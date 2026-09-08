別再買彩妝！網推Olive Young「神級睡衣」免穿內衣超舒服，襯衫剪裁+質感色系外出也OK

編輯王瀅瀅表示，可惡，下次去韓國又多一個必買！

說到韓國旅遊，大家手刀直奔Olive Young掃貨幾乎成了標準作業流程。不過這間美妝殿堂除了熱銷彩妝與保養品外，還藏著不少讓人眼睛一亮的韓國質感居家生活選物！近期這套韓國NAREUN睡衣套裝，就是在Threads與IG社群上被網友推爆、討論度極高的人氣商品。其主打居家外出兩穿設計，不僅打破傳統睡衣只能窩在家裡的刻板印象，更憑著超高顏值與解放身體束縛的機能，成功收服無數追求極致舒適的懶人們的心。

▲OliveYoung除了美妝與保養好物，店內的質感生活選品也相當好挖寶，其中NAREUN睡衣成為近期熱推商品。

一穿上就舒服到想躺平！連胸墊都貼心幫你準備好

這套由韓國品牌NAREUN推出的Breathem In and Out系列，之所以能在網路上掀起搶購風潮，關鍵在於其徹底解放女性身體束縛的貼心巧思。上衣部分採用100%純棉輕盈材質，並貼心內建胸墊設計，讓人卸下內衣束縛的同時也能保有適度支撐；下身則是專為女性身體結構打造的無壓迫平口短褲，完美解決傳統內褲容易摩擦或壓迫私密區的困擾，從根本帶來宛如深呼吸般的自在感受。

除了無可挑剔的舒適度，這系列單品最讓人愛不釋手的地方在於主打離家一英里內都能自在穿著的「One-mile Wear」概念；也就是介於居家睡衣與外出服之間，在家能穿得放鬆、出門買東西或散步也完全不尷尬，一衣兩穿CP值超高。

▲採用100%純棉輕盈材質，無壓平口短褲與內建胸墊設計讓人免受內衣束縛。

下樓拿外送也OK！襯衫剪裁+韓系選色穿出門也美

而在剪裁上，這件睡衣採用帶有微度假氛圍的翻領開襟襯衫與寬鬆版型，上衣兩側更貼心配置口袋收納隨身小物，完美融合作為外出行頭的便利機能；配色方面更一口氣推出開心果綠、藍莓紫、草莓粉、芥末黃、水藍與磚紅等六款豐富選色，讓睡衣徹底跳脫傳統框架。

▲結合微度假感翻領襯衫與便利口袋，完美實直接穿出門也OK的休閒美學。

有不少實際開箱分享的台灣網友也給予高度評價，大讚「在家想穿得舒服的朋友都能買」，無論是慵懶賴在沙發追劇，還是臨時出門買咖啡，一套穿上就能隨性出發。目前此套睡衣在Olive Young售價為29,900韓元起（約台幣750元起），若你也是很追求生活儀式感與舒適感的朋友，這套睡衣絕對是下趟韓國旅遊裡不可錯過的OliveYoung必敗清單！

▲開心果綠與藍莓紫等多款韓系質感選色，直接讓人選擇障礙。





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