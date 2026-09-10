可不可買一送一連喝14天！5款「紅烏龍茶王」新系列，亞洲50大酒吧聯手微醺

編輯 鄭雅之 表示：可不可推微醺特調飲料！再加碼外送買一送一，這波要喝到～

可不可登大人推微醺飲料特調！可不可熟成茶行歡慶18歲週年，特別邀請三家享譽國際的亞洲50大酒吧主理人，以嚴選台灣紅烏龍為核心，打造令人驚艷的大人系限定特調。全台門市不僅推出5款風味層次豐富的潮流飲品與復古周邊，Uber Eats外送平台也同步針對指定茶花系列推出買1送1，更延伸出超商氣泡茶與中秋質感禮盒。



▲檸檬冷露紅烏龍與紅烏龍茶王歐蕾完美展現台灣頂級茶湯風味。(攝影：鄭雅之)

▲可不可18週年限定新品與成哥盲盒周邊全系列集合登場。(攝影：鄭雅之)





頂尖酒吧職人跨界監製

這次特別邀請台北To Infinity&Beyond、台中Vender以及台南Bar T.C.R.C三家指標性酒吧主理人共襄盛舉。專家們以深厚的調飲功底重新演繹純茶魅力，將台灣在地香料與熱帶果香融入茶湯。這場手搖飲與酒吧的精彩火花，讓茶飲愛好者不必特地走入酒吧，就能在日常生活中享受國際等級的精緻風味。



▲頂尖酒吧以專業調飲工藝將可不可紅烏龍茶葉化為限定酒精特調。(攝影：鄭雅之)





五款限定特調與酒精版本差異

主打品項「紅烏龍茶王」呈現蜜香與沉穩木質韻，加上鮮乳的「紅烏龍茶王歐蕾」則絲絨滑順。酒吧監製的「檸檬冷露紅烏龍」、「黑葉荔香紅烏龍」與「白柚水玉紅烏龍」，在全台門市販售皆為無酒精手搖飲，搭配馬告檸檬凍與水玉增添口感；若想體驗含酒精的版本，則可親自前往合作酒吧品嚐專屬微醺特調。



▲可不可熟成茶行跨界聯名亞洲50大酒吧推出五款紅烏龍茶王系列新品。(攝影：鄭雅之)





復古底片光影視覺與潮流周邊

視覺設計以復古底片溢光為靈感，打造出極具溫度的18週年限定紙杯。門市同步推出拍立得風格的成哥聯名店卡，只要消費即可隨機獲得。此外，品牌還推出質感兼具的保冷袋，以及充滿拆盲盒樂趣的成哥毛絨鑰匙圈飲料提袋，鑰匙圈部分還做成狗骨頭造型，吸睛又實用的生活小物，超值得收藏。



▲盲盒周邊成哥毛絨鑰匙圈可作為造型吊飾與飲料提袋使用。(攝影：鄭雅之)

▲成哥毛絨鑰匙圈飲料提袋兼具玩偶吊飾與實用提袋功能。(攝影：鄭雅之)





外送開喝買一送一

微醺靈感更延伸至超商，可不可於7-11開賣無酒精啤酒花風味氣泡茶「春蘋氣泡綠茶」與「胭脂氣泡紅茶」，全家便利商店也獨家開賣熟成紅茶鳳梨酥禮盒。為了回饋廣大粉絲，外送平台Uber Eats於限定期間內，針對「茶花輕焙烏龍」、「茶花烏龍厚乳」與「茶花烏龍梅」等熱門茶款推出買1送1折價好康。



▲18週年限定紙杯以復古底片溢光感視覺傳遞品牌歷程。(攝影：鄭雅之)

▲可不可門市限定販售由酒吧監製的三款無酒精紅烏龍特調。(攝影：鄭雅之)



可不可Uber Eats 買一送一優惠

日期：9月9日至9月22日

內容：於Uber Eats點購茶花輕焙烏龍、茶花烏龍厚乳、茶花烏龍梅享買1送1。





可不可 2026 All Tê, all night 專屬慶典

日期：9月15日至10月12日

酒吧專屬禮：於合作酒吧點購聯名特調，即贈可不可紅烏龍茶王大杯乙杯電子禮物券，限量3000份。

門市專屬禮：會員於門市購買紅烏龍茶王系列，即贈合作酒吧單品50元折價券，每會員限領乙次。





可不可 超商獨家檔期優惠

7-11：無酒精啤酒花風味氣泡茶春蘋氣泡綠茶、胭脂氣泡紅茶，9月2日至9月29日享2件79折、3件77折。

全家：可不可熟成紅茶鳳梨酥8入禮盒組，售價599元，中秋限量販售。





飲料控要喝新品、優惠！

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看更多可不可紅烏龍茶王系列新品

▲可不可門市販售「檸檬冷露紅烏龍」與「白柚水玉紅烏龍」皆為無酒精手搖飲。(攝影：鄭雅之)

▲經典IP成哥化身四款毛絨鑰匙圈飲料提袋驚喜登場。(攝影：鄭雅之)

▲合作酒吧限定推出酒精版紅烏龍微醺特調專屬享受大人味。(攝影：鄭雅之)