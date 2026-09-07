米其林三星君品頤宮秋蟹奢華登場！9款當季極鮮活蟹料理限定開吃

秋天吃螃蟹的季節來了，頤宮中餐廳秋蟹美味率先開跑，一口氣推出九款期間限定的粵式秋蟹料理，保證讓海鮮老饕回味無窮。

秋風起又將進入品嚐肥美秋蟹的最佳季節，九度榮獲台灣米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳，即日起～11月29日推出期間限定的「星饌秋蟹饗宴」。由行政主廚陳偉強親自率領三星廚藝團隊，嚴選產地直送的頂級沙公、沙母、處女蟳及重達1公斤以上的加拿大黃金蟹，以繁複的粵菜工藝獻上秋蟹的豐腴鮮甜，海鮮控準備好螃蟹開吃了嗎！

主廚精粹高湯交融海味

這次秋蟹饗宴集結多道經典與創新兼具的粵式蟹餚，其中最吸睛的莫過於兩道靈魂主打。一是花甲蟹，主廚以龍蝦、洋蔥與番茄慢火熬製8至9小時淬鍊出精華高湯，加入稀有花甲山瓜子與肥美沙公，湯頭甘甜清澈，搭配珍稀豬頸肉、手工土雞肉鮮蝦餛飩與天津白菜，層層堆疊出豐饒細緻的秋日鍋物風味。每鍋10,800元。

▲龍蝦、洋蔥與番茄慢火熬的精華高湯加入稀有花甲山瓜子與肥美沙公，初秋溫補美味。



另一項就是紅油咖哩大沙公，大沙公經高溫拉油瞬間鎖住水分，再以特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液凝結成琥珀色細緻蛋花，吸飽濃郁蟹膏與辛香醬汁，搭配外酥內軟的金黃螺絲卷一同蘸取享用，滋味絕妙，每隻6,280元。

▲紅油咖哩大沙公以特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液凝結成細緻蛋花，滋味絕妙。

重現經典廣式繁複工藝

除了限定鍋物與咖哩外，頤宮還呈獻多道手工粵式螃蟹美味。

沙母美味三絕包含讓粉絲吸滿濃郁蟹汁精華的「沙母粉絲煲」、薑蔥爆香溫潤清甜的「薑蔥焗沙母」及嚴選宜蘭稻鴨糯米與玉米全雞高湯細火煨炒的「沙母糯米飯」。每道 4,280元。

▲沙母粉絲煲讓粉絲吸滿濃郁蟹汁精華，覺絕對是一道重口味美食。

▲經過薑蔥爆香溫潤清甜的薑蔥焗沙母，品嚐得到螃蟹鮮甜滋味。▲沙母炒糯米飯嚴選蟹黃豐腴的沙母，佐糯米與蟹鮮雞高湯細火煨炒，讓米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、鮮香馥郁；綴以珠蔥提香，盡展濃醇豐腴的秋蟹滋味。古法焗蟹蓋則展現極致手工，逐一拆取沙公蟹肉後拌入洋蔥、培根與蘑菇，釀回蟹蓋覆上麵包粉焗烤至金黃酥香，外酥內嫩、香氣馥郁。每1,880元。▲嚴選肥美沙公，細拆鮮嫩蟹肉，拌入洋蔥、培根與蘑菇釀回蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃酥香。下飯的避風塘炒沙公以大火爆炒蒜酥、乾辣椒與特製XO醬，鹹、香、辣交織，是粵菜中的經典滋味。每隻6,280元。▲嚴選肉質飽滿的鮮活沙公，以蒜酥、乾辣椒與特製 XO 醬大火爆炒，鑊氣十足。鹽焗處女蟳是加入丁香與八角提香，完美襯托處女蟳細緻肉質與油潤蟹膏。每隻1,980元。▲嚴選膏腴處女蟳，以海鹽佐丁香、八角細火鹽焗，辛香緩緩沁入細嫩蟹肉；蟹膏豐潤、肉質鮮甜彈嫩，尾韻馨香悠長，盡顯秋旬至鮮風味。最受注目的是花雕酒蛋白蒸黃金蟹，選用單隻重達1公斤以上的加拿大黃金蟹，以牛奶蛋白與陳年花雕酒蒸製，滑嫩蒸蛋承接黃金蟹鮮甜又伴著酒香，展現典雅細膩的粵式風采。每隻3,680元。▲蛋白佐牛奶蒸製成細緻滑嫩基底，黃金蟹以陳年花雕酒提香，再融入蟹汁、雞高湯與蛋黃回蒸。

預訂資訊總整理

為呈現最佳鮮度與品質，頤宮「星饌秋蟹饗宴」採全預訂制，想品嚐頂級星級蟹饌的朋友請務必提前規劃：

活動期間：即日起～11月29日

餐廳地址：君品酒店 17 樓「頤宮中餐廳」預訂規範：

沙公、沙母：須於 3 天前預訂

處女蟳：須於 4 天前預訂

加拿大黃金蟹：須於 7 天前預訂



