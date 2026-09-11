六福村墓碑鎮10週年亮點！5米巨型鹿魔夜巡、變裝優惠599元攻略

全台指標性萬聖節活動「六福村墓碑鎮」迎來10週年，自9月12日至11月22日重磅登場！今年不僅引進5米高可動關節巨型惡靈「鹿魔」夜襲街頭，更跨界結合SNOOPY萬聖祭與芬達限定體驗。資深編輯李維唐表示：「今年墓碑鎮結合599元變裝優惠與沉浸式惡靈餐廳，將萬聖驚悚與萌趣一次收服，是秋季不可錯過的主題行程。」

秋日的微涼空氣裡總帶著一絲神秘與悸動，全台萬聖節最具代表性的魔幻盛會正式回歸。六福村主題遊樂園的人氣慶典墓碑鎮迎來令人期待的10週年，以決戰時刻為主題，於9月12日至11月22日重磅登場。走進美國大西部主題區，時間彷彿永遠凝結在1881年的神秘小鎮，沉睡已久的詛咒隨風呼喚，讓整座園區瀰漫著既優雅又令人沉醉的暗黑氛圍。今年更同步推出SNOOPY萬聖祭，讓極致驚悚與極致萌感在空氣中精彩碰撞，打造兼具時尚質感與童趣冒險的生活遊樂提案。

▲萬聖節主題的「萬聖南瓜園」拍照區，史努比與好朋友卡哇伊立牌結合亮眼的大南瓜，瀰漫童趣可愛的節慶氣氛。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲六福村墓碑鎮十週年華麗升級，夜幕降臨後的街道拱門與光影投射營造出濃厚的神秘暗黑氛圍。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理

5米高巨型鹿魔夜襲街頭，日夜雙遊行帶來沉浸式時尚驚魂

隨日光的推移，墓碑鎮展現出截然不同的迷人面貌。白天登場的異界狂想曲遊行以薩滿魔法為靈感，鬼娃芮妮與吉祥物哈比、哈妮於街道間翩翩起舞，引領大家踏入華麗的魔幻狂歡。當夜幕降臨，萬眾矚目的夜間遊行鹿魔覺醒隨即登場，荒原深處的古老惡靈鹿魔以5米高巨大身姿震撼現身。導入精細的大型戲偶技術與可動關節，鹿魔以骨感細節與詭異步調穿梭於街頭，帶來滿滿的視覺震撼。許多時髦玩家紛紛穿上精緻的魔女、英雄或獵人造型同台飆戲，讓街道瞬間化身全台最紅的萬聖節時尚伸展台。

▲園區內打造極具視覺震撼的「地獄惡龍」裝置，於紫藍色夜光與煙霧繚繞下展現強烈奇幻感。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲惡靈餐廳推出的沉浸式美食「骷髏王的盛宴」，以驚悚骷髏造型結合豐盛美味的炸物與烤肉大拼盤。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理

惡靈餐廳品嚐骷髏王盛宴，舌尖上的暗黑美學與沉浸式劇場

冒險的足跡從街道延伸至餐桌，人氣極高的沉浸式主題餐廳惡靈餐廳今年同步敞開大門。空間中伴隨光影與芮妮的無限詛咒精彩演出，餐桌與舞台的邊界被悄然打破。老饕必點的骷髏王的盛宴與亡靈屍骨戰斧牛排，將頂級肉品的豐潤油香與萬聖節驚悚造型完美結合，擺盤細節精緻得令人讚嘆。用餐過程彷彿參與一場高級亡靈晚宴，每一口都是味蕾與視覺的雙重饗宴。

▲惡靈餐廳人氣餐點「亡靈屍骨－戰斧牛排」，大份量戰斧牛排搭配萬聖節造型點綴，視覺與味覺兼具。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理



SNOOPY萬聖祭萌趣登場，打卡夢幻南瓜園與質感限定周邊

除了暗黑系的震撼感，今年六福村特別加碼推出SNOOPY萬聖祭，為萬聖節注入一股柔軟療癒的粉色活力。繽紛的萬聖南瓜園裡，佇立著超過2米的閱讀SNOOPY巨型裝置，搭配卡哇伊SNOOPY巴士，隨手一拍都是充滿雜誌質感的打卡大片。現場同步推出多款高質感獨家商品，包括吸管玻璃水壺、質感針織提袋與精緻杯墊等，加上經典的墓碑鎮芮妮血袋小包與穿上魔鬼披風的萌寵玩偶，絕對是今年秋天不可錯過的收藏品。

▲現場設置亮黃色SNOOPY美式校車與經典角色立牌，草皮造景吸引許多粉絲前往拍照打卡。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理

