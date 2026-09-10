狂賣千萬顆花型檸檬塔插旗台北中山！creammm.t試營運人氣開售

台中甜點傳奇「creammm.t」正式插旗台北南西商圈！台北中山店即日起開啟試營運，讓北部甜點迷不用遠赴台中就能品嚐經典風味。資深編輯 李維唐 表示：「creammm.t首創的花型檸檬塔已累計售出超過1,134萬顆，高度相當於893座台北101，這次北上開店不僅帶來經典檸檬塔與司康，更同步推出與插畫家陳純虹聯名的雙享禮盒，勢必引發台北南西商圈的新一波排隊與伴手禮風潮。」

陽光穿透赤峰街旁的巷弄，灑落在承德路二段91巷的溫潤牆面上，微風裡彷彿飄散著奶油與新鮮柑橘的優雅香氣。全台甜點迷引頸期盼的傳奇品牌 creammm.t，繼台中美村與北屯門市後，正式將美學版圖延伸至台北南西商圈，於台北市大同區承德路二段91巷9號打造全新的 creammm.t 台北中山店，即日起開啟試營運。精緻極簡的空間語彙搭配柔和光影，讓每一次挑選禮盒的過程，都昇華為一場沉浸式的生活美學體驗。



▲經典招牌「家常檸檬塔」以花朵造型打造，選用四季檸檬與龍眼蜜特製內餡，酸甜層次豐富。 圖／creammm.t提供；窩客島整理

狂銷千萬顆的甜點傳奇！花型檸檬塔綻放優雅酸甜

提到 creammm.t，甜點迷腦海中浮現的第一個畫面，絕對是那朵優雅綻放的「家常檸檬塔」。首創以精緻花朵造型驚艷全台，這朵直徑約6.8公分、高4公分的檸檬塔，至今已在全台售出超過11,340,000顆，疊加高度相當於893座台北101。嚴選台灣在地產銷履歷四季檸檬與法國產區限定奶油，融合養蜂職人手工採集的高雅龍眼蜜，內餡經微火慢熬出明亮果酸與圓潤奶香，再填入揉合鹽之花的杏仁酥脆塔皮。一口咬下，酥脆、酸香與奶香在舌尖交織出絕妙層次，令人久久難以忘懷。



▲盒裝精緻的家常檸檬塔呈現絕美玫瑰花造型，是甜點控必搶的熱門禮盒。 圖／creammm.t提供；窩客島整理

司康與三溫糖蝴蝶酥登場！一次收藏經典美味

除了紅遍全台的花型檸檬塔外，creammm.t 台北中山店同步提供多款指標性人氣禮盒。經典的原味與葡萄乾司康禮盒，質地蓬鬆帶有濃郁奶油香氣，搭配專屬奶油茶組合，在家就能輕鬆打造法式下午茶儀式感。而擄獲無數饕客的「三溫糖蝴蝶酥」，則運用日本三溫糖特有的溫潤焦糖香，結合千層派皮的細緻工藝，烘烤出層層酥脆、甜而不膩的優雅口感，是午茶時光不可或缺的精緻點心。



▲creammm.t一次集結家常檸檬塔、司康組合與三溫糖蝴蝶酥等多款人氣指標甜點禮盒。 圖／creammm.t提供；窩客島整理

中秋送禮質感首選！creammm.t × 陳純虹 Eszter Chen 跨界聯名

迎接即將到來的節慶送禮需求，creammm.t 特別攜手知名插畫家陳純虹 Eszter Chen，推出「creammm.t × 陳純虹 Eszter Chen 經典雙享禮盒」。禮盒視覺融入鮮明色彩與時髦插畫風格，內含12入三溫糖蝴蝶酥與8入 A.O.P奶油薄餅。嚴選法國 A.O.P 認證奶油製作的薄餅，口感輕盈酥脆、奶香濃郁，將原創藝術與烘焙工藝完美結合，為節慶贈禮注入滿滿的質感與時尚生活品味。



▲creammm.t跨界攜手插畫家陳純虹推出經典雙享禮盒，一次收錄三溫糖蝴蝶酥與A.O.P奶油薄餅。 圖／creammm.t提供；窩客島整理

捷運雙連站旁試營運！會員專屬紅利回饋同步啟動

全新的 creammm.t 台北中山店鄰近捷運雙連站，地理位置十分便利。門市以販售各式經典禮盒為主，無論是日常自用品味，或是挑選一份代表心意的高質感伴手禮，都能輕鬆滿足。試營運期間，品牌同步推出會員專屬優惠，只要於官網或實體門市消費，均可申請加入會員，一般綠級會員消費每滿25元即可累積紅利點數1點，1點可直接折抵1元消費，讓台北甜點迷在感受美味的同時，也能享有滿滿的心意回饋。



▲creammm.t台北中山店即日起開啟試營運，店內提供禮盒販售與會員專屬積點回饋。 圖／creammm.t提供；窩客島整理





creammm.t 台北中山店試營運

活動時間：即日起試營運

活動內容（含優惠細節）：

販售各式經典禮盒，包括累計售出約1,134萬顆（相當於893座台北101高度）的家常檸檬塔、原味／葡萄乾司康、三溫糖蝴蝶酥。

推出「creammm.t × 陳純虹 Eszter Chen 經典雙享禮盒」，包含12入三溫糖蝴蝶酥與8入A.O.P奶油薄餅。

會員優惠：官網及門市消費皆可申請加入會員，一般綠級會員每消費滿25元享紅利點數1點，1點可折抵1元。

禮盒售價：

家常檸檬塔：5入 390元、9入 680元（另有8吋大塔）

原味／葡萄乾司康：4入 340元、6入奶油茶組合 600元

三溫糖蝴蝶酥：15入 450元、20入 560元

creammm.t × 陳純虹 Eszter Chen 經典雙享禮盒：520元

creammm.t 台北中山店

地址：台北市大同區承德路二段91巷9號（近雙連站）

電話：02-25583566

網站/訂位連結：https://reurl.cc/gNYbNN

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