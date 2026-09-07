中秋聚餐不用生火！達美樂聯手乾杯燒肉搶攻和牛披薩外帶半價449元開吃

中秋烤肉迎來全新選擇，達美樂跨界聯手乾杯燒肉推出「和牛御豚燒肉披薩」，主打外帶半價 449 元起。資深編輯李維唐表示，這次雙品牌合作完美融合頂級和牛與便利披薩，免生火就能享用奢華風味，是今年中秋歡聚極具吸引力的熱門選購選擇。

日前連兩天登上熱門話題的走失和牛事件，真相終於水落石出。先前在社群平台Threads上引發網友熱烈討論的門市神秘訪客畫面，如今謎底正式揭曉。原先瘋傳有和牛與豬隻出沒於達美樂門市，以及乾杯燒肉居酒屋發起的全台協尋任務，正是兩大知名品牌為了本次跨界合作所精心鋪陳的趣味前導。雙方強強聯手將頂級燒肉美味直接搬上披薩，為廣大饕客帶來全新的極致味蕾體驗。

▲達美樂聯手乾杯燒肉推出「和牛御豚燒肉披薩」，嚴選頂級澳洲和牛與在地台灣豬肉，外帶即享半價 449 元優惠。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理



頂級食材結合精湛工藝交織出絕妙炙燒風味

本次推出的和牛御豚燒肉披薩，嚴選來自澳洲的頂級和牛與肉質扎實Q彈的台灣在地優質御豚。研發團隊經歷多次嚴格的食材搭配、風味調配與烘烤測試，精準掌握火候與獨家配方，成功鎖住和牛與御豚的鮮香肉汁。當現烤燒肉淋上乾杯燒肉的靈魂醬汁，再與香濃莫札瑞拉起司交融牽絲，起司奶香襯托出肉質甘甜，層次豐富的焦香與肉香在口中迸發，搭配達美樂經典手拍餅皮，完美還原燒肉店的銷魂美味。

▲達美樂「燒肉澎湃套餐」包含和牛御豚燒肉大披薩、經典大披薩與點心飲料，優惠價 899 元輕鬆搞定多人歡聚。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理

破盤優惠半價輕鬆享用和牛御豚雙重饗宴

看準中秋時節聚餐與歡聚需求，達美樂致力於讓消費者用實惠價格品嚐奢華美饌。新品和牛御豚燒肉大披薩即日起推出外帶半價嚐鮮優惠，只要449元即可輕鬆享用澳洲和牛與台灣御豚的雙重美味，大幅降低品嚐頂級和牛的門檻。不論是家庭小聚或個人饗宴，都能毫無負擔地感受極致的肉品饗宴。

澎湃套餐與多重優惠打造中秋歡聚首選

針對多人歡聚場景，達美樂同步推出中秋期間限定的燒肉澎湃套餐，售價899元，內容包含和牛御豚燒肉大披薩1個、經典系列大披薩1個、鱈魚星星4塊、香烤雞條5條以及1.25L大可樂1瓶，輸入優惠代碼019369即可享有。消費者無需經歷繁瑣的備料、生火與事後清理，即可輕鬆搞定派對餐點。此外更推出3個經典系列大披薩799元，優惠代碼994349，以及買大送大送大可樂590元起，優惠代碼980325等優惠，且皆可加價升級為和牛御豚燒肉大披薩，滿足各種聚會規模的饗宴需求。

▲達美樂推出 3 個經典系列大披薩 799 元限時優惠，亦可加價升級為新品和牛御豚燒肉大披薩。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲達美樂買大送大再送大可樂只要 590 元起，滿足不同人數的派對聚餐需求。圖／達美樂提供；窩客島編輯李維唐整理





達美樂Ｘ乾杯燒肉中秋限定新品與優惠活動

活動時間：即日起開賣，中秋期間限定

活動內容：

和牛御豚燒肉大披薩：外帶半價 449 元。

燒肉澎湃套餐：特價 899 元（約 64 折），內含和牛御豚燒肉大披薩 1 個、經典系列大披薩 1 個、鱈魚星星 4 塊、香烤雞條 5 條、1.25 L 大可樂 1 瓶（優惠代碼：019369）。

3 個經典系列大披薩：特價 799 元（優惠代碼：994349，可加價升級和牛御豚燒肉大披薩）。

買大送大送大可樂：特價 590 元起（優惠代碼：980325，可加價升級和牛御豚燒肉大披薩）。

掌握了中秋烤肉的最強懶人方案後，鎖定下列更多精選美食報導，讓你的連假餐桌豐富不重樣

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