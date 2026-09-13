不用飛日本！台北大倉久和歐風館重現博多拉麵與牛腸鍋，滿額再抽星悅航空機票與雙人住宿

為讓台灣賓客不必遠行也能品味博多經典美味，台北大倉久和大飯店攜手日本福岡大倉飯店，於2026年9月3日至30日在歐風館推出「福岡美食祭」。本次由福岡大倉飯店社長杉山良太率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也與柳大輔團隊擔綱，帶來道地鄉土料理。資深美食編輯李維唐表示：「這次客座將玄界灘鮮美時令與博多傳統風土完美融合，從豚骨拉麵到水炊鍋皆展現極緻匠心，是今年初秋絕不能錯過的九州味覺盛宴。」
微風吹拂秋意漸濃的初秋午後，優雅質感與異國香氣交織在空氣中。走進位於台北中山區時尚聚落的大倉久和大飯店2樓歐風館，精緻溫潤的光影與舒心浪漫氛圍悠然鋪展。2026年9月3日至9月30日期間，台北大倉久和大飯店攜手日本福岡大倉飯店重磅推出期間限定「福岡美食祭」，由福岡大倉飯店社長杉山良太親自率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也與柳大輔頂尖團隊空降台北。不用訂機票即可在極緻氛圍裡享受一場微奢華九州味覺巡禮，細品充滿九州風土溫度的匠心料理。
嚴選玄界灘鮮美時令與博多名物！芝麻醬拌紅魽與明太子香濃上桌
福岡擁有玄界灘豐饒漁場，時令海鮮一直都是九州美食代表。料理團隊嚴選鮮美漁獲，精彩重現九州靈魂美食「芝麻醬拌紅魽」，醇厚甘甜特調芝麻醬包裹著帶有些許緊實口感與油脂的鮮紅魽肉，鹹甜交織出令人迷戀的風味。另一道靈魂佳餚「明太子義大利麵」，將經由鹽與紅辣椒縝密醃漬的鱈魚卵融入彈牙麵條中，濃郁香氣與微辣鹹香在舌尖輕盈舞動，優雅演繹日洋融合的精緻質感。
門司港焗烤咖哩與濃厚博多豚骨拉麵！道地鄉土風味震撼舌尖體驗
提及九州傳統名品，絕對不能錯過門司港名物「焗烤咖哩」，濃香咖哩搭配香濃起司經高溫焗烤，焦香牽絲交融出令人垂涎三尺的極致滋味。備受大眾喜愛的國民美食「博多豚骨拉麵」，則由主廚長時間慢火燉煮出乳白色濃厚膠質湯頭，細緻麵條吸附滿滿湯汁精華，每一口都滑順溫潤。靈魂調味料「柚子胡椒ソース」以天然柚子皮與微辣辣椒碰撞出清新柑橘香氣，巧妙帶出料理更具層次的風味。
經典博多牛腸鍋與溫潤水炊鍋！極致暖心九州雙鍋物齊聚
聚會交談聲交織的熱絡氣氛中，鍋物永遠是凝聚情感的最佳主角。「牛腸鍋」嚴選新鮮彈牙牛腸搭配大量清甜高麗菜與韭菜熬煮，湯頭濃香誘人且富含膠質。「水炊鍋」則採用帶骨雞肉慢火精燉至乳白色清湯，展現食材最純粹鮮甜的自然原味，極具溫暖質樸的九州風情。客座期間更同步推出限定優惠，1位用餐享有9折、2位同行享有8折、4人同行享有75折優惠，平假日皆適用，適合闔家聚會與閨蜜約會。
頂級奢華機票住宿免費抽！單筆消費滿額爽領抽獎券前往北九州
細細品味來自福岡的美味佳餚之餘，還能把精彩的九州旅行帶回家。活動期間於歐風館享用午餐或晚餐，單筆消費每滿2,000元或2,500元（消費每滿2,500元即可獲抽獎券乙張），就有機會抽中星悅航空台北桃園往返北九州機場雙人來回機票，以及福岡大倉飯店3天2夜住宿券或大倉久和大飯店菁英客房2天1夜住宿券。
大倉久和大飯店 福岡美食祭
活動名稱：福岡美食祭
活動期間：2026年9月3日至9月30日
活動地點：台北大倉久和大飯店 2樓歐風館
客座陣容：日本福岡大倉飯店社長杉山良太率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也及柳大輔團隊
用餐折扣優惠
適用對象：平假日皆適用
優惠內容：
- 1位用餐享 9 折
- 2位同行享 8 折
- 4人同行享 75 折
滿額抽獎活動
- 參加資格：活動期間於歐風館享用午餐、晚餐，單筆消費每滿 NT$2,500 即可獲得抽獎券乙張
抽獎獎項：
- 星悅航空台北（桃園機場）—北九州機場雙人來回機票
- 福岡大倉飯店 3天2夜住宿券
- 大倉久和大飯店 菁英客房 2天1夜住宿券
- 歐風館餐券等好禮
限定特色美食
- 經典海鮮與明太子：芝麻醬拌紅魽（ゴマカンパチ）、明太子義大利麵（辛子明太子スパゲティ）
- 地方名物與拉麵：門司港焗烤咖哩（門司港名物焼きカレー）、博多豚骨拉麵
- 特色鍋物與調味：牛腸鍋（博多風もつ鍋）、水炊鍋（水炊き）、柚子胡椒醬汁（柚子胡椒ソース）
吃完這場美食饗宴還想看更多吃到飽優惠？點擊下方延伸閱讀帶你掌握第一手好康資訊
推薦閱讀：中秋烤肉吃到飽！台北晶華集結日韓台泰燒烤盛宴，松葉蟹與和牛免費升級
推薦閱讀：刷新台中麻辣鍋排名！「老井麻神」有豆花吃到飽，果凍鴨血無限續、5折3大優惠看