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谷關溫泉頂級療癒！虹夕諾雅谷關秋冬限定慢悠尋音專案開賣

虹夕諾雅谷關虹夕諾雅谷關秋冬專案谷關溫泉飯店推薦台中奢華溫泉度假村
2026-09-05 00:10文字：編輯 李維唐 圖片提供:虹夕諾雅 谷關
編輯 李維唐

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奢華溫泉度假村虹夕諾雅谷關推出秋冬限定慢悠尋音專案，結合客房溫泉、水畔調息與泰雅族口簧琴體驗。窩客島資深編輯李維唐表示，這類將在地原民文化與自然聲景結合的頂級度假體驗，能精準切中現代人尋求深度放鬆的避世需求。

在節奏快速且資訊過載的現代生活中，走入山林早已成為許多人撫平心靈疲憊的選擇。研究顯示，旅人在欣賞壯麗景色時若能同步融入聽覺體驗，減壓效率將獲得顯著提升，且來自森林的自然音頻比起都市雜音更能為身心帶來深層放鬆。位於台中谷關群山環繞山谷中的奢華溫泉度假村虹夕諾雅谷關，正式宣布於2026年10月14日至2027年1月21日期間推出慢悠尋音秋冬限定專案。這場旅程將以靜聽、採集、共鳴三大核心主題貫穿，引領旅人循序漸進地踏入風拂林間、鳥語水聲與泰雅族傳統樂器Lubuw口簧琴交織的清透樂章，透過聽覺感知重新梳理思緒，找回內心的安定與和諧。  

▲俯瞰水之庭園交錯的流水道，呈現出靜謐且具層次感的自然景致。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲俯瞰水之庭園交錯的流水道，呈現出靜謐且具層次感的自然景致。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

夜幕下的半露天溫泉與水畔調息，靜聽山泉流淌的心靈沉澱

泰雅族人自古以來依水而居，這趟聲音旅程便由聆聽潺潺水聲優雅拉開序幕。入住限定風音房型的貴賓，可以在客房專屬的半露天溫泉中浸沐，任由溫熱的泉水滋潤肌膚，同時讓耳邊傳來的涓涓水聲洗去累積已久的疲倦。當夜幕低垂、山谷歸於平靜之際，旅人將移步至水畔露臺，在淙淙水聲的溫柔包圍下進行輕柔的伸展與調息。順應著水流的天然節奏放慢呼吸，引導意識融入自然聲景，為夜晚醞釀一段深層安穩的高質感好眠。  

▲清澈泉水順著石階潺潺流淌，帶來視覺與聽覺的雙重放鬆感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲清澈泉水順著石階潺潺流淌，帶來視覺與聽覺的雙重放鬆感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

晨光中的水之庭園收音，採集風與水交織的獨特音風景

清晨的陽光灑落山谷，第二天的探索將在充滿風與水元素的靜謐水之庭園中展開。旅人在專業收音設備的輔助下，親手採集大自然萬物間的密語，將所有感官細膩地聚焦於森林蓬勃的生命力。那些看似無聲的微風，在經過聲音放大技術後，呈現出如雛鳥般散發強大生命力的呼喊，伴隨著錦鯉在平靜水面劃開漣漪的細微水聲，以及竹林綠葉隨風輕碰撞的沙沙聲響。這些源於自然的細碎聲音相互交織，共同譜寫出扣人心弦且獨一無二的音風景。  

▲充滿高聳樹木與蜿蜒水道的水之庭園，營造出遠離塵囂的森林秘境感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲充滿高聳樹木與蜿蜒水道的水之庭園，營造出遠離塵囂的森林秘境感。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

口簧琴傳承者Umas Papow親臨，共鳴百年泰雅文化的山林樂章

口簧琴作為泰雅族的傳統樂器與溝通工具，主要以竹片削製琴舌並透過口腔共鳴發聲，是傳遞訊息、連結自然與祖靈的重要文化橋樑。活動特別邀請泰雅族口簧琴傳承者Umas Papow（唔瑪斯·玻豹）親臨現場，並帶來珍貴的私人收藏。從在地傳統的單簧口簧琴到形似羽毛的金屬口琴，透過精彩的現場演奏與深度介紹，帶領旅人穿越百年光陰，探索琴聲背後的故事，深刻感受山林、溪谷與在地文化之間綿密而深厚的連結。  

▲演奏者於綠意繚繞的山林間親身示範泰雅族傳統樂器口簧琴。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲演奏者於綠意繚繞的山林間親身示範泰雅族傳統樂器口簧琴。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲特寫展示泰雅族口簧琴的細緻工藝與透過口腔共鳴發聲的傳統技藝。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲特寫展示泰雅族口簧琴的細緻工藝與透過口腔共鳴發聲的傳統技藝。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理

虹夕諾雅谷關慢悠尋音秋冬限定專案預約資訊與行程內容

這項專案採極致限量預約制，指定日期每日僅開放一組貴賓體驗，且僅限18歲以上的住宿貴賓參加。活動日期涵蓋2026年10月14日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日、12月23日，以及2027年1月6日、1月20日，共計8個梯次的兩天一夜行程。專案費用雙人組為30,500元、三人組為40,500元，費用包含一次晚餐會席料理、水畔調息、早餐、採集晨光聲跡體驗以及共鳴泰雅樂章活動。

▲客房內專屬的半露天溫泉池，讓旅人一邊享受源源湧出的泉水一邊遠眺山景。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理
▲客房內專屬的半露天溫泉池，讓旅人一邊享受源源湧出的泉水一邊遠眺山景。 圖／虹夕諾雅 谷關提供；窩客島編輯李維唐整理



虹夕諾雅 谷關 「慢悠尋音」秋冬限定專案  

活動時間：

  • 2026年10月14日至2027年1月21日（指定日期：2026年10月14日、10月28日、11月11日、11月25日、12月9日、12月23日，2027年1月6日、1月20日，共兩天一夜行程）  

活動內容：

  • 活動特色：專案以靜聽、採集、共鳴三大主題貫穿，包含客房半露天溫泉體驗、夜間水畔調息、水之庭園晨光收音採集自然聲境，以及泰雅族口簧琴傳承者Umas Papow現場演奏與文化導覽。  
  • 專案對象與人數：僅限18歲以上住宿貴賓，指定日期每日限量一組。  
  • 行程費用：雙人 30,500元/組、三人 40,500元/組（以上價格含稅，不含服務費及住宿費）。  
  • 費用包含：會席料理晚餐一次、水畔調息一次、早餐一次、採集晨光聲跡體驗一次、共鳴泰雅樂章體驗一次。  


虹夕諾雅 谷關（HOSHINOYA Guguan）  

店家地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號  
預約方式：限定風音房型，需先完成訂房，並於入住前14日中午12,00前透過信件預約（info_guguan@hoshinoya.com）  
官方網站：https://hoshinoya.com/zhtw

體驗完深度的泰雅文化與聽覺饗宴之餘，想要鎖定更多全台頂級度假村與限定秋季體驗，可以繼續閱讀相關報導

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