台北大巨蛋吃這家！高雄老字號「福園台菜」台北首店，必點手路菜、滿3千送3百

編輯 鄭雅之 表示：台北終於也吃得到星級福園台菜了！下次公司聚餐叫老闆請客吃～
台北大巨蛋美食請客吃「福園台菜」很有面子！漢來美食這次強勢跨足台北大巨蛋遠東Garden City，一次引進深耕南部30年的「福園台菜」以及頂級粵菜品牌「漢來名人坊」。其中獲獎無數的福園台菜於9月4日盛大插旗，由近30年廚藝經驗的掌杓大師親自坐鎮。漢來名人坊則隨後接棒開幕，兩大重量級品牌同步登場，為信義區饕客帶來多元的精緻餐飲新體驗。
福園台菜首次開到台北
身為南台灣唯一設於五星級飯店內的台菜品牌，福園台菜將南部熱情澎湃的飲食精神完整搬到台北。空間設計特別運用台灣傳統辦桌常見的「????籃」元素，以溫潤朱紅與木質調打造成尚質感用餐環境。除了大器的私密獨立包廂，現場還規劃了半開放式的6人圓桌，不論是商務應酬抑或是三五好友輕鬆小聚，都能享有極具私密性又自在的享食時光。
功夫手路菜層次豐富
主廚團隊嚴選優質在地食材，將多道快要失傳的酒家菜與手路菜完美呈現。經典酒家菜「經典呷酢蝦」以明蝦包裹鹹菜與豬板油酥炸，佐以五印醋交織出特有酸甜感。費工的「蓮貞一品香」選用花蓮蓮貞豬慢火封燉4小時，肥而不膩且毫無腥味。結合高雄老字號意麵的「火爆鱔魚炒意麵」，以及鋪滿爆蛋紅蟳與干貝絲的「紅蟳米糕」，更是展現濃濃港都底蘊。
創意海鮮料理巧思多
除了傳承經典，福園在研發創意台菜上更是展現驚人巧思。招牌手路菜「福園半煎煮」將焦香鮮魚與新鮮蝦蛤同鍋慢燒，搭配特製現炸油條吸飽濃縮海味，鮮美無比。展現極致刀工的「烏金釀軟絲」把炙燒烏魚子鑲入軟絲再刷上海膽醬低溫烘烤，風味層次極為豐富。皮脆肉汁多的「掛爐吊燒鹽焗雞」自帶獨特煙燻焦香，絕對是饕客桌上的靈魂要角。
歡慶開幕優惠好禮多
為了歡慶兩大品牌插旗台北大巨蛋，聯手推出滿額好康。福園台菜於9月推出每桌18,888元起的限定旬蟹宴，10月底前內用滿3,000元就送300元抵用券。漢來名人坊則於9月推出會員滿3,000元送500元抵用券，平日能以680元加購「蠔皇32頭南非吉品鮑」、假日則能以1,140元享用「波士頓龍蝦」，卡友滿額再加碼贈300元券，是超值的信義區美食清單。
福園台菜台北大巨蛋店 開幕優惠
- 9月4日至9月30日推出迎賓旬蟹宴10人桌菜，包含沙公海鮮白菜鍋與花雕處女蟳等料理，每桌18,888元或22,888元。
- 9月4日至10月31日，內用消費滿3,000元即贈300元餐飲抵用券。
漢來名人坊台北大巨蛋店開幕優惠：
- 9月7日至9月30日，來美食PLUS會員內用消費滿3,000元贈500元抵用券1張。
- 9月7日至9月30日，內用消費滿3,000元享餐點加購價，平日享蠔皇32頭南非吉品鮑加購價680元、假日享波士頓龍蝦加購價1,140元。
- 9月7日至10月31日，刷漢來美食合庫聯名卡並使用來美食PLUS累積會員點數，內用消費滿3,000元以上再贈300元漢來美食電子餐飲抵用券。
台北大巨蛋美食話題新店！
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