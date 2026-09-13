美牛漲價沒在怕！漢來海港推美牛狂歡節，5款頂級牛肉料理不加價吃到飽

面對美國牛肉批發與零售價格雙雙上漲，肉食控的荷包不用再縮水！全台連鎖自助餐漢來海港特別攜手美國肉類出口協會，於8月21起隆重推出「美牛狂歡節」。資深編輯 李維唐 表示：「這次漢來海港在原餐價下直接升級5款跨國界美牛料理，讓消費者免加價就能一次品嚐菲瑞握壽司與煙燻牛腹肉等多種部位與風味，是近期CP值極高的吃到飽首選！」

微風吹過大片落地窗，陽光灑落於精緻奢華的餐檯之上，空氣中飄散著令人垂涎的迷人焦香。在這個講究生活品質與極致味蕾享受的季節裡，一場專屬於肉食控的頂級盛宴正式展開。面對全球食材價格波動，美國牛肉價格持續高檔，許多饕客只能對優質美牛望洋興嘆。全台知名連鎖自助餐漢來海港特別攜手美國肉類出口協會在2026年8月21日起隆重登場美牛狂歡節，讓每位走進餐廳的饕客都能在優雅氛圍中免費升級極致美味，享受不加價的奢華享受。

▲漢來海港攜手美國肉類出口協會推出「美牛狂歡節」，活動期間不加價即可品嚐五款期間限定美牛料理。 圖／漢來美食提供；窩客島編輯李維唐整理



頂級穀飼美牛香氣迷人！橫跨日台西式的味覺交響曲

美國牛肉之所以讓人念念不忘，關鍵在於嚴選玉米穀飼養育出均勻細緻的雪花油花，經由高溫烹調能瞬間釋放出獨特的濃郁奶油香氣與嫩滑口感。這次美牛狂歡節特別打破單一料理的限制，主廚團隊精心研發5款橫跨日式、台式與西式風情的限定料理，將不同部位的美牛風味發揮得淋漓盡致。無論是追求極致軟嫩口感，還是偏好重口味的大火鑊氣，這場饗宴都能完美滿足挑剔的味蕾。

▲「勃根地煙燻美國牛腹肉」經由煙燻與熟成工法處理，交織著濃郁的煙燻木質香氣與扎實的牛肉風味。 圖／漢來美食提供；窩客島編輯李維唐整理

日式炙燒與勃根地煙燻！極致工藝演繹奢華肉香

肉控首推極具視覺與味覺雙重享受的炙燒海鹽蔥花美國菲瑞握壽司，主廚選用極具彈性的菲瑞牛肉，透過高溫噴槍精準炙燒鎖住肉汁，簡單撒上海鹽與新鮮蔥花，入口瞬間感受油脂與肉香在舌尖爆開的快感。西式代表勃根地煙燻美國牛腹肉則展現出如法式精品般精緻的烹調工藝，牛腹肉經過深層煙燻與熟成處理後，淋上特調勃根地風味醬汁，煙燻香氣與深邃肉香層次交織，展現浪漫優雅的西式風貌。

▲「炙燒海鹽蔥花美國菲瑞握壽司」將菲瑞牛肉輕柔炙燒，搭配海鹽與蔥花完美襯托美牛本身的豐潤香氣。 圖／漢來美食提供；窩客島編輯李維唐整理



經典台味大火鑊氣與清爽和風！多重風味一次滿足

充滿在地情懷的沙茶美國牛肉炒飯展現出大火快炒的絕妙鑊氣，靈魂沙茶醬將牛肉的鮮甜美味緊緊包裹，米粒粒粒分明且鹹香濃郁。喜歡溫潤口感的饕客絕對不能錯過西湖美國牛肉羹，以嚴選美國牛肉、香菇與滑嫩蛋花慢火熬煮，伴隨微辣胡椒香氣，湯頭滑順入味。想來點輕盈感的話，和風日式拌美國牛肉則是完美選擇，以特製和風醬汁搭配新鮮海帶芽、洋蔥與清爽柑橘香氣，酸香鹹鮮交織出令人驚豔的清爽風味。

▲「沙茶美國牛肉炒飯」以精選美國牛肉結合金字塔造型炒飯大火拌炒，鹹香沙茶完美鎖住滿滿鑊氣。 圖／漢來美食提供；窩客島編輯李維唐整理

全台漢來海港限定登場！全時段不加價饕客手刀搶訂

美牛狂歡節自2026年8月21日至9月13日止，於全台5家漢來海港分店的午餐與晚餐時段限量供應。所有奢華美牛料理皆包含於原海港餐價內，無須額外付費即可無限品嚐。台北分店平日午餐990元、假日1,180元，晚餐平日1,080元、假日1,180元；台北以外分店平日午餐890元、假日990元，晚餐平日990元、假日1,090元（以上價格皆須另加10%服務費）。全台統一訂位專線為(07) 412-8068，快約親朋好友一起享受這場美味盛宴。

▲「和風日式拌美國牛肉」搭配特製和風醬汁、海帶芽、洋蔥與柑橘，交織出清爽開胃的酸香風味。 圖／漢來美食提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「西湖美國牛肉羹」融合美國牛肉、香菇與滑順蛋花細火熬製，呈現溫潤且帶有微辣胡椒香氣的濃郁羹湯。 圖／漢來美食提供；窩客島編輯李維唐整理





漢來海港 美牛狂歡節

活動時間：2026年8月21日至9月13日午、晚餐期間

活動內容：

原海港餐價不加價即可品味5款期間限定美國牛肉料理

推出日式「炙燒海鹽蔥花美國菲瑞握壽司」

推出西式「勃根地煙燻美國牛腹肉」

推出台式大火炒香「沙茶美國牛肉炒飯」

推出「西湖美國牛肉羹」

推出清爽風「和風日式拌美國牛肉」

價格資訊：

其他分店午餐：平日 890 元、假日 990 元

其他分店晚餐：平日 990 元、假日 1,090 元

台北分店午餐：平日 990 元、假日 1,180 元

台北分店晚餐：平日 1,080 元、假日 1,180 元





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