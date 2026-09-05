刷新台中麻辣鍋排名！「老井麻神」有豆花吃到飽，果凍鴨血無限續、5折3大優惠看

台中火鍋控終於等到「老井麻神」開幕了！編輯 鄭雅之 表示：身為台北人只好下台中吃麻辣鍋！

台中火鍋控終於等到「老井麻神」開幕！紅極一時的台北傳奇麻辣鍋「麻神」正式被老井餐飲集團接手，帶著經典好滋味震撼落腳台中崇德商圈。這次不僅完美復刻獨門靈魂湯頭、果凍鴨血，還打造了免受油煙困擾的無味空間，甚至把傳統藝文表演直接搬進餐廳裡。開幕期間打卡就能享有鴨血吃到飽，壽星還能玩擲筊拿好康，絕對要先訂位搶先朝聖。



▲老井麻神極上鍋物提供豐富嚴選食材，為台中火鍋控帶來極致饗宴。(攝影：鄭雅之)

▲老井麻神極上鍋物融合兩大品牌意象，以深藍與火紅碰撞出質感色調。(攝影：鄭雅之)





麻神麻辣鍋、果凍鴨血都回來了

老井麻神招牌麻辣鍋湯頭歷經煎、煮、炒、炸、熬等多道繁複程序，呈現麻而不燥的獨特香氣，鍋底更吸飽湯汁精華，提供麻神最令人念念不忘的經典滑嫩「果凍鴨血」，入座時更有貼心的試喝服務。特別的是，點餐可選擇鴛鴦鍋或三種湯底的賓士鍋，招牌「麻辣鍋」與「白胡養元豬肚湯」都調整成溫潤可喝的配方，重口味也能選擇加辣或加濃，基本鍋底也把大家最愛的「老井燒肉雞湯」變成火鍋湯底，無論涮肉、主菜都超搭。



▲吸滿湯汁精華的果凍鴨血滑嫩無比，是老饕念念不忘的麻神經典必吃款。(攝影：鄭雅之)





必吃牛肉3大推薦必點

來到這裡絕不能錯過專人桌邊服務的「牛小排三吃」，這道靈感源自台南牛肉湯，並非直接下鍋涮煮，而是透過熱湯沖熟。第一吃先品嚐原味肉香，第二吃捲入蒜苗增添辛香，第三吃則再淋上靈魂「迷迭香辣油」，交織出絕妙的風味層次。此外，帶有淡淡椰香的「生椰牛肉」與口感爽脆不油膩的「牛胸肉」，同樣是老饕們不容錯過的招牌選項。



▲牛小排三吃第二吃捲入蒜苗提味，感受層次分明的獨特辛香風味。(攝影：鄭雅之)





豆花、挫冰自助吃到飽

除了頂級肉品，桌邊現搗的「手打蝦漿」完美融合鮮蝦、魚漿與蝦卵，口感極致鮮甜彈牙；吸滿麻辣湯汁與迷迭香辣油的「麻辣王子麵」更是掌握酥脆與彈牙臨界點，精采絕倫。餐後則能來到甜點自助吧，拿著平板點選免費的「豆花」與「剉冰」，自由搭配蜜芋頭、芋圓、紅豆紫米、小湯圓及黑糖等配料吃到飽，用滿滿台式甜品劃下完美句點。



▲桌邊現搗的手打蝦漿完美融合鮮蝦、魚漿與蝦卵，口感極致鮮甜彈牙。(攝影：鄭雅之)

▲甜點自助吧提供豆花與剉冰，能自由搭配蜜芋頭、芋圓及黑糖吃到飽。(攝影：鄭雅之)





藝文舞台表演打造最愜意環境

為了擺脫吃火鍋總是滿身油煙味的困擾，門市特別規劃下排式抽風系統，直接從桌面下方抽走蒸氣與鍋氣，讓顧客享用完美味佳餚後依然能優雅約會。空間中央更首創專屬表演舞台，定時邀請傳統戲曲、古箏演奏與民俗舞蹈表演者進駐，甚至加入客桌互動環節，讓台灣傳統藝文活動巧妙融入日常用餐場景，打造極具溫度的文化饗宴。



▲老井麻神極上鍋物插旗台中崇德商圈，打造時尚大氣的全新鍋物空間。(攝影：鄭雅之)

▲嚴選牛胸肉擁有獨特口感，搭配溫潤麻辣湯底涮煮香氣逼人。(攝影：鄭雅之)





壽星優惠5折吃鍋

為了創造歡樂的用餐氛圍，店家特別將在地廟口擲筊文化搬上生日餐桌。當月壽星只要挑戰擲筊，隨著聖筊次數累積就能一路解鎖各種好禮，連續擲出六次聖筊更能直接享有整桌半價的超級大優惠。此外，開幕期間只要按照指定方式完成社群地標打卡或留言互動，還能享有鴨血免費續加吃到飽或是美味加菜優惠，絕對是親朋好友聚餐的全新首選。



▲不只將老井燒肉超人氣的老井雞湯變身火鍋湯底，若選擇帶有酒香的「酒粕金湯」還會再附一盤肉。(攝影：鄭雅之)

▲麻辣王子麵吸滿迷迭香辣油與麻辣湯汁，將經典副餐吃成主角。(攝影：鄭雅之)

老井麻神 店家資訊

地址：台中市北屯區崇德路三段 818 號





老井麻神 優惠活動

壽星聖筊挑戰：當月壽星參加擲筊活動，連續得聖筊享優惠（1聖筊送季節蔬菜三選一、2聖筊送甜點二選一：波士頓派／蛋烘糕、3或4聖筊享整桌95折、5聖筊享整桌9折、6聖筊享整桌5折）。

9月7日至9月11日，完成社群地標打卡，即享鴨血免費續加吃到飽。

9月12日至9月30日，於指定貼文留言並標註2位朋友，即享加菜四選一優惠。





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看更多老井麻神

▲牛胸肉口感爽脆不油膩，是老井麻神極上鍋物的老饕必點招牌。(攝影：鄭雅之) ▲生椰牛肉帶有淡淡椰子清甜香氣，肉質滑嫩吸睛度十足。(攝影：鄭雅之)