台北大巨蛋吃這家！高雄老字號「福園台菜」台北首店，必點手路菜、滿3千送3百

編輯 鄭雅之 表示：台北終於也吃得到星級福園台菜了！下次公司聚餐叫老闆請客吃～

台北大巨蛋美食請客吃「福園台菜」很有面子！漢來美食這次強勢跨足台北大巨蛋遠東Garden City，一次引進深耕南部30年的「福園台菜」以及頂級粵菜品牌「漢來名人坊」。其中獲獎無數的福園台菜於9月4日盛大插旗，由近30年廚藝經驗的掌杓大師親自坐鎮。漢來名人坊則隨後接棒開幕，兩大重量級品牌同步登場，為信義區饕客帶來多元的精緻餐飲新體驗。

▲湯底風味濃郁且料多豐盛的「八珍海鮮羹」舀一匙便可嚐盡主廚數十年的台菜功力(攝影：鄭雅之) ▲福園台菜台北大巨蛋店規劃半開放式6人圓桌與透光屏風讓少人聚餐也能保有高質感隱密空間(攝影：鄭雅之)





福園台菜首次開到台北

身為南台灣唯一設於五星級飯店內的台菜品牌，福園台菜將南部熱情澎湃的飲食精神完整搬到台北。空間設計特別運用台灣傳統辦桌常見的「????籃」元素，以溫潤朱紅與木質調打造成尚質感用餐環境。除了大器的私密獨立包廂，現場還規劃了半開放式的6人圓桌，不論是商務應酬抑或是三五好友輕鬆小聚，都能享有極具私密性又自在的享食時光。

▲福園台菜大巨蛋店設有獨立包廂與精緻圓桌提供商務宴客與家族聚餐尊榮質感的用餐環境(攝影：鄭雅之)





功夫手路菜層次豐富

主廚團隊嚴選優質在地食材，將多道快要失傳的酒家菜與手路菜完美呈現。經典酒家菜「經典呷酢蝦」以明蝦包裹鹹菜與豬板油酥炸，佐以五印醋交織出特有酸甜感。費工的「蓮貞一品香」選用花蓮蓮貞豬慢火封燉4小時，肥而不膩且毫無腥味。結合高雄老字號意麵的「火爆鱔魚炒意麵」，以及鋪滿爆蛋紅蟳與干貝絲的「紅蟳米糕」，更是展現濃濃港都底蘊。

▲結合高雄鹽埕老字號意麵與脆口活鱔魚大火爆炒的「火爆鱔魚炒意麵」將台南小吃精緻化(攝影：鄭雅之)





創意海鮮料理巧思多

除了傳承經典，福園在研發創意台菜上更是展現驚人巧思。招牌手路菜「福園半煎煮」將焦香鮮魚與新鮮蝦蛤同鍋慢燒，搭配特製現炸油條吸飽濃縮海味，鮮美無比。展現極致刀工的「烏金釀軟絲」把炙燒烏魚子鑲入軟絲再刷上海膽醬低溫烘烤，風味層次極為豐富。皮脆肉汁多的「掛爐吊燒鹽焗雞」自帶獨特煙燻焦香，絕對是饕客桌上的靈魂要角。

▲展現極致刀工的功夫台菜「烏金釀軟絲」將炙燒烏魚子鑲入鮮甜軟絲中薄切上桌(攝影：鄭雅之)





歡慶開幕優惠好禮多

為了歡慶兩大品牌插旗台北大巨蛋，聯手推出滿額好康。福園台菜於9月推出每桌18,888元起的限定旬蟹宴，10月底前內用滿3,000元就送300元抵用券。漢來名人坊則於9月推出會員滿3,000元送500元抵用券，平日能以680元加購「蠔皇32頭南非吉品鮑」、假日則能以1,140元享用「波士頓龍蝦」，卡友滿額再加碼贈300元券，是超值的信義區美食清單。

▲招牌手路菜「福園半煎煮」將焦香鮮魚與新鮮蝦蛤同鍋慢燒搭配現炸油條吸飽鮮美湯汁(攝影：鄭雅之)

▲皮脆肉汁多的「掛爐吊燒鹽焗雞」自帶獨特煙燻焦香是福園台菜的靈魂招牌菜色(攝影：鄭雅之)

福園台菜台北大巨蛋店 開幕優惠

9月4日至9月30日推出迎賓旬蟹宴10人桌菜，包含沙公海鮮白菜鍋與花雕處女蟳等料理，每桌18,888元或22,888元。

9月4日至10月31日，內用消費滿3,000元即贈300元餐飲抵用券。





漢來名人坊台北大巨蛋店開幕優惠：

9月7日至9月30日，來美食PLUS會員內用消費滿3,000元贈500元抵用券1張。

9月7日至9月30日，內用消費滿3,000元享餐點加購價，平日享蠔皇32頭南非吉品鮑加購價680元、假日享波士頓龍蝦加購價1,140元。

9月7日至10月31日，刷漢來美食合庫聯名卡並使用來美食PLUS累積會員點數，內用消費滿3,000元以上再贈300元漢來美食電子餐飲抵用券。





台北大巨蛋美食話題新店！

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▲漢來美食旗下「福園台菜」與高級粵菜「漢來名人坊」同步插旗台北大巨蛋打造信義區美食新地標(攝影：鄭雅之)

▲嚴選高雄鹽埕老字號意麵與鮮嫩活鱔魚大火爆炒的「火爆鱔魚炒意麵」完美重現台南正宗酸甜風味(攝影：鄭雅之)

▲改良自經典酒家菜的「經典呷酢蝦」以肉質飽滿的明蝦裹入豐富內餡下鍋油炸層次豐富(攝影：鄭雅之)