3COINS西門町首店開箱！不只煎魚神器，必買商品、價錢表一次看，整理券先領

編輯 鄭雅之 表示：3COINS台灣首店終於要開了！台幣售價一覽表一次看～

日系雜貨愛好者又有血拼新去處，日本知名生活品牌3COINS首次跨海來台，選在西門商圈誠品生活武昌，打造寬敞舒適的購物環境。3COINS西門町店集結便利廚房、聰明收納、隨身3C、洗滌盥洗、質感飾品、旅行好物以及專屬台灣限定等7大區域，並在試營運期間祭出專屬折扣，邀請大家一起體驗高CP值的日系生活美學。

▲3COINS台灣首店主打便利廚房專區，包含話題煎魚神器微波爐調理器等熱門商品一應俱全（攝影：鄭雅之） ▲誠品生活武昌3COINS暢銷商品專區，一次逛齊日本熱賣居家雜貨與廚房神器（攝影：鄭雅之）





微波神器登場懶人料理救星

走進近百坪的門市空間，極具話題性的生活工具隨處可見。其中備受矚目的料理神隊友「微波爐調理器」日幣價格2000日元台幣僅售669元，而容量更大且能煎炒煮蒸的「微波爐深型調理器」台幣售價1059元，免開火就能做出美味佳餚。另外廚房必備的「多功能切片器」台幣169元，搭配5種刀片讓蔬果切片、刨絲與磨泥輕鬆搞定。

▲話題性極高的微波爐調理器，售價669元，免開火就能快速製作煎魚等料理（攝影：鄭雅之）





生活智慧解方出行隨身必備

除了料理神器之外，收納與隨身系列同樣亮點十足。出門在外能輕鬆掛扣外套的「外套掛帶」與一鍵旋轉取藥的「旋轉藥盒」，日幣均為300日元台幣只要99元。出差與旅遊分裝必備的「拋棄式分裝袋」台幣99元，還有容量升級且半透明防潑水的「透明收納袋LL」台幣169元，都是兼具實用與質感的日常法寶。

▲人氣外出好物外套掛帶，售價99元，可自由調節長度將外套輕鬆扣掛於包包（攝影：鄭雅之）





台灣限定商品亮眼獨家設計開賣

深受期待的台灣獨家限定系列更是不容錯過。選用輕量耐用布料製作的「小物收納包S」台幣99元，還有解決雨天雨水沾濕包包困擾的「摺疊傘收納袋」台幣169元。另外提供多色選擇且輕便好攜帶的「環保購物袋（中）」台幣169元，貼心回應台灣民眾日常外出的各種生活需求。

▲台灣限定摺疊傘收納袋，售價169元，防沾濕設計能輕鬆掛於包包（攝影：鄭雅之） ▲專為台灣粉絲打造的台灣限定系列，多款獨家包款與收納袋限時搶購（攝影：鄭雅之）





多款日系熱銷髮品車用配件

除了10大推薦商品之外，現場也引進眾多日本高人氣質感生活配件。包含洗臉時防止水往手臂流的「洗臉吸水防濕腕帶」、一機搞定清潔晾乾與收納的「刷子化妝劑清潔器」，還有出遊必備的「車用飲料架」與「折疊飲料提籃」。連毛孩專屬的「狗狗外出糞便袋收納包」也只要99元，加上「防靜電梳子」、「速乾洞洞梳」與小朋友專屬飾品，全方位滿足全家需求。

▲便利實用的折疊飲料提籃，外出手搖飲與野餐隨身攜帶輕鬆方便（攝影：鄭雅之） ▲多功能刷子化妝劑清潔器，一次滿足彩妝刷具清潔、晾乾與收納的三合一需求（攝影：鄭雅之）





試營運整理券入場指南與優惠



▲一鍵按壓旋轉藥盒，售價99元，可存放一週藥量讓隨身保健品分類存取更便利（摄影：鄭雅之） ▲一鍋多用的微波爐深型調理器，售價1059元，輕鬆滿足燉煮與蒸煮需求（攝影：鄭雅之）



計畫前往採購的民眾需多加留意，店家為了維持良好購物體驗，試營運期間特別實施現場整理券號碼牌分流機制。每日首批入場排隊時間訂於11點15分在誠品生活武昌1樓發放，顧客可透過現場手機掃碼領取整理券並依指引時段進場，把握試營運限定優惠檔期輕鬆將各類生活好物帶回家。



3COINS台灣一號店 店家資訊



地址：臺北市萬華區萬壽里武昌街二段77號4樓，誠品生活武昌）

營業時間詳情： 9月8日至9月10日：11點30分至19點 9月11日：11點30分至16點 9月12日開幕日：13點至22點 9月13日起正常營業：11點30分至22點

開幕日：2026年9月8日地址：臺北市萬華區萬壽里武昌街二段77號4樓，誠品生活武昌）

3COINS西門町店開幕優惠

開幕優惠： 9月8日至9月11日試營運期間，享全館85折優惠。



3COINS西門町店試營運整理券領取辦法

試營運入場須知： 採整理券分流入場，每日首時段於11點15分在誠品生活武昌1樓開放排隊，可掃描現場QR Code領取整理券依指定時段入場。





更多療癒生活小物要買！

推薦閱讀：a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆

推薦閱讀：扭蛋控快衝！萬代「美吉吊飾」限時代幣降價優惠開跑，全台四間門市款式地址一次看

推薦閱讀：台幣30有找！店員都默默囤貨的無印良品「百元好物」6選，捲軸垃圾袋根本收垃圾救星





看更多3COINS台灣西門町店 照片

▲狗狗外出糞便袋收納包，售價99元，附掛鉤方便掛於牽繩或包包寵物友善推薦（攝影：鄭雅之）

▲3COINS正反兩穿拖鞋台灣也有賣，提供兼具便利與簡約設計的居家生活用品（攝影：鄭雅之）

▲經典熱銷透明收納袋LL，售價169元，防潑水半透明設計且加長提把便於肩背（攝影：鄭雅之）

▲實用的車用手機與平板支架，平價高質感設計讓車內收納更升級（攝影：鄭雅之）

▲旅行必備拋棄式分裝袋，售價99元，纖細輕便好攜帶且衛生滿足出差運動需求（攝影：鄭雅之）

▲3COINS便利廚房與洗滌盥洗專區，打造忙碌日常也能輕鬆享受的日系生活美學（攝影：鄭雅之）

▲台灣限定版小物收納包S，售價99元，輕巧材質方便分類隨身小物（攝影：鄭雅之）

▲3COINS台灣首店專區熱賣推薦，集結多款日本爆款廚房與生活用品（攝影：鄭雅之）

