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米其林三星君品頤宮秋蟹奢華登場！9款當季極鮮活蟹料理限定開吃

秋蟹美味頤宮中餐廳米其林三星海鮮控
2026-09-07 18:20文字：編輯 李維唐 
編輯 李維唐

編輯 李維唐

秋天吃螃蟹的季節來了，頤宮中餐廳秋蟹美味率先開跑，一口氣推出九款期間限定的粵式秋蟹料理，保證讓海鮮老饕回味無窮。

秋風起又將進入品嚐肥美秋蟹的最佳季節，九度榮獲台灣米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳，即日起～11月29日推出期間限定的「星饌秋蟹饗宴」。由行政主廚陳偉強親自率領三星廚藝團隊，嚴選產地直送的頂級沙公、沙母、處女蟳及重達1公斤以上的加拿大黃金蟹，以繁複的粵菜工藝獻上秋蟹的豐腴鮮甜，海鮮控準備好螃蟹開吃了嗎！

主廚精粹高湯交融海味

這次秋蟹饗宴集結多道經典與創新兼具的粵式蟹餚，其中最吸睛的莫過於兩道靈魂主打。一是花甲蟹，主廚以龍蝦、洋蔥與番茄慢火熬製8至9小時淬鍊出精華高湯，加入稀有花甲山瓜子與肥美沙公，湯頭甘甜清澈，搭配珍稀豬頸肉、手工土雞肉鮮蝦餛飩與天津白菜，層層堆疊出豐饒細緻的秋日鍋物風味。每鍋10,800元。

▲龍蝦、洋蔥與番茄慢火熬的精華高湯加入稀有花甲山瓜子與肥美沙公，初秋溫補美味。
▲龍蝦、洋蔥與番茄慢火熬的精華高湯加入稀有花甲山瓜子與肥美沙公，初秋溫補美味。

另一項就是紅油咖哩大沙公，大沙公經高溫拉油瞬間鎖住水分，再以特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液凝結成琥珀色細緻蛋花，吸飽濃郁蟹膏與辛香醬汁，搭配外酥內軟的金黃螺絲卷一同蘸取享用，滋味絕妙，每隻6,280元。
▲紅油咖哩大沙公以特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液凝結成細緻蛋花，滋味絕妙。

▲紅油咖哩大沙公以特製紅油咖哩醬慢火煨煮，起鍋前淋入生鴨蛋液凝結成細緻蛋花，滋味絕妙。

重現經典廣式繁複工藝

除了限定鍋物與咖哩外，頤宮還呈獻多道手工粵式螃蟹美味。
沙母美味三絕包含讓粉絲吸滿濃郁蟹汁精華的「沙母粉絲煲」、薑蔥爆香溫潤清甜的「薑蔥焗沙母」及嚴選宜蘭稻鴨糯米與玉米全雞高湯細火煨炒的「沙母糯米飯」。每道 4,280元。

▲沙母粉絲煲讓粉絲吸滿濃郁蟹汁精華，覺絕對是一道重口味美食。
▲沙母粉絲煲讓粉絲吸滿濃郁蟹汁精華，覺絕對是一道重口味美食。
▲嚴選宜蘭稻鴨糯米與玉米全雞高湯細火煨炒的沙母糯米飯品嚐得到在地食材風味。

▲經過薑蔥爆香溫潤清甜的薑蔥焗沙母，品嚐得到螃蟹鮮甜滋味。
▲沙母炒糯米飯嚴選蟹黃豐腴的沙母，佐糯米與蟹鮮雞高湯細火煨炒，讓米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、鮮香馥郁；綴以珠蔥提香，盡展濃醇豐腴的秋蟹滋味。

▲沙母炒糯米飯嚴選蟹黃豐腴的沙母，佐糯米與蟹鮮雞高湯細火煨炒，讓米粒飽吸蟹黃精華，粒粒分明、鮮香馥郁；綴以珠蔥提香，盡展濃醇豐腴的秋蟹滋味。

古法焗蟹蓋則展現極致手工，逐一拆取沙公蟹肉後拌入洋蔥、培根與蘑菇，釀回蟹蓋覆上麵包粉焗烤至金黃酥香，外酥內嫩、香氣馥郁。每1,880元。
▲嚴選肥美沙公，細拆鮮嫩蟹肉，拌入洋蔥、培根與蘑菇釀回蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃酥香。

▲嚴選肥美沙公，細拆鮮嫩蟹肉，拌入洋蔥、培根與蘑菇釀回蟹蓋，覆上麵包粉焗烤至金黃酥香。

下飯的避風塘炒沙公以大火爆炒蒜酥、乾辣椒與特製XO醬，鹹、香、辣交織，是粵菜中的經典滋味。每隻6,280元。
▲嚴選肉質飽滿的鮮活沙公，以蒜酥、乾辣椒與特製 XO 醬大火爆炒，鑊氣十足。

▲嚴選肉質飽滿的鮮活沙公，以蒜酥、乾辣椒與特製 XO 醬大火爆炒，鑊氣十足。

鹽焗處女蟳是加入丁香與八角提香，完美襯托處女蟳細緻肉質與油潤蟹膏。每隻1,980元。
▲嚴選膏腴處女蟳，以海鹽佐丁香、八角細火鹽焗，辛香緩緩沁入細嫩蟹肉；蟹膏豐潤、肉質鮮甜彈嫩，尾韻馨香悠長，盡顯秋旬至鮮風味。

▲嚴選膏腴處女蟳，以海鹽佐丁香、八角細火鹽焗，辛香緩緩沁入細嫩蟹肉；蟹膏豐潤、肉質鮮甜彈嫩，尾韻馨香悠長，盡顯秋旬至鮮風味。

最受注目的是花雕酒蛋白蒸黃金蟹，選用單隻重達1公斤以上的加拿大黃金蟹，以牛奶蛋白與陳年花雕酒蒸製，滑嫩蒸蛋承接黃金蟹鮮甜又伴著酒香，展現典雅細膩的粵式風采。每隻3,680元。
▲蛋白佐牛奶蒸製成細緻滑嫩基底，黃金蟹以陳年花雕酒提香，再融入蟹汁、雞高湯與蛋黃回蒸。

▲蛋白佐牛奶蒸製成細緻滑嫩基底，黃金蟹以陳年花雕酒提香，再融入蟹汁、雞高湯與蛋黃回蒸。

預訂資訊總整理

為呈現最佳鮮度與品質，頤宮「星饌秋蟹饗宴」採全預訂制，想品嚐頂級星級蟹饌的朋友請務必提前規劃：
活動期間：即日起～11月29日
餐廳地址：君品酒店 17 樓「頤宮中餐廳」預訂規範：
沙公、沙母：須於 3 天前預訂
處女蟳：須於 4 天前預訂
加拿大黃金蟹：須於 7 天前預訂

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