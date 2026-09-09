出國上網沒用完的流量不用浪費了！Klook推出首創eSIM錢包保存流量跨國繼續用，即日起天天開搶50元吃到飽

許多民眾出國旅遊時最怕預估網路用量不準確，經常面臨流量過期浪費的困擾。資深編輯李維唐表示，Klook首創eSIM錢包功能，讓旅客能保存剩餘流量於下一趟旅程或跨國使用，徹底解決海外上網痛點。

對於許多喜愛自由行的旅客來說，每一次出國前挑選海外上網方案，總是一場令人糾結的算術題。深怕旅途中地圖導航、打卡發限時動態或追劇把網路用光，不少人習慣預先購買較大的流量包，但在行程結束返國之際，打開手機選單卻常常發現還有好幾個GB的流量尚未用完。這些隨著旅程劃下句點而悄悄到期的剩餘流量，往往讓人在打包行李時感到一陣可惜。針對台灣、韓國及澳洲旅客所進行的焦點團體研究明確指出，大多數旅人在面對購買後未用完且直接到期的網路流量時，極易產生無形的浪費感，同時也強烈渴望能夠以更直覺、透明的方式掌握剩餘流量的使用狀況。

▲Klook「eSIM錢包」讓旅客可保存流量於不同國家接著用（圖為日本北海道賞楓一日遊） 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理



海外網卡痛點破解！跨國旅遊流量無痛累積延伸至下一趟旅程

為了徹底解決旅人在海外上網時面臨的流量焦慮與浪費問題，旅遊預訂平台Klook率先推出業界首創的「eSIM錢包」功能，重新定義海外數位通訊的使用規則。這項創新的服務機制讓旅客在旅途中未消耗完畢的流量，不再隨著返國而憑空蒸發，而是能夠順利保存至個人專屬的數位錢包當中，作為未來旅行的通訊儲備。更令人驚喜的是，該功能打破了傳統網卡的國家限制，支援多國之間的流量接續使用。假設旅人在上次的東京行留下剩餘流量，當下一次踏上首爾、曼谷或是其他熱門目的地時，便能直接依照適用方案規則將存放在錢包中的流量提出並接續使用，讓每一份買下的網路資源都能發揮極致價值。

轉贈分享超便利！專屬連結讓流量化身出國旅遊暖心好禮

假使短期之內沒有再度遠行的計畫，這些珍貴的剩餘流量也不會因此閒置。全新的「eSIM錢包」同時導入了極具社群互動感的分享機制，讓使用者能隨時將剩餘流量當作一份實用的禮物，轉贈給即將出發去外國旅行的家人、朋友或是同行旅伴。使用者只需要透過Klook的應用程式進入錢包頁面，輕鬆點選即可快速生成專屬的分享連結。透過通訊軟體LINE或是各類社群平台，就能將這份上網流量一鍵傳送給親友。這項設計不僅大幅提升了流量的使用效益，更在朋友與家人之間創造了充滿溫度的旅行互動體驗，讓原本閒置的資源轉化為祝賀親友順利出遊的暖心心意。

▲Klook「eSIM錢包」讓旅客可保存流量於不同國家接著用（圖為韓國和談林賞楓之旅） 圖／Klook提供；窩客島編輯李維唐整理

限時優惠熱烈開跑！天天限量搶購50元eSIM吃到飽

為了慶祝這項劃時代的新功能正式上線，平台特別同步推出了震撼市場的限時好康回饋活動。自2026年9月9日起至2026年9月17日為止，每天上午11點整將準時開放限量搶購活動，讓幸運旅客能夠以驚喜價50元搶購到熱門的eSIM吃到飽方案。這項優惠無疑為近期有規劃出國旅遊的民眾帶來極高CP值的上網選擇。從出發前的方案選購、在地旅途中的順暢連線，再到行程結束後將剩餘流量存入錢包或分享給親友，全新的數位通訊服務正徹底改變著現代人的跨境旅遊體驗。

Klook eSIM錢包新功能上線限時優惠

活動時間：即日起至2026年9月17日，每日11點開搶

活動內容：每日11點限量開搶50元eSIM吃到飽方案

活動官網：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/travel-esim-roaming-wifi-sim/

除了彈性靈活的網卡新功能之外，近期還有哪些海外自由行必備的優惠神器，一起來看看

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