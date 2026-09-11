大苑子酪梨布丁回歸！隱藏版買一送一要先喝，3大會員優惠曝光

編輯 鄭雅之 表示：每年都要喝大苑子酪梨布丁鮮奶終於回來了！

每到換季時節，許多飲料控早已開始期待心目中的神級飲品回歸。大苑子於9月11日在全台門市開賣初秋限定風味，這次不僅讓大家許久未見的台灣在地酪梨系列強勢回歸，人氣極高的經典手工布丁系列也同步加碼登場，讓喜歡厚實口感與滿滿料頭的饕客們，在這個九月隨時都能來上一杯滿滿的療癒感。



▲大苑子選用台灣在地高品質酪梨搭配許慶良特A級鮮奶，推出秋季限定濃郁系飲品「許慶良酪梨鮮奶」。





大苑子酪梨布丁回歸！

對於喜歡濃郁風味的飲料控來說，經典回歸的「許慶良酪梨鮮奶」絕對是秋天必喝清單之一。店家選用台灣在地高品質酪梨，直接打入許慶良特A級鮮奶裡面，味道順口綿密，自然的酪梨香氣與奶香拿捏得剛剛好。如果想要更豐富的口感，加入滑嫩手工布丁的「許慶良酪梨布丁鮮奶」能一次吃到雙重風味，喝起來更有飽足感。



▲大苑子初秋限定「許慶良酪梨布丁鮮奶」將新鮮在地酪梨、特A級鮮奶與滑嫩布丁結合，一次滿足酪梨控與布丁控。





經典手工布丁茶飲加碼登場

除了話題十足的酪梨之外，這次也同步照顧到熱愛咀嚼感的朋友，順勢加碼推出了「布丁奶茶」以及「許慶良布丁鮮奶茶」。濃郁奶茶與特A級鮮奶茶各自散發溫潤茶香，配上滑順的手工布丁，整體喝起來香甜卻不顯得厚重，不管是下午茶解饞或是下班犒賞自己，都是最熟悉的療癒好滋味。



▲大苑子經典「許慶良布丁鮮奶茶」嚴選特A級鮮奶調配，完美融合乳香與茶香，配上手工布丁打造療癒滋味。





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▲大苑子人氣新品「許慶良酪梨布丁鮮奶」於9月11日全台門市開賣，香醇滑順的層次風味是秋天手搖飲首選。

大苑子酪梨鮮奶系列 售價

許慶良酪梨鮮奶 中杯80元

許慶良酪梨布丁鮮奶 中杯 80元





大苑子布丁系列 售價

布丁奶茶 大杯北部70元、中南部65元

許慶良布丁鮮奶茶 大杯北部80元、中南部75元





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