喝水也能被療癒！韓國樂扣樂扣「三麗鷗聯名水壺」，杯蓋附大耳狗、美樂蒂立體公仔太萌

編輯王瀅瀅表示，這水壺不只小孩想要，大人也超想入手的啦！

風靡全球的三麗鷗明星家族總是能精準擊中少女心與童心。這次韓國樂扣樂扣（LocknLock）鎖定開學季與日常通勤族群，重磅推出全新「School Fit 三麗鷗聯名水壺與兒童保溫杯」系列。本次熱門新品不僅邀請到美樂蒂、大耳狗喜拿與布丁狗等人氣明星躍上瓶身，更一口氣帶來主打輕便按壓的「Tritan 兒童水壺 Season 2」，以及頂端配有立體公仔的「304 不銹鋼雙飲蓋保溫杯」。兼具極致保溫保冷效果與吸管直飲雙模式，讓大人小孩的每天補水時光都變得無比療癒！



▲韓國樂扣樂扣與三麗鷗明星家族展開全新合作，推出兩款兼具高顏值與實用性的隨行水壺。

輕巧便攜又耐用！School Fit按壓式Tritan水壺

從早期傳統的大容量水瓶演變至今，大家對於日常攜帶的水壺要求早已提升至「輕便、全齡適用且材質安心」。這款容量為470ml的Tritan水壺第2季，正是為了滿足輕巧出門的需求而生。

▲School Fit按壓式Tritan水壺第2季具備470ml容量，採用常用於奶瓶的安心Tritan材質打造。

全瓶身採用安心無毒的Tritan透明材質，搭配直覺好操作的單手一鍵按壓開蓋設計，隨手一按就能輕鬆飲用，連小朋友都能獨自順暢使用。瓶身印上了滿滿三麗鷗角色圖樣，清透的視覺感讓人看了心情大好，無論是上課、辦公還是戶外休閒，都是極具質感的隨行單品。

▲單手一按即可輕鬆開蓋飲用，搭配雙重鎖扣與防滑底座，極致輕盈的瓶身非常適合隨身攜帶。

切換喝法零障礙！School Fit公仔雙飲蓋保溫杯

如果想要具備保溫保冷功能，那麼這款390ml的公仔雙飲蓋保溫杯絕對會讓三麗鷗迷尖叫。樂扣特別在杯蓋頂端打造了超精緻的立體明星公仔，隨手放在桌上就是最吸睛的桌上擺飾。在功能設計上更是貼心進化，上蓋巧妙整合了吸管與直飲口兩種飲用通道，只要輕鬆切換就能自由決定當下想怎麼喝。

▲School Fit公仔雙飲蓋保溫杯頂端設有立體角色公仔，同時具備直飲與吸管雙重切換功能。

內部採用極致衛生的STS 304不銹鋼雙層真空結構，配合鍍銅層強化控溫，保冷效果最長可達26小時，保溫亦有5小時以上的優異表現；再加上符合手掌抓握的方便可拆卸提把，完美兼顧了戶外攜帶的便利度與安心飲用的功能性。目前這兩款超萌商品已於韓國樂扣官方通路與各大指定電商平台正式販售。喜愛美樂蒂、大耳狗喜拿與布丁狗的朋友們，不妨透過代購或韓國官網將這份可愛帶回家。

▲內部嚴選304不銹鋼與雙層真空控溫技術，搭配可拆卸式提把讓戶外攜帶更方便。

韓國樂扣樂扣三麗鷗水壺商品資訊

School Fit 三麗鷗明星按壓式 Tritan 水壺 Season 2 470ml（3 款角色配色）

售價：15,900 韓元（約台幣 370 元）

School Fit 三麗鷗明星公仔雙飲蓋保溫杯 390ml（3 款角色配色）

售價：27,000 韓元（約台幣 628 元）





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