特休清零搶10元日韓機票！易遊網好$10光旅遊節開搶五星飯店與星宇77折

2026年進入第四季倒數，許多上班族面臨特休沒休完的清零焦慮。易遊網於9月14日至23日推出「好$10光旅遊節」，祭出10元日韓機票、24間五星飯店10元一口價、老爺與凱菲屋餐券10元，以及星宇航空獨家77折起等重磅優惠。資深編輯 李維唐 表示，此檔活動精準結合了年末清特休需求與極致CP值的銅板價爆品，絕對是秋季無痛出國與國旅度假的年度必搶首選。

微涼秋意悄悄蔓延，眼看2026年即將進入第四季倒數，忙碌的上班族是否看著月曆上未休完的特休假，心中浮現一絲想逃離辦公室的焦慮？告別疲憊日常最好的儀式感，莫過於安排一趟優雅優閒的度假之旅。易遊網精準掌握這份想隨時起飛的渴望，特別推出好$10光旅遊節，將質感旅行轉化為觸手可及的日常提案。從10元銅板價的日韓機票、奢華五星飯店住宿、頂級饗宴餐券，到星宇航空獨家全航線優惠，邀請每位渴望充電的旅人，以最從容優雅的姿態迎接專屬秋日好時光。



▲金黃楓葉與城市河岸景致相映成趣，易遊網獨家攜手星宇航空推出全航線77折起優惠，為秋日遠行增添質感與浪漫氣息。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

10元搶東京機票與老爺餐券，天天限時12點開啟極致幸運體驗

只需一枚10元硬幣，就能開啟下一段驚喜旅程。於9月14日至9月23日活動期間，每個平日中午12點鎖定易遊網，多款令人心動的爆品準時開搶。無論是飛往夢幻巴黎感東京或熱情釜山的10元機票，或是現折10,000元的跟團旅遊折扣碼、3,000元的機加酒與國際飯店折扣碼，都能輕鬆收入囊中。喜愛精緻美饌的饕客，絕對不能錯過10元全台老爺酒店聯合餐券與台北君悅凱菲屋下午茶餐券，用微小預算品味星級廚藝饗宴。此外，9月16日與9月23日上午11點更加碼祭出星宇航空沖繩機票1,010元與布拉格機票10,100元一口價，讓優雅從踏入機艙那一刻優美延伸。



▲充滿古典韻味的日本寺廟建築景色，易遊網好$10光旅遊節於平日中午12點開放激殺爆品限量搶，包含東京機票只要10元。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

10元一口價入住頂級奢華，全台24間星級飯店享受極致質感假期

對質感生活家而言，住宿不僅是歇息之處，更是療癒身心的場域。本次活動期間平日下午1點，易遊網APP開搶國內訂房10元一口價，精選全台24家指標性飯店。想要體驗極致奢華，首選台北漢來大飯店與法式優雅風情台北亞都麗緻大飯店，偏好南台灣蔚藍海景與奢華度假感，墾丁凱撒大飯店與高雄福華大飯店絕對是完美歸宿。若想在秋涼時節洗去疲憊，知本金聯世紀酒店、蘭陽烏石港海景酒店與台中清新溫泉飯店的舒壓湯泉與海景，只需10元即可無痛入手，輕鬆實現高質感奢華假期。



▲奢華時尚的露天泳池景觀，易遊網國旅住宿推出10元一口價，包含頂級五星「台北漢來大飯店」等24間星級飯店皆能銅板價搶入住。 圖／台北漢來大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

星宇航空獨家77折起，輕奢飛翔東南亞與質感日本秋日漫遊

遠離職場喧囂，飛往蔚藍海岸或繁華異國，是釋放放假靈魂的最美解藥。易遊網自9月16日起獨家推出星宇航空全航線77折起優惠，胡志明市來回含稅8,696元起、曼谷來回含稅9,116元起，台中出發名古屋來回含稅12,452元起、峇里島來回含稅13,570元起，連遠方的洛杉磯來回含稅也只需24,990元起。偏愛日式細緻美學的旅人，亦可選擇日本航空日本航線8折起，沖繩來回含稅7,458元起且含兩件托運行李，小資族若想探訪北海道秋日色彩，酷航單程未稅4,299元起，隨時起飛展開屬於你的輕奢旅程。



▲聳立於城市天際線下的胡志明市哥德式大教堂，易遊網獨家星宇航空全航線77折起，飛胡志明市來回含稅只要8,696元起。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

台灣訂房疊加補助最高省4,700元，環島之星與澎湖奢華假期饗宴

深耕在地美味與質感的國旅同樣精彩絕倫。易遊網台灣訂房下殺35折起，搭配全站最高1,000元折扣碼與國旅補助最高3,700元，重疊優惠最高可省下4,700元。於APP預訂並於10月11日前入住，還有機會抽中礁溪寒沐酒店、八里福朋喜來登酒店等2026台灣最美飯店住宿券。想要來趟沉浸式慢旅行，推薦環島之星三麗鷗萌旅號搭配台南煙波大飯店2天1夜自由行，每人2,900元起，品嚐被譽為台南最強的星級早餐。喜愛海島風情的旅人，澎湖機加酒自由行3天入住五星級澎湖福朋喜來登酒店或澎澄飯店，每人4,990元起，再加碼平日續住限量升等側海景豪華客房、豐盛自助早餐與機場接駁，盡享悠閒渡假時光。



▲夜色中散發溫暖燈光與時尚現代感建築外觀，買「環島之星 三麗鷗萌旅號」送「台南．煙波大飯店」住宿，自由行方案每人2,900元起。 圖／台南煙波大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

