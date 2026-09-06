台北萬豪攜手嘉義超難訂德州燒烤快閃3天！高空賞夜景開吃恐龍肋排與煙燻肉品

中秋聚餐想來點不一樣的質感體驗？台北萬豪酒店INGE’S Bar&Grill攜手嘉義超難訂名店Smokin’德州燒烤，推出限時3天的美式高空饗宴。資深編輯李維唐表示，這次合作將正宗木柴煙燻肉品搬上高空露台，不必遠赴嘉義就能一邊欣賞夜景一邊品嚐道地燒烤，是今年中秋最具特色的用餐選擇。

每逢中秋佳節，與親友聚在一起烤肉早已成為台灣人重要的節慶儀式，但今年中秋想要體驗不一樣的餐桌風景，不妨試試將傳統燒烤升級為具備美式風格的高空饗宴。位於台北萬豪酒店20樓的高空景觀餐廳酒吧INGE’S Bar&Grill，首度跨界攜手來自嘉義民雄、一週僅營業1天且極難預約的超人氣燒烤名店Smokin’德州燒烤在嘉義，於9月25日至9月27日推出月圓開燻限定客座活動。這次合作將熱情奔放的街頭與餐車煙燻文化帶上高空餐桌，單點餐點價格為520元+10%起，經典烤肉拼盤價格則為3,000元+10%起，讓台北饕客不必特地奔波前往嘉義，就能在絕美夜景與質感氛圍中品嚐正宗德州煙燻美食。

▲招牌煙燻牛前胸經過數十天醃製風乾，再以全木柴慢烤超過16小時，呈現外皮焦香、肉質柔嫩多汁的極致口感。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



嘉義神級燒烤插旗台北萬豪，正宗側燃式煙燻爐震撼登場

來自嘉義民雄的Smokin’德州燒烤在嘉義，創辦人黃度人於2020年創立該品牌，起初由街頭餐車與市集起家，因為對德州牛仔文化與煙燻燒烤工藝充滿熱情，甚至曾遠赴美國德州橫跨3座城市走訪多家傳奇燒烤名店深度交流。店家堅持100%全木柴燒烤與低溫慢烤工序，招牌牛胸肉需經歷數十天醃製與風乾，再以木柴慢烤超過16小時，繁複的純手工製作過程讓店家一週僅能開放1天營業，成為眾多美食愛好者夢寐以求的朝聖聖地。為了在台北萬豪完美呈現道地風味，高空露台區更特別進駐小型經典德州側燃式煙燻爐Offset Smoker，將露天木柴煙燻的靈魂完美融入高端餐飲環境。

▲經典烤肉拼盤集結「Texas Trinity」牛前胸、豬肋排與美式煙燻香腸，搭配經典配菜與限定恐龍肋排，份量豐富澎湃。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

驚豔味蕾的德州三元組與限定恐龍肋排亮相

在這次月圓開燻活動期間，饕客能品嚐到德州燒烤文化中最具代表性的Texas Trinity，內容涵蓋牛前胸、豬肋排以及美式煙燻香腸，並附上玉米麵包與南方薯泥等經典配菜。最受矚目的焦點莫過於尚未在常規菜單販售的限定品項DINO RIBS恐龍肋排，這道料理嚴選油脂分佈均勻的帶骨牛小排，經過全木柴低溫慢烤超過10小時，外層呈現焦香黑亮脆皮，內部則保有軟嫩多汁的完美口感。此外，全程手工自製的美式香腸分別融入墨西哥辣椒與雙重起司，煙燻豬肋排則呈現迷人的桃心木琥珀色澤，每一口都能感受到豐富的風味層次。

▲招牌料理「巴洛羅酒木煙燻美國頂級帶骨肋眼」，選用有王者之酒美稱的巴洛羅酒桶木燻香，賦予肉品濃郁層次。圖／台北萬豪酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



百萬夢幻烤爐與酒木煙燻料理加持，頂級高空餐酒饗宴

除了來自嘉義的美味煙燻燒烤外，INGE’S Bar&Grill也推出多款自家招牌炭火料理。餐廳擁有造價近4,000,000元、被譽為法拉利等級的Grillworks炭火烤爐，以及能瞬間加熱至攝氏上百度的Montague Grill超級烤箱。本次特別呈現巴洛羅酒木煙燻美國頂級帶骨肋眼，運用有王者之酒美稱的巴洛羅酒桶木為肉品燻香，同時提供波士頓龍蝦手工細扁麵等豐富選擇。餐廳曾連續多年榮獲世界級餐飲評鑑50 Best Discovery推薦，饕客能在270度高空視野中一覽台北101與松山機場飛機起降景致，搭配特調酒款與豐富酒藏，打造全方位的五感享受。部分熱門燒烤品項亦規劃於客座活動結束後繼續販售，讓這股煙燻美味持續蔓延。

▲「Smokin’德州燒烤在嘉義」本店配備大型全木柴煙燻爐，活動期間亦將小型側燃式煙燻爐進駐台北萬豪高空露台。圖／Smokin’德州燒烤在嘉義提供；窩客島編輯李維唐整理

▲創辦人黃度人堅持正統德州低溫慢烤工藝，將熱情奔放的道地美式煙燻燒烤文化帶進台北萬豪高空餐桌。圖／Smokin’德州燒烤在嘉義提供；窩客島編輯李維唐整理

台北萬豪「月圓・開燻」限定客座活動

活動時間：2026年9月25日至9月27日

活動內容：

單點品項：520元+10%起

經典烤肉拼盤：3,000元+10%起（包含牛前胸、豬肋排、美式煙燻香腸，附玉米麵包與南方薯泥）

限定主打：DINO RIBS 恐龍肋排（選用帶骨牛小排全木柴低溫燒烤逾10小時）

獨家體驗：高空露台區進駐小型經典德州側燃式煙燻爐「Offset Smoker」

特色加碼：現場同步提供「巴洛羅酒木煙燻美國頂級帶骨肋眼」、「波士頓龍蝦手工細扁麵」等招牌料理及原創特調酒款

台北萬豪酒店 INGE’S Bar & Grill

店家地址：台北市中山區樂群二路199號20樓

訂位專線：(02)2175-7999

線上訂位：https://reurl.cc/5dvpW7

解鎖更多高空夜景與特色美食的跨界合作，延伸閱讀帶您探索全台最難預約的私房名店。

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