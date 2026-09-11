玩總迷荷包失守！韓潮牌「玩具總動員檯燈」美到像藝術品，隨附皮克斯磁吸球萌翻

編輯王瀅瀅表示，身為玩總死忠粉絲，這座檯燈就算再貴也要入手啊！

皮克斯經典動畫《玩具總動員》風靡全球，陪伴無數人度過童年時光。韓國人氣潮流設計品牌NOBIGDEAL推出一系列「玩具總動員檯燈」，以極簡幾何線條重新解構經典角色，將胡迪、蛋頭先生等靈魂元素轉化為質感居家燈具。不同於一般公仔周邊，這款無線可攜式檯燈能完美融入大人系的質感空間，並兼具三段調光實用機能與精緻設計感，消息一出立刻引爆話題，成為眾多玩總迷心中必收的夢幻逸品！

▲韓國潮流品牌 NOBIGDEAL 推出玩具總動員主題檯燈，將經典角色轉化為極簡風居家燈具。

格紋胡迪燈必收！還附皮克斯磁吸球太犯規

品牌秉持著輕鬆幽默的設計精神，將大眾熟悉的流行符碼重塑。這系列檯燈將經典人物的精髓去繁就簡，像是胡迪款運用了黃底紅格紋襯衫視覺搭配湛藍燈柱，安迪房間款則塗上象徵性的藍天白雲圖樣。

▲檯燈汲取胡迪格紋襯衫與安第房間藍天白雲壁紙等靈魂元素，把經典人物精髓完美融入燈具細節。

蛋頭先生款更是發揮幾何趣味，把五官與帽子融合在燈罩造型上，還能自由拆卸與組合配件，充滿互動樂趣。燈具底座附有可移動的經典皮克斯球或角色磁吸配件，隨手吸附在燈座上的設計更為日常點亮滿滿儀式感。

▲蛋頭先生款配件支援自由拆卸組合，搭配燈座上的磁吸皮克斯球，為日常點亮滿滿互動儀式感。

充飽電想放哪就放哪！三段調光超萬用

除了吸睛外觀，商品的機能性同樣毫不馬虎。燈具內建4000mAh鋰電池並配備Type-C充電埠，充滿電約需4小時，便能提供4至6小時的無線續航能力，免去被線材牽絆的煩惱。光源部分支援三段色溫調節，從3000K暖黃光至6000K冷白光均可輕鬆切換，同時具備三段亮度調光，無論是放在床頭作為夜燈，或是擺在書桌充當閱讀補光都極具實用性。

▲檯燈支援三段色溫切換與三段亮度調光，無論是放在床頭作為夜燈或是書桌閱讀補光都極具實用性。

這系列檯燈在細節處展現出滿滿用心，外箱包裝採用專屬設計，所有包裝與緩衝材皆選用環保紙質材料製作，收到的瞬間就像收到一份精緻禮物。目前想入手的粉絲可以透過韓國NOBIGDEAL官方網站訂購，或是透過代購購買。也能關注官方IG帳號（nobigdeal.original）注意有無快閃店訊息，下回去韓國逛街時，直接抱一台可愛檯燈回家。

▲此系列檯燈去繁就簡的幾何設計兼具童趣與高級感，商品一開賣立刻成為玩總迷心中的夢幻逸品，圖為經典角色阿薛檯燈。

NOBIGDEAL玩具總動檯燈 NOBIGDEAL玩具總動員阿薛（시드）可攜式檯燈：218,000韓元（約台幣5,232元）

NOBIGDEAL玩具總動員寶貝（보핍）可攜式檯燈：186,000韓元（約台幣4,464元）

NOBIGDEAL玩具總動員胡迪（우디）可攜式檯燈：186,000韓元（約台幣4,464元）

NOBIGDEAL玩具總動員安第房間（앤디스룸）可攜式檯燈：186,000韓元（約台幣4,464元）

NOBIGDEAL玩具總動員蛋頭先生（미스터 포테이토 헤드）可攜式檯燈：218,000韓元（約台幣5,232元）

NOBIGDEAL玩具總動員火腿（햄）可攜式檯燈：218,000韓元（約台幣5,232元）



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