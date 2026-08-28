林口奢華饗宴再升級！爵怡溫德姆攜手名廚陳德烈，頂級鳳吞翅與松露龍蝦華麗上桌。

林口爵怡溫德姆酒店聯手型男主廚陳德烈與館內名廚，重現頂級粵菜與創意日料。資深編輯李維唐表示，這場跨世代廚藝交流不僅傳承極致功夫，更賦予經典佳餚全新的當代生命力。

林口地區的餐飲風貌迎來了極具份量的轉型時刻。新北林口爵怡溫德姆酒店正式發表經典傳承匠心新藝餐飲計畫，邀請知名型男主廚陳德烈加入陣容，與館內三大餐廳的主廚團隊展開深度合作。這支核心團隊包含了酒店行政主廚鐘安富，富品軒港式飲茶主廚莊浩瑋，以及青山日本料理主廚蕭力升。四大名廚匯聚一堂，共同投入傳統名菜的研究，傳承與創新。這項計畫的核心焦點並非單純研發新菜色，而是廚藝精神與關鍵技術的世代接棒。透過香港粵菜師傅數十年累積的精湛刀工，火候掌控，燉煮功夫與醬汁調製靈魂，完整傾囊相授給台灣年輕世代主廚，同時串聯館內三大餐飲品牌，開展一場跨越菜系的味覺對話。

▲型男主廚陳德烈與林口爵怡溫德姆酒店四大主廚陣容合影。圖／新北林口爵怡溫德姆酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



頂級私廚重現繁複功夫粵菜

在專營頂級宴席的JJ將進酒私廚空間裡，主廚團隊致力於還原工序繁複的經典功夫菜。菜單重點呈現富臨金湯鳳吞翅，避風塘軟殼龍蝦，蔥花百花釀珠婆參，以及陳皮蟲草古法蒸七星斑等多道名菜。每一道佳餚皆需歷經長時間的高湯熬製與嚴謹備料，將傳統港式粵菜費時耗工的講究，原汁原味地呈現在當代餐桌上，展現出極致的風味層次與深厚底蘊。

▲避風塘軟殼龍蝦展現精緻擺盤與香氣。圖／新北林口爵怡溫德姆酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲JJ將進酒私廚重現頂級宴席名菜富臨金湯鳳吞翅。圖／新北林口爵怡溫德姆酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

港式飲茶注入當代創意風格

富品軒港式飲茶則嘗試將悠久的飲茶文化與當代飲食習慣結合，打造出充滿創意的餐點選項。經典品項包含酥皮蔓越莓叉燒包，菠菜琵琶蝦，肉鬆芋泥球與蟹粉豆腐煲。透過鹹甜平衡的風味組合與精緻的點心外型，既保留了傳統港味的核心靈魂，又貼近現代顧客對生活飲食的視覺與味蕾雙重期待。

▲富品軒港式飲茶呈獻菠菜琵琶蝦等當代新派港點。圖／新北林口爵怡溫德姆酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

日式料理跨越東西方食材界線

青山日本料理亦展現了不設限的料理視野，巧妙融匯東西方食材特性，推出野菜天婦羅黑蒜軟殼蟹與松露奶油龍蝦等時令佳餚。主廚活用季節性新鮮食材，輔以適度的醬汁搭配，呈現豐富的視覺畫面與口感韻味。型男主廚陳德烈特別談到，傳承並非單純複製過去，而是站在前人的根基上，創造屬於這個世代的風味記憶。林口爵怡溫德姆酒店期待透過這場跨世代交流，讓傳統廚藝得以接力發揚，帶領賓客在餐桌上感受經典與現代撞擊出的火花。

▲野菜天婦羅黑蒜軟殼蟹嚴選時令食材酥炸呈現。圖／新北林口爵怡溫德姆酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



品牌重塑打造北台灣高端生活場域

林口爵怡溫德姆酒店總經理陳柏瑆強調，餐飲即流量，餐飲即品牌，餐飲帶動整體營收是酒店的的核心戰略，期望藉此調整傳統飯店的經營思維。未來酒店不僅規劃導入米其林級客座主廚以提升餐飲實力，更打算將餐廳打造為引領話題的生活風格場域。在住宿空間方面，現有85間客房延續當代舒適設計理念，搭配大面落地窗的自然採光。未來計畫新增1至2種全新房型，持續優化配置以落實品牌精神。這是一場結合在地市場的全面品牌重塑工程，從餐飲，空間到服務全面進化，以全新姿態升級體驗，目標在最短時間內成為北台灣最具影響力的國際酒店與餐飲地標。

▲林口爵怡溫德姆酒店陳柏瑆總經理說明品牌重塑營運戰略。圖／新北林口爵怡溫德姆酒店提供；窩客島編輯李維唐整理









「經典傳承・匠心新藝」餐飲盛宴

活動時間： 即日起正式推出（詳細餐期與營運時間請依官方公告為準）

活動內容： 由型男主廚陳德烈攜手酒店行政主廚鐘安富、富品軒港式飲茶主廚莊浩瑋及青山日本料理主廚蕭力升共同研發，於館內「JJ將進酒私廚」推出富臨金湯鳳吞翅、避風塘軟殼龍蝦等功夫名菜；「富品軒港式飲茶」推出酥皮蔓越莓叉燒包等新派港點；「青山日本料理」則推出松露奶油龍蝦等跨界佳餚。





新北林口爵怡溫德姆酒店

店家地址： 新北市林口區八德路339號

官方網站： https://trypxinbeilinkou.com