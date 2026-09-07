CoCo買一送一要喝！30元「茉香凍奶綠」先喝，這8款任搭兩杯才99元

編輯 鄭雅之 表示：又到了喝飲料買一送一的時候了！

手搖飲愛好者又有全新喝爆理由了！知名連鎖手搖品牌CoCo都可正式宣布推出九月限定的小確幸活動，這次不僅帶來人氣商品限時一日買一送一的超狂折扣，更同步將深受熟客喜愛的常態性特惠活動進行全面升級，讓飲料控在微涼秋日裡輕鬆用銅板價享受滿滿的幸福感。

▲CoCo都可「茉香凍奶綠」加入Q彈手作茉香茶凍，清爽花香與柔和奶香完美交織，九月九日好友日憑券享買一送一優惠。





週三好友日買一送一

每週最令人期待的限時小確幸再次登場，9/9 特別推薦必喝款「茉香凍奶綠」，這款飲品選用傳統窨製工法將鮮花香氣薰入綠茶，配上濃郁奶香與Q彈手作茉香茶凍，交織出豐富的咀嚼口感，只要打開官方LINE線上平台領券，即可享受大杯買一送一兩杯只要60元的超划算甜甜價。

▲CoCo都可週三好友日限時快閃，透過官方通訊軟體線上領券即可享「茉香凍奶綠」第二杯0元超值好康。





九月加碼兩杯99元

除了單日快閃的超值好康之外，品牌更在九月加碼升級深受喜愛的經典組合。這次全新加入了「芒裡偷閒茉香凍」與「芒果美式」兩款話題飲品，全系列多達八種熱門口味供隨意挑選，大杯任選兩杯只要99元，無論是上班族午後想提神或是姊妹淘想解解饞，天天替換口味都完全喝不膩。

▲CoCo都可九月限定優惠「芒裡偷閒茉香凍」與「芒果美式」驚喜登場，全系列指定八款人氣飲品任選兩杯只要99元。





CoCo都可 週三好友日優惠

活動日期：2026年9月9日當天

活動內容：於官方LINE線上平台領券，可享茉香凍奶綠（L）買一送一，兩杯只要60元，每人限領2張券（共可購買4杯），數量有限售完為止

活動門市：全門市（商場門市及部分未販售該品項門市除外）





CoCo都可 九月加碼兩杯99元活動

活動日期：2026年9月起（不定期更新活動）

活動內容：指定大杯飲品任選兩杯只要99元

活動品項：芒裡偷閒茉香凍（L）、芒果美式（L）、紅柚香檸美式（L）、西西里手搗檸檬美式（L）、粉角奶茶（L）、紅柚雙響炮（L）、擂擂穀麥奶茶（L）、粉角檸檬冬瓜（L）

活動門市：全門市（商場門市及部分未販售該品項門市除外）





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