請四休十遠行尋旅，五星土耳其洞穴飯店與奢華海灘深度假期

若想善用特休與秋季連假來趟深度靈魂洗禮，請四休十的長程與精緻跟團行程正是最佳選擇。跟團行程不僅享有最高省萬元優惠，週日還可領取最高4,000元折扣碼。安妞釜山好漾5日升等一晚五花酒店，每人含稅15,700元起，輕鬆探索韓國時尚新寵景點，易遊嚴選峴在就出發6日搭乘星宇航空，每人含稅22,900元起，悠閒漫步全球六大美麗沙灘。若嚮往古文明沉靜美感，尋訪千年足跡五星土耳其10日特別升等兩晚洞穴風格飯店，9月23日前報名享兩人同行第2人折1,600元，每人含稅42,600元起，在晨曦熱氣球升起時許下難忘的秋日回憶。



▲氣勢磅礡的巨手托橋地標造景，易遊網同步推出海外跟團最高省萬元，搭乘星宇航空暢遊峴港6日每人含稅只要22,900元起。 圖／ezTravel易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理





易遊網「好$10光旅遊節」限量爆品天天搶

活動時間：2026年9月14日至9月23日（平日中午12點開搶；部分星宇機票商品於9月16日與9月23日上午11點開搶）

活動內容：

10元搶東京機票與釜山機票（9/14搶東京機票、9/22搶釜山機票）

10元搶三麗鷗萌旅號列車套票（9/18開搶）

10元搶玉山易遊卡友限定全台老爺酒店聯合餐券（9/21開搶）

10元搶君悅凱菲屋下午茶餐券、日本五天每日1GB上網卡（9/23開搶）

限量開搶折扣碼：跟團旅遊10,000元折扣碼（9/15）、榮耀號遊輪2,000元折扣碼（9/15）、機加酒3,000元折扣碼（9/16）、國際飯店3,000元折扣碼（9/17）、APP新會員限定500元折扣碼（9/21）

星宇航空一口價加碼搶：9/16上午11點搶星宇沖繩機票1,010元、9/23上午11點搶星宇布拉格機票10,100元

9/14與9/21上午11點限量開搶全站折扣碼，最高單筆折1,000元

全站下單滿萬元有機會獲得整筆訂單變10元；App下單不限金額抽萬元旅遊金

網站/訂位連結：https://www.eztravel.com.tw/activity/promotion99/

易遊網「好$10光旅遊節」台灣飯店一口價

活動時間：2026年9月14日至9月23日平日下午1點於易遊網APP開搶

活動內容：



9/14包含：台中港酒店、台北漢普頓酒店、蘭陽烏石港海景酒店

9/15包含：花蓮藍天麗池飯店、捷絲旅-台南虎山館、高雄福華大飯店

9/16包含：耐斯王子大飯店、福容大飯店高雄、台北漢來大飯店

9/17包含：墾丁凱撒大飯店、台中鳳凰酒店、勤天大飯店-花蓮館

9/18包含：頭等艙飯店-台中綠園道、知本金聯世紀酒店、高雄喜迎旅店

9/21包含：宜蘭羅東宜泰大飯店、台糖長榮酒店(台南)、台北亞都麗緻大飯店

9/22包含：彰化馥御花園酒店、台北商旅(慶城館)、東光行旅酒店

9/23包含：花蓮福康飯店、台中清新溫泉飯店、台北馥敦馥寓

星宇航空全航線獨家優惠與精選航司促銷

活動時間：2026年9月16日起

活動內容：

易遊網獨家星宇航空全航線77折起：胡志明市來回含稅8,696元起、曼谷來回含稅9,116元起、台中出發名古屋來回含稅12,452元起、峇里島來回含稅13,570元起、洛杉磯來回含稅24,990元起

日本航空日本航線8折起：沖繩來回含稅7,458元起（含兩件托運行李）

酷航促銷票：北海道單程未稅4,299元起

台灣訂房35折起與環島之星、澎湖加碼優惠

活動時間：2026年9月14日至9月23日（最美飯店抽獎入住期限至10月11日）

活動內容：

台灣訂房下殺35折起，領取全站最高1,000元折扣碼，疊加國旅補助最高3,700元，最高可省4,700元

APP預訂台灣訂房並於10/11前入住（不限金額），可抽「2026台灣最美飯店」10間飯店住宿券（含礁溪寒沐酒店、八里福朋喜來登酒店、千塘行旅、清境白雲渡假山莊等）

「台南．煙波大飯店自由行2天」：含環島之星三麗鷗萌旅號來回車票與住宿，每人2,900元起

「澎湖機加酒自由行3天」：入住五星級澎湖福朋喜來登酒店或澎澄飯店兩晚，享國旅補助2,500元，獨家加碼平日續住限量升等側海景豪華客房、飯店自助式早餐吃到飽、機場至飯店來回接駁，每人4,990元起

出國跟團與海外深度遊優惠

活動時間：2026年9月14日至9月23日（土耳其行程報名優惠至9月23日）

活動內容：

出國跟團最高省10,000元，週日可領最高4,000元折扣碼

安妞釜山好漾5日不進保肝+人蔘店：升等一晚五花酒店，每人含稅15,700元起

易遊嚴選 峴在就出發6日：搭乘星宇航空，每人含稅22,900元起

尋訪千年足跡｜五星土耳其10日：升等入住兩晚洞穴風格飯店，9/23前完成報名兩人同行享第2人優惠1,600元，每人含稅42,600元起

網站/訂位連結：https://www.eztravel.com.tw/

不只國外機票超殺，連國內飯店與澎湖機加酒都有狂降折扣，精彩內容千萬別錯過！

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