的老城時光主題，將飯店深耕在地的概念延伸至餐桌，讓賓客透過經典西式料理重溫艋舺與西門的城市記憶，預計能帶動活動期間約一成的餐飲營收成長。





2026台北餐廳週「老城時光 The Nostalgic City」限定餐飲優惠

活動時間： 2026年9月1日至2026年9月30日

活動內容：

平日午餐優惠：推出「老城時光 The Nostalgic City」主題套餐，優惠價每位1,200元+10%（原價1,580元+10%）。套餐含手工麵包、老式鮮蝦凱撒沙拉、白花椰帕瑪森濃湯、主菜澳洲和牛肋眼4oz佐經典薯泥與肉汁、法式茶點集、咖啡或茶。

滿額加碼禮遇：平日晚餐及假日午、晚餐時段，單人消費滿2,500元+10%，即免費招待原價680元+10%的龍蝦半尾乙份。

注意事項：專案優惠限6人（含）內訂位；不可與其他優惠或餐券合併使用；內用水資每位90元+10%（提供瓶裝礦泉水與氣泡水）；包場、外帶不適用；消費可累積 Cosmos CLUB 會員點數。





台北花園大酒店 PRIME ONE 牛排館

店家地址：台北市中正區中華路二段1號

訂位電話：（02）2312-1000（訂位時請備註參與「2026台北餐廳週」）

品嚐完 PRIME ONE 牛排館誠意十足的復古西餐饗宴後，若還想安排一趟精緻的生活提案，以下嚴選話題好店絕對值得收進口袋名單

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