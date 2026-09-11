狂銷百萬碗燃麵！墨竹亭七週年慶登場，天天抽口水雞、限量紅油必搶

台灣燃麵品牌「墨竹亭－燃麵本家」邁入七週年！七年來狂銷100萬碗招牌燃麵與500萬顆抄手，全台會員數突破70萬人。資深編輯 李維唐 表示，墨竹亭憑藉慢火熬製逾35公噸的靈魂紅油與香麻口感擄獲饕客，本次七週年不僅祭出每天免費刮人氣餐點活動，更將進駐新店裕隆城，展現強勁品牌實力。

走進墨竹亭，空氣中縈繞著花椒溫潤而深邃的香氣。木質調的現代空間質感，將傳統麵食館轉化為精緻的生活體驗。這家從新竹金山街起家的台灣第一燃麵品牌，憑藉著對醬香與麵體的堅持，悄然迎來品牌七週年里程碑。全台門市邁向30間，會員數正式突破70萬大關。七年間狂銷100萬碗招牌四川燃麵、500萬顆鮮肉與鮮蝦抄手，更慢火熬製超過35公噸的靈魂紅油。墨竹亭以恰到好處的香麻層次，成為無數饕客日常餐桌上不可或缺的優雅陪伴。



▲香辣的燃麵搭配炙燒牛肉與酥脆米香，豐富的多層次口感令人食指大動。圖／墨竹亭提供；窩客島整理

▲以筷子夾起裹滿紅油與辛香料的細麵，完美的麻辣香氣是店內的必點招牌。圖／墨竹亭提供；窩客島整理

歡慶七週年，線上刮刮樂天天送招牌功夫菜

為了感謝70萬名會員的一路相伴，墨竹亭於2026年9月9日至9月30日推出「7週年每天的小幸運」全台會員回饋活動。活動期間內，只要登入墨竹亭官方LINE帳號，既有會員與新加入的好友每天都能參加免費線上刮刮樂一次。獎項涵蓋多款人氣餐點優惠券，包含酸辣鮮香的正川味抄手、皮薄餡飽的正川味拌餃、麻辣帶勁的紅油口水雞、清爽解膩的炆火燙時蔬與絕品開胃菜。領券後180天內於官方線上訂餐系統消費滿100元即可兌換，無論內用、外帶或官方外送皆適用，讓香麻美味隨時隨地輕鬆上手。



▲軟嫩鮮美的雞肉切片，淋上特製麻辣紅油與大量花生碎、蔥花，香辣開胃。圖／墨竹亭提供；窩客島整理

中秋質感送禮首選，首度推出本家燃麵紅油禮盒

看準中秋節質感送禮與粉絲收藏熱潮，墨竹亭首度將門市靈魂醬汁封存為罐裝，推出「週年紀念本家燃麵紅油禮盒」。禮盒預購優惠價388元，原價450元，內含一罐180ml本家燃麵紅油，嚴選頂級大紅袍花椒與12種辛香料慢火爆香，完整還原溫潤不嗆辣的麻香層次。禮盒同時搭配兩款獨家零食，「本家秘製椒麻爆米香」守住經典川味本色，「炭火炙燒醇醬爆米香」則帶有誘人甜香，交織出香、麻、酥、脆的層次口感。禮盒內附十五夜紀念款賀卡，前300名預購者加贈品牌幸運磁鐵一個。9月11日起開放全台門市購買與取貨，數量有限，售完為止。

▲墨竹亭首度推出「週年紀念本家燃麵紅油禮盒」，預購優惠價388元，內含罐裝紅油與兩款風味爆米香。 圖／墨竹亭提供；窩客島編輯李維唐整理

▲墨竹亭將門市靈魂醬汁封存為「罐裝本家燃麵紅油」，嚴選頂級大紅袍花椒與12種辛香料慢火熬製。 圖／墨竹亭提供；窩客島編輯李維唐整理

首度進駐新店裕隆城，朝全台50間門市藍圖邁進

墨竹亭宣布將首度進駐百貨體系，正式插旗新店裕隆城，並特別推出百貨限定套餐，包含兩道開胃菜、招牌時蔬與飲品，提供更豐富的用餐選擇。品牌未來也將陸續拓展至苗栗與高雄，朝全台50間門市的藍圖穩健邁進。此外，墨竹亭持續深化官方線上外送服務，消費滿300元即可享有3公里內免外送費且內用同價優惠，讓全台饕客隨時都能享受兼具質感與美味的香麻饗宴。

▲2026新店裕隆城店（百貨第一間）門市開幕即吸引許多饕客前來排隊品嚐。 圖／墨竹亭提供；窩客島編輯李維唐整理





7週年每天的小幸運（會員線上刮刮樂）

活動時間：2026年9月9日（三）至 9月30日（三）

活動內容（含優惠細節）：

LINE官方帳號既有會員及活動期間新好友，每日可參加刮刮樂乙次

有機會免費獲得「正川味抄手」、「正川味拌餃」、「紅油口水雞」、「絕品開胃菜」、「炆火燙時蔬」人氣餐點優惠券

領券後180天內，於官方線上訂餐系統消費滿$100即可兌換使用（內用、外帶、官方外送皆適用，第三方外送平台不適用）

週年紀念本家燃麵紅油禮盒預購

禮盒售價：預購價 NT388（原價NT450）

禮盒內容：本家燃麵紅油180ml 乙罐、炭火炙燒醇醬爆米香3包、本家秘製椒麻爆米香3包及品牌賀卡｜十五夜紀念款乙張

禮盒優惠：前300名預購者加贈「墨竹亭品牌幸運磁鐵」乙個

開賣時程：9/5開放「墨藏」會員優先預購；9/6開放「迷燃」會員優先預購；9/11起開放預購取貨與所有會員至全台門市購買





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