谷關溫泉頂級療癒！虹夕諾雅谷關秋冬限定慢悠尋音專案開賣

奢華溫泉度假村虹夕諾雅谷關推出秋冬限定慢悠尋音專案，結合客房溫泉、水畔調息與泰雅族口簧琴體驗。窩客島資深編輯李維唐表示，這類將在地原民文化與自然聲景結合的頂級度假體驗，能精準切中現代人尋求深度放鬆的避世需求。

在節奏快速且資訊過載的現代生活中，走入山林早已成為許多人撫平心靈疲憊的選擇。研究顯示，旅人在欣賞壯麗景色時若能同步融入聽覺體驗，減壓效率將獲得顯著提升，且來自森林的自然音頻比起都市雜音更能為身心帶來深層放鬆。位於台中谷關群山環繞山谷中的奢華溫泉度假村虹夕諾雅谷關，正式宣布於2026年10月14日至2027年1月21日期間推出慢悠尋音秋冬限定專案。這場旅程將以靜聽、採集、共鳴三大核心主題貫穿，引領旅人循序漸進地踏入風拂林間、鳥語水聲與泰雅族傳統樂器Lubuw口簧琴交織的清透樂章，透過聽覺感知重新梳理思緒，找回內心的安定與和諧。

▲俯瞰水之庭園交錯的流水道，呈現出靜謐且具層次感的自然景致。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理



夜幕下的半露天溫泉與水畔調息，靜聽山泉流淌的心靈沉澱

泰雅族人自古以來依水而居，這趟聲音旅程便由聆聽潺潺水聲優雅拉開序幕。入住限定風音房型的貴賓，可以在客房專屬的半露天溫泉中浸沐，任由溫熱的泉水滋潤肌膚，同時讓耳邊傳來的涓涓水聲洗去累積已久的疲倦。當夜幕低垂、山谷歸於平靜之際，旅人將移步至水畔露臺，在淙淙水聲的溫柔包圍下進行輕柔的伸展與調息。順應著水流的天然節奏放慢呼吸，引導意識融入自然聲景，為夜晚醞釀一段深層安穩的高質感好眠。

▲清澈泉水順著石階潺潺流淌，帶來視覺與聽覺的雙重放鬆感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

晨光中的水之庭園收音，採集風與水交織的獨特音風景

清晨的陽光灑落山谷，第二天的探索將在充滿風與水元素的靜謐水之庭園中展開。旅人在專業收音設備的輔助下，親手採集大自然萬物間的密語，將所有感官細膩地聚焦於森林蓬勃的生命力。那些看似無聲的微風，在經過聲音放大技術後，呈現出如雛鳥般散發強大生命力的呼喊，伴隨著錦鯉在平靜水面劃開漣漪的細微水聲，以及竹林綠葉隨風輕碰撞的沙沙聲響。這些源於自然的細碎聲音相互交織，共同譜寫出扣人心弦且獨一無二的音風景。

▲充滿高聳樹木與蜿蜒水道的水之庭園，營造出遠離塵囂的森林秘境感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理



口簧琴傳承者Umas Papow親臨，共鳴百年泰雅文化的山林樂章

口簧琴作為泰雅族的傳統樂器與溝通工具，主要以竹片削製琴舌並透過口腔共鳴發聲，是傳遞訊息、連結自然與祖靈的重要文化橋樑。活動特別邀請泰雅族口簧琴傳承者Umas Papow（唔瑪斯·玻豹）親臨現場，並帶來珍貴的私人收藏。從在地傳統的單簧口簧琴到形似羽毛的金屬口琴，透過精彩的現場演奏與深度介紹，帶領旅人穿越百年光陰，探索琴聲背後的故事，深刻感受山林、溪谷與在地文化之間綿密而深厚的連結。

▲演奏者於綠意繚繞的山林間親身示範泰雅族傳統樂器口簧琴。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

▲特寫展示泰雅族口簧琴的細緻工藝與透過口腔共鳴發聲的傳統技藝。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

虹夕諾雅谷關慢悠尋音秋冬限定專案預約資訊與行程內容

這項專案採極致限量預約制，指定日期每日僅開放一組貴賓體驗，且僅限18歲以上的住宿貴賓參加。活動日期涵蓋2026年10月14日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日、12月23日，以及2027年1月6日、1月20日，共計8個梯次的兩天一夜行程。專案費用雙人組為30,500元、三人組為40,500元，費用包含一次晚餐會席料理、水畔調息、早餐、採集晨光聲跡體驗以及共鳴泰雅樂章活動。

▲客房內專屬的半露天溫泉池，讓旅人一邊享受源源湧出的泉水一邊遠眺山景。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理









虹夕諾雅 谷關 「慢悠尋音」秋冬限定專案

活動時間：

2026年10月14日至2027年1月21日（指定日期：2026年10月14日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日、12月23日，2027年1月6日、1月20日，共兩天一夜行程）

活動內容：

活動特色：專案以靜聽、採集、共鳴三大主題貫穿，包含客房半露天溫泉體驗、夜間水畔調息、水之庭園晨光收音採集自然聲境，以及泰雅族口簧琴傳承者Umas Papow現場演奏與文化導覽。

專案對象與人數：僅限18歲以上住宿貴賓，指定日期每日限量一組。

行程費用：雙人 30,500元/組、三人 40,500元/組（以上價格含稅，不含服務費及住宿費）。

費用包含：會席料理晚餐一次、水畔調息一次、早餐一次、採集晨光聲跡體驗一次、共鳴泰雅樂章體驗一次。





虹夕諾雅 谷關（HOSHINOYA Guguan）

店家地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

預約方式：限定風音房型，需先完成訂房，並於入住前14日中午12,00前透過信件預約（info_guguan@hoshinoya.com）

官方網站：https://hoshinoya.com/zhtw

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