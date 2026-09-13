不用飛日本！台北大倉久和歐風館重現博多拉麵與牛腸鍋，滿額再抽星悅航空機票與雙人住宿

為讓台灣賓客不必遠行也能品味博多經典美味，台北大倉久和大飯店攜手日本福岡大倉飯店，於2026年9月3日至30日在歐風館推出「福岡美食祭」。本次由福岡大倉飯店社長杉山良太率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也與柳大輔團隊擔綱，帶來道地鄉土料理。資深美食編輯李維唐表示：「這次客座將玄界灘鮮美時令與博多傳統風土完美融合，從豚骨拉麵到水炊鍋皆展現極緻匠心，是今年初秋絕不能錯過的九州味覺盛宴。」

微風吹拂秋意漸濃的初秋午後，優雅質感與異國香氣交織在空氣中。走進位於台北中山區時尚聚落的大倉久和大飯店2樓歐風館，精緻溫潤的光影與舒心浪漫氛圍悠然鋪展。2026年9月3日至9月30日期間，台北大倉久和大飯店攜手日本福岡大倉飯店重磅推出期間限定「福岡美食祭」，由福岡大倉飯店社長杉山良太親自率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也與柳大輔頂尖團隊空降台北。不用訂機票即可在極緻氛圍裡享受一場微奢華九州味覺巡禮，細品充滿九州風土溫度的匠心料理。

▲博多風牛腸鍋以新鮮彈牙的牛腸搭配豆腐、大量的韭菜與高麗菜慢火燉煮，湯頭香濃且充滿極致口感，是博多在地聚餐時不可或缺的經典道地鍋物。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理 ▲選用新鮮紅魽切成薄片完美鋪盤，搭配特調濃郁甘甜的芝麻醬與現切蔥花、芝麻粒，呈現玄界灘時令魚鮮的極致甘甜風味。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理

嚴選玄界灘鮮美時令與博多名物！芝麻醬拌紅魽與明太子香濃上桌

福岡擁有玄界灘豐饒漁場，時令海鮮一直都是九州美食代表。料理團隊嚴選鮮美漁獲，精彩重現九州靈魂美食「芝麻醬拌紅魽」，醇厚甘甜特調芝麻醬包裹著帶有些許緊實口感與油脂的鮮紅魽肉，鹹甜交織出令人迷戀的風味。另一道靈魂佳餚「明太子義大利麵」，將經由鹽與紅辣椒縝密醃漬的鱈魚卵融入彈牙麵條中，濃郁香氣與微辣鹹香在舌尖輕盈舞動，優雅演繹日洋融合的精緻質感。

▲選用經鹽與紅辣椒縝密醃漬的明太子製成濃郁醬汁，均勻包裹彈牙麵條，頂層再鋪上滿滿鮮紅明太子與海苔絲切細，鹹香微辣且層次豐富。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



門司港焗烤咖哩與濃厚博多豚骨拉麵！道地鄉土風味震撼舌尖體驗

提及九州傳統名品，絕對不能錯過門司港名物「焗烤咖哩」，濃香咖哩搭配香濃起司經高溫焗烤，焦香牽絲交融出令人垂涎三尺的極致滋味。備受大眾喜愛的國民美食「博多豚骨拉麵」，則由主廚長時間慢火燉煮出乳白色濃厚膠質湯頭，細緻麵條吸附滿滿湯汁精華，每一口都滑順溫潤。靈魂調味料「柚子胡椒ソース」以天然柚子皮與微辣辣椒碰撞出清新柑橘香氣，巧妙帶出料理更具層次的風味。

▲傳統博多豚骨拉麵以細直麵吸附長時間熬煮的醇厚白湯，搭配軟嫩叉燒肉、紅薑絲與新鮮蔥花，交織出日本豚骨拉麵最高代表的經典滋味。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理

經典博多牛腸鍋與溫潤水炊鍋！極致暖心九州雙鍋物齊聚

聚會交談聲交織的熱絡氣氛中，鍋物永遠是凝聚情感的最佳主角。「牛腸鍋」嚴選新鮮彈牙牛腸搭配大量清甜高麗菜與韭菜熬煮，湯頭濃香誘人且富含膠質。「水炊鍋」則採用帶骨雞肉慢火精燉至乳白色清湯，展現食材最純粹鮮甜的自然原味，極具溫暖質樸的九州風情。客座期間更同步推出限定優惠，1位用餐享有9折、2位同行享有8折、4人同行享有75折優惠，平假日皆適用，適合闔家聚會與閨蜜約會。

▲福岡代表性料理「水炊鍋」以帶骨雞肉長時間慢火燉煮出乳白色湯頭，呈現雞肉自然的鮮甜滋味，搭配豆腐、時蔬菜品與靈魂調味「柚子胡椒ソース」，展現純粹溫潤的九州風土美味。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理



頂級奢華機票住宿免費抽！單筆消費滿額爽領抽獎券前往北九州

細細品味來自福岡的美味佳餚之餘，還能把精彩的九州旅行帶回家。活動期間於歐風館享用午餐或晚餐，單筆消費每滿2,000元或2,500元（消費每滿2,500元即可獲抽獎券乙張），就有機會抽中星悅航空台北桃園往返北九州機場雙人來回機票，以及福岡大倉飯店3天2夜住宿券或大倉久和大飯店菁英客房2天1夜住宿券。

▲發表會現場展示星悅航空經典黑白配色機模、專屬帆布束口袋與飛機造型鑰匙圈等限定周邊，活動期間於歐風館用餐滿額即可獲得抽獎券，有機會抽中星悅航空台北至北九州雙人來回機票。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島整理





大倉久和大飯店 福岡美食祭

活動名稱：福岡美食祭

活動期間：2026年9月3日至9月30日

活動地點：台北大倉久和大飯店 2樓歐風館

客座陣容：日本福岡大倉飯店社長杉山良太率領總料理長西本裕治、主廚渕上嗣也及柳大輔團隊

用餐折扣優惠

適用對象：平假日皆適用

優惠內容：

1位用餐享 9 折

2位同行享 8 折

4人同行享 75 折

滿額抽獎活動

參加資格：活動期間於歐風館享用午餐、晚餐，單筆消費每滿 NT$2,500 即可獲得抽獎券乙張

抽獎獎項：

星悅航空台北（桃園機場）—北九州機場雙人來回機票

福岡大倉飯店 3天2夜住宿券

大倉久和大飯店 菁英客房 2天1夜住宿券

歐風館餐券等好禮

限定特色美食

經典海鮮與明太子：芝麻醬拌紅魽（ゴマカンパチ）、明太子義大利麵（辛子明太子スパゲティ）

地方名物與拉麵：門司港焗烤咖哩（門司港名物焼きカレー）、博多豚骨拉麵

特色鍋物與調味：牛腸鍋（博多風もつ鍋）、水炊鍋（水炊き）、柚子胡椒醬汁（柚子胡椒ソース）

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