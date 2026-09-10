新加坡最強海南雞飯來台！Chatterbox Café插旗大巨蛋，叻沙、椰子冰沙也必點

編輯 鄭雅之 表示：不用飛新加坡就能吃到神級海南雞飯！也太幸福～
台北大巨蛋美食要吃新加坡最強海南雞飯！來自新加坡的55年老字號 Chatterbox Café 正式跨海插旗，品牌最厲害的就是賣破1200萬盤的頂級海南雞飯，更是許多國外旅客造訪新加坡的必吃清單，這次選在7樓打造寬敞明亮且充滿現代感的新空間，讓人在台北就能輕鬆體驗最道地的星國美食。
靈魂主廚親自駐店監製
為了完美展現 Chatterbox Café 的權威性與極致品質，亞洲料理大師級的靈魂主廚劉殿雄專程飛來台灣親自督導，透過代代相傳的專業標準帶領團隊，從嚴選優質雞隻的溫控浸煮到冰鎮鎖汁，每一道工序都展現極致職人精神，全世界僅有兩人掌握的核心配方，現在不用搭飛機出國就能在台北品嚐得到。
不只雞飯必點！再加碼推薦
來到 Chatterbox Café 必點的「新加坡文華雞飯」以滑嫩無骨雞肉搭配吸飽香蘭葉與雞高湯精華的茉莉香米，再沾上新加坡原裝海運的辣椒醬與黑醬油，口感層次極為豐富，除了靈魂雞飯之外，還有濃郁香甜的「海大蝦叻沙」、胡椒香氣十足的「潮州肉骨茶麵線」，以及鑊氣十足的經典熱炒料理。
南洋特色甜點冰品必嚐
享用完正餐絕對不能錯過充滿南洋風情的精緻甜品，店內強勢推出「招牌椰子冰沙」，以細緻椰肉打製成綿密冰沙，並加入滑嫩仙草絲與蜜紅豆增添豐富口感，另外還有充滿特色的「香蘭巴斯克蛋糕」與「招牌椰子冰淇淋」，多款特色冰品與甜點完美勾勒出新加坡最迷人的夏日甜美滋味。
名人私房口袋名單揭密
Chatterbox Café 這道經典美味不僅陪伴在地人走過半世紀，更累積無數巨星與政要名流的溫暖記憶，連影帝周杰倫與郭富城都是忠實擁護者，台灣首店除了完美復刻傳奇美味，還特別請來新加坡新銳藝術家畫上限定壁畫「雞飯之舞」，將雙米愛心與可愛獅子融入空間設計，成為大巨蛋最吸睛的新穎打卡地標。
Chatterbox Café 台北遠東 Garden City 大巨蛋店 店家資訊
店鋪地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓（遠東 Garden City 大巨蛋商場棟7樓世界風味花園）
訂位電話：02-2760-5989
Chatterbox Café 開幕優惠
活動時間：9月16日起至贈完為止
活動內容：至店內用餐單筆消費滿額，於Facebook、Instagram或Threads公開打卡分享，即可獲得吉祥物Archibald限定好禮，每桌限發票兌換乙次不累贈。
滿額條件：單筆消費滿3200元贈Archibald鑰匙圈乙個，單筆消費滿4800元贈Archibald玩偶乙個。
Chatterbox Café 社群限定現折優惠
活動時間：9月19日至9月28日
活動內容：出示Facebook粉絲專頁指定活動貼文截圖，內用點購甜品或飲品即可現場折抵50元。
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