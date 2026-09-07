星巴克5大優惠先喝買一送一！3款夏威夷果燕麥新飲料、杜拜巧克力千層加碼推

編輯 鄭雅之 表示：有優惠、有新品，又有藉口喝星巴克了！

迎接微涼秋季，星巴克將於9月9日推出全新「夏威夷果燕麥系列飲品」。這次除了有堅果香氣濃郁的特色咖啡，還結合爆紅款「杜拜巧克力千層薄餅」、限定咖啡豆與質感生活周邊，加上foodomo與foodpanda等平台祭出的外送第二杯半價與聯名卡買一送一優惠，幫大家打造超划算的秋日下午茶提案。



▲星巴克夏威夷果燕麥系列新品帶來濃郁堅果香氣與多層次口感。

▲星巴克魚尾把手女神馬克杯與人魚小熊玻璃TOGO冷水杯交織出優雅藝術美學。





堅果燕麥系列三款風味推薦

新品「冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡」採用黃金烘焙濃縮搭配滑順燕麥奶，頂層撒上糖漬夏威夷豆碎粒，口感層次極佳。熱飲控可以點「烤夏威夷果燕麥那堤」，微甜焦糖香非常順口。想喝甜點口感就選「烤夏威夷果燕麥星冰樂」，滿滿堅果香氣讓人一口接一口。



▲星巴克秋季推出冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥那堤與烤夏威夷果燕麥星冰樂。





爆紅杜拜巧克力千層！星巴克也有

除了飲料有驚喜，這次話題新品「杜拜巧克力千層薄餅」更是必吃亮點。濃郁巧克力千層包裹著開心果餡與杜拜脆絲，入口同時能吃到綿密與酥脆兩種口感。咖啡豆則推出帶有柑橘果香的「星巴克瑟加堤綜合咖啡」，以及口感深沉醇厚的「星巴克1971深烘焙咖啡」，適合咖啡控細細品味。



▲星巴克秋季話題甜點「杜拜巧克力千層薄餅」融合開心果餡與杜拜脆絲。





小熊玻璃吊飾要先搶

粉絲這波千萬別錯過質感周邊，本季推出復古懷舊風格的「星巴克1971品牌創始系列」，以及融入藍白圖騰與金色細節的「星巴克女神謬思系列」，品項包含馬克杯與STANLEY聯名保溫杯。最引人矚目的超萌「人魚小熊玻璃吊飾」，精緻造型讓人想全套收集，金星級會員還能透過專屬星星免費兌換帶回家。



▲星巴克1971創始不鏽鋼杯與不鏽鋼把手杯展現經典復古綠意文化。

▲星巴克海洋繆思不鏽鋼彈蓋瓶與STANLEY聯名隨行杯等風格生活周邊商品。





星巴克買一送一要喝

想省荷包別錯過好康活動，foodomo推出點購特大杯草莓巴西莓檸檬星沁爽等指定飲品雙杯優惠價150元，或是指定那堤雙杯240元。foodpanda則有巧克力可可碎片星冰樂等指定大杯飲品享第二杯半價優惠。若是持uniopen聯名卡於實體門市消費，每週一可享指定飲料買一送一、每週二享指定咖啡糕點組合8折。



▲星巴克祭出買一送一、第二杯半價等優惠。(攝影：鄭雅之)

▲夏天消暑必喝星巴克星沁爽兩杯特大杯150元。(攝影：鄭雅之)

星巴克 秋季新飲料、甜點推薦

新品上市日期：2026年9月9日全台門市開賣

新品售價：

冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡：Tall 165元、Grande 180元、Venti 195元

烤夏威夷果燕麥那堤：Tall 170元、Grande 185元、Venti 200元

烤夏威夷果燕麥星冰樂：Tall 170元、Grande 190元、Venti 210元

杜拜巧克力千層薄餅：240元

星巴克瑟加堤綜合咖啡 250g：600元

星巴克1971深烘焙咖啡 250g：580元





星巴克會員活動

會員獨家活動：人魚小熊玻璃吊飾開放金星級會員以專屬星星進行兌換





星巴克優惠

foodomo外送優惠

2026/8/26至2026/9/8：點購兩杯大杯焦糖奶香紅茶那堤或大杯馥列白，享雙杯優惠價240元

2026/8/19至2026/9/8：點購兩杯特大杯草莓巴西莓檸檬星沁爽或芒果火龍果檸檬星沁爽，享優惠價150元





2026/8/26至2026/9/8：點購兩杯大杯焦糖奶香紅茶那堤或大杯馥列白，享雙杯優惠價240元 2026/8/19至2026/9/8：點購兩杯特大杯草莓巴西莓檸檬星沁爽或芒果火龍果檸檬星沁爽，享優惠價150元 foodpanda外送優惠

2026/8/26至2026/9/8：點購兩杯大杯以上巧克力可可碎片星冰樂、冰焦糖奶香紅茶那堤或冰奶香臻果風味摩卡，享第二杯半價





2026/8/26至2026/9/8：點購兩杯大杯以上巧克力可可碎片星冰樂、冰焦糖奶香紅茶那堤或冰奶香臻果風味摩卡，享第二杯半價 uniopen聯名卡實體門市優惠（2026/07/01至2026/12/31）

每週一：刷卡購買兩杯大杯以上同容量、冰熱、風味飲料，享買一送一

每週二：刷卡購買大杯美式咖啡加起司里肌可頌享組合價164元，或大杯美式咖啡加經典起司蛋糕享組合價188元





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