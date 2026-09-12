喝飲料抽盲盒！網熱議韓國超商「寶可夢精靈球汽水」，頂部藏精靈球8款睡姿超萌

編輯王瀅瀅表示，韓國超商往往藏著一些讓人驚喜的隱藏版好物！
韓國旅遊必逛的便利商店CU與GS25，架上琳瑯滿目的限定零食與聯名飲料，向來是台灣旅客前往韓國超商挖寶的熱門打卡點。近期韓國超商再次引爆話題，推出一款結合清涼汽水與盲盒公仔的「寶可夢精靈球蘇打風味飲料」，將美味飲品與扭蛋開箱樂趣完美結合，瞬間躍升為韓國自由行必買的夢幻限定逸品。
精靈球轉開有驚喜！清涼蘇打水搭配隨機公仔
這款新品最吸睛的特色莫過於其巧妙的包裝結構。瓶身內部裝載著清涼解渴又帶著香甜口感的清新蘇打風味汽水，讓人在炎炎夏日一口喝下立刻補滿活力。而真正的重頭戲則藏在頂部，業者將飲料蓋做成精巧的經典精靈球扭蛋造型，只要輕輕打開上方蓋子，就會驚喜蹦出一隻隨機附贈的睡覺系列寶可夢公仔，讓每一次開瓶過程都充滿盲盒抽獎的緊張與期待感。
8款睡姿療癒爆表！人氣寶可夢酣睡模樣一次收
本次盲盒共特別設計了8款經典寶可夢公仔，包含高人氣的皮卡丘、耿鬼、卡比獸、夢幻、百變怪、波加曼、可達鴨以及伊布。公仔細節刻畫得相當精緻，每隻寶可夢都舒服地靠著專屬小枕頭上沉沉睡去，軟萌無害的睡相讓人一看就融化。不論是擺放在辦公桌、車子儀表板或是房間床頭櫃，都能帶來滿滿的療癒氛圍，吸引許多粉絲直呼要直接挑戰全套蒐集。
這款熱門商品日前已於全韓國CU與GS25兩大便利商店連鎖通路同步販售。每瓶容量為220ml，單瓶售價為3,500韓元（折合台幣約82元）。如果計畫前往韓國搶購，建議可以事先下載便利商店官方App查詢周邊門市庫存，才不會白跑一趟。
看更多韓國必買
推薦閱讀：高級版早餐店大冰奶！Threads狂推韓國星巴克「經典奶茶」，甜度冰塊這樣點最讚
推薦閱讀：喝水也能被療癒！韓國樂扣樂扣「三麗鷗聯名水壺」，杯蓋附大耳狗、美樂蒂立體公仔太萌