▲查理布朗、史努比與好朋友們一字排開過斑馬線，俏皮逗趣的經典畫面重現於園區廣場中。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理

不給糖就搗蛋，首度攜手芬達推出鬼扯挑戰與限量發光頭箍

萬聖節的童趣靈魂同樣不容錯過。即日起至9月20日的週末，以及9月25日至11月22日的每週五與假日，下午3點30分將由吉祥物哈比帶領大人小孩穿梭於懷舊相館與SNOOPY主題商店間展開不給糖就搗蛋巡禮。今年六福村更首度攜手品牌芬達，推出限定驚嚇莓果口味汽水，並邀請鬼臉殺手NPC於園區驚喜現身與遊客進行鬼扯挑戰，成功搶到芬達即可免費帶回家。惡靈餐廳亦加碼推出芬達鬼扯特調套餐，點餐即贈送限量南瓜人發光頭箍，輕鬆打造最吸睛的派對造型。

▲點選惡靈餐廳指定特調套餐即可獲得「芬達」南瓜人發光頭箍，戴上立刻成為萬聖節最吸睛的搞怪焦點。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理

變裝入場優惠599元，搭配樂園留宿補助免費兌換門票攻略

想要安排一趟優雅的萬聖小旅行，優惠攻略一定要收下。活動期間凡全身變裝面積達70%以上入場，即可享有599元萬聖主題變裝優惠價，午後13點後入園亦可享699元優惠。搭配觀光署樂園留宿入園活動，於9月1日至11月30日的平日入住指定合作旅宿，即可透過平台累積點數，800點即可免費兌換價值1,400元的六福村單人門票1張，2,000點更可兌換價值3,800元的2大1小家庭套票，讓秋日的度假行程更添劃算與充實。

▲巨大的巨型蜘蛛裝置結合墓碑與煙霧光影，打造宛如沉浸式電影場景般的萬聖節打卡點。 圖／六福村提供；窩客島編輯李維唐整理







墓碑鎮十週年：決戰時刻

活動時間：2026/09/12~2026/11/22

活動內容（含優惠細節）：

墓碑鎮主題活動迎來十週年，推出5米高巨型惡靈「鹿魔」夜間遊行與日間遊行《墓碑鎮的異界狂想曲》

全身變裝達70%以上（含頭臉部、上身、下身變裝或彩繪）享萬聖主題變裝優惠價599元

13:00後入園享萬聖午後票優惠價699元

攜手「芬達」推出限定「驚嚇莓果口味」汽水，園區內有鬼臉殺手NPC出沒進行「鬼扯挑戰」，成功搶走「芬達」可直接帶走

「不給糖就搗蛋」活動：指定日期（9/12-9/20週末假日、9/25-11/22每週五及假日）15:30由吉祥物「哈比」帶隊至指定門市喊口號領糖果

限定周邊商品：墓碑鎮芮妮血袋小包、小魔鬼披風造型玩偶、南瓜造型桶、SNOOPY獨家限定商品（吸管玻璃水壺、針織提袋、杯墊等）

SNOOPY萬聖祭

活動時間：2026/09/12~2026/11/22

活動內容（含優惠細節）：

園區加碼推出SNOOPY萬聖主題裝置與打卡點，包含萬聖南瓜園、超過2米的「閱讀SNOOPY」及粉色SNOOPY巴士

推出SNOOPY獨家限定周邊（杯墊、針織提袋、吸管玻璃水壺、頸枕、餐具組）

惡靈餐廳沉浸式主題餐飲

活動時間：2026/09/12~2026/11/22（表演時間：9/12-9/20週六日及國定假日12:30、17:30；9/21-11/22週五至週日及國定假日12:30、17:30）

活動內容（含優惠細節）：

推出沉浸式餐飲體驗，包含「骷髏王的盛宴」、「亡靈屍骨－戰斧牛排」及「膽顫魂飛套餐」

現場搭配《芮妮的無限詛咒》表演，鬼娃芮妮親自現身互動

點選「芬達®鬼扯特調套餐」贈送「芬達」南瓜人發光頭箍

樂園留宿入園抽/兌換門票活動

活動時間：2026/09/01~2026/11/30（限平日週日至週四入住）

活动內容（含優惠細節）：

入住合作旅宿，退房時登入「樂園點數申請平台」完成點數申請即可兌換六福村門票

800點可兌換六福村單人票1張（價值1,400元）

2,000點可兌換六福村2大1小套票1組（價值3,800元）





六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

網站/訂位連結：https://www.leofoovillage.com.